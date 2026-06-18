Sunderland
Hadapi Turkiye di Piala Dunia, Bintang Sunderland Omar Alderete siap pimpin pertahanan Paraguay di laga penentuan
Kedua tim berupaya bangkit setelah awal yang sulit
Paraguay memasuki pertandingan di bawah tekanan setelah menderita kekalahan telak 4-1 dari Amerika Serikat di pertandingan pembuka mereka. Hasil tersebut sangat mengkhawatirkan bagi tim yang membangun kesuksesan mereka baru-baru ini berdasarkan organisasi pertahanan selama kualifikasi Amerika Selatan.
Sebagian besar fokus akan tertuju pada Alderete, yang bermain penuh 90 menit melawan USMNT. Bersama bek tengah berpengalaman Gustavo Gomez, bek Sunderland tersebut diharapkan memimpin upaya Paraguay untuk mengembalikan soliditas pertahanan yang telah menjadi ciri khas tim Gustavo Alfaro.
Turki juga memulai pertandingan dengan membutuhkan poin setelah kekalahan yang mengecewakan dari Australia. Tim asuhan Vincenzo Montella mengontrol penguasaan bola sepanjang pertandingan tetapi gagal mengubah dominasi mereka menjadi gol.
- Sunderland
Pertarungan taktis di San Francisco
Pertandingan ini menghadirkan bentrokan gaya yang menarik antara dua tim yang berambisi meraih gelar. Turki diperkirakan akan kembali mendominasi tempo melalui Hakan Calhanoglu di lini tengah, sementara Paraguay akan berusaha memanfaatkan ruang di belakang bek sayap Turki. Kekuatan fisik Alderete dan kecepatan Miguel Almiron dalam serangan balik bisa terbukti mematikan jika Turki terlalu banyak mengerahkan pemain ke depan.
Kemampuan Paraguay untuk menahan tekanan akan diuji oleh lini tengah Turki yang mengandalkan umpan-umpan rumit. Namun, anak asuh Alfaro seringkali tampil terbaik saat bermain sebagai tim underdog, dan mereka kemungkinan akan mengandalkan peluang dari bola mati dan kehebatan individu Julio Enciso untuk menjaga mimpi Piala Dunia mereka tetap hidup.
Alfaro tuntut pemain Paraguay lebih tenang
Alfaro menyoroti kurangnya kendali Paraguay selama penampilan pertama mereka di Piala Dunia dalam 16 tahun dan memperingatkan para pemainnya agar tidak membiarkan emosi mendikte penampilan mereka.
"Anda harus mengesampingkan (emosi) itu karena di Piala Dunia Anda harus memikirkan pengambilan keputusan, melakukan hal yang benar, dan tetap fokus," kata pelatih Paraguay tersebut.
Komentarnya muncul setelah lima pemain Paraguay mendapat kartu kuning di pertandingan pembuka, termasuk Almiron. Salah satu dari pemain tersebut akan absen di pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Australia jika mereka menerima kartu kuning lagi.
- Sunderland
Momen penting di fase grup
Dengan kedua tim masih mencari hasil positif pertama mereka di turnamen ini, taruhannya sangat tinggi. Kekalahan lain akan membahayakan harapan kualifikasi mereka dan meningkatkan tekanan menjelang pertandingan terakhir di fase grup. Bagi Paraguay, peningkatan di lini belakang sangat penting, dengan Alderete diharapkan dapat memimpin pertahanan timnya untuk menjaga asa mereka melaju ke babak gugur.