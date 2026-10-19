Manchester City menjamu juara Yunani AEK Athens di Stadion Etihad pada matchday ketiga Liga Champions UEFA. Laga ini menjadi pertandingan ke-150 Manchester City di kompetisi elite Eropa tersebut, tetapi tim asuhan Enzo Maresca menghadapi tekanan setelah kalah 4-2 di kandang dari Paris Saint-Germain pada pertandingan sebelumnya.

Kedua tim saat ini sama-sama mengoleksi tiga poin di klasemen Fase Liga setelah masing-masing mencatat satu kemenangan dan satu kekalahan dari dua pertandingan pertama.

Maresca menekankan pentingnya kembali meraih kemenangan di Eropa setelah kekalahan tersebut.