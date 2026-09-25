Striker Manchester City, Haaland, tidak akan lagi berpartisipasi dalam konferensi pers Norwegia mendatang menyusul laporan terkait pertarungan hukum klubnya di Inggris, menurut The Sun. Federasi Sepakbola Norwegia semula mencantumkan penyerang berusia 26 tahun itu sebagai peserta utama untuk sesi media menjelang laga UEFA Nations League melawan Portugal.

Keputusan untuk menjauhkan Haaland dari sorotan datang saat dunia sepakbola bereaksi terhadap kabar bahwa Manchester City dilaporkan telah dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran finansial. Tuduhan tersebut mencakup periode antara musim 2009-10 dan 2017-18, menciptakan awan ketidakpastian besar di atas raksasa Premier League tersebut.