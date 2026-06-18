Hadapi Turkiye di Piala Dunia, Bintang Sunderland Omar Alderete siap pimpin pertahanan Paraguay di laga penentuan

Paraguay memasuki pertandingan di bawah tekanan setelah menderita kekalahan telak 4-1 dari Amerika Serikat di pertandingan pembuka mereka. Hasil tersebut sangat mengkhawatirkan bagi tim yang membangun kesuksesan mereka baru-baru ini berdasarkan organisasi pertahanan selama kualifikasi Amerika Selatan.

Sebagian besar fokus akan tertuju pada Alderete, yang bermain penuh 90 menit melawan USMNT. Bersama bek tengah berpengalaman Gustavo Gomez, bek Sunderland tersebut diharapkan memimpin upaya Paraguay untuk mengembalikan soliditas pertahanan yang telah menjadi ciri khas tim Gustavo Alfaro.

Turki juga memulai pertandingan dengan membutuhkan poin setelah kekalahan yang mengecewakan dari Australia. Tim asuhan Vincenzo Montella mengontrol penguasaan bola sepanjang pertandingan tetapi gagal mengubah dominasi mereka menjadi gol.