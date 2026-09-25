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Haaland ditarik dari konferensi pers Norwegia setelah putusan finansial Manchester City
Norwegia lindungi Haaland dari media
Striker Manchester City, Haaland, tidak akan lagi berpartisipasi dalam konferensi pers Norwegia mendatang menyusul laporan terkait pertarungan hukum klubnya di Inggris, menurut The Sun. Federasi Sepakbola Norwegia semula mencantumkan penyerang berusia 26 tahun itu sebagai peserta utama untuk sesi media menjelang laga UEFA Nations League melawan Portugal.
Keputusan untuk menjauhkan Haaland dari sorotan datang saat dunia sepakbola bereaksi terhadap kabar bahwa Manchester City dilaporkan telah dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran finansial. Tuduhan tersebut mencakup periode antara musim 2009-10 dan 2017-18, menciptakan awan ketidakpastian besar di atas raksasa Premier League tersebut.
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Vonis mengejutkan mengguncang Manchester City
Meski Manchester City belum dijatuhi sanksi secara resmi, implikasi dari temuan yang dilaporkan itu sangat serius dan berdampak luas bagi raksasa Inggris tersebut. Panel independen diperkirakan akan meninjau berbagai langkah disipliner, yang dapat berkisar dari denda besar dan pengurangan poin hingga pencabutan gelar liga sebelumnya atau bahkan pengusiran dan degradasi dari Premier League.
Keputusan untuk melindungi Haaland dari media diambil hanya sehari setelah penampilan gemilangnya pada Kamis, ketika ia mencetak dua gol untuk membawa Norwegia meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Denmark dalam laga pembuka Grup A UEFA Nations League mereka.
Federasi mengonfirmasi perubahan rencana
Federasi Sepak Bola Norwegia (NFF) mengonfirmasi perubahan jadwal tersebut melalui manajer media Morten Skjonsberg, yang mengumumkan lewat TV 2 bahwa pelatih Stale Solbakken bersama Fredrik Aursnes dan Andreas Schjelderup akan berbicara kepada media menggantikan striker City tersebut.
Norwegia dijadwalkan menjamu Portugal di Oslo pada hari Minggu, dengan tim tamu juga datang setelah meraih kemenangan pada laga pembuka usai mengamankan kemenangan 1-0 atas Wales.
- Getty Images Sport
Manchester City dan Haaland bersinar meski diterpa masalah hukum
Di luar lapangan, Manchester City sudah mengeluarkan pernyataan saat mereka mempertimbangkan opsi hukum untuk menantang putusan tersebut, bahkan ketika mereka terus bersinar di atasnya dengan memimpin Liga Primer dengan rekor sempurna lima kemenangan dari lima pertandingan, didorong oleh performa gemilang Haaland dengan catatan lima gol dalam lima pertandingan musim ini.
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