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Haaland bikin pusing! Maresca menuntut respons Manchester City, sementara Guehi memperingatkan ancaman Jovic dalam serangan balik
Manchester City bersiap menghadapi laga yang menjadi tonggak penting di tengah tekanan untuk bangkit
Manchester City menjamu juara Yunani AEK Athens di Stadion Etihad pada matchday ketiga Liga Champions UEFA. Laga ini menjadi pertandingan ke-150 Manchester City di kompetisi elite Eropa tersebut, tetapi tim asuhan Enzo Maresca menghadapi tekanan setelah kalah 4-2 di kandang dari Paris Saint-Germain pada pertandingan sebelumnya.
Kedua tim saat ini sama-sama mengoleksi tiga poin di klasemen Fase Liga setelah masing-masing mencatat satu kemenangan dan satu kekalahan dari dua pertandingan pertama.
Maresca menekankan pentingnya kembali meraih kemenangan di Eropa setelah kekalahan tersebut.
- News Images
Maresca beri kabar terbaru soal Haaland dan tuntut kemenangan
Berbicara dalam konferensi pers jelang pertandingan, Maresca mengungkapkan bahwa pencetak gol terbanyak Erling Haaland masih diragukan kebugarannya setelah menjalani periode padat. “Erling Haaland bisa tersedia. Kita lihat saja,” jelas Maresca. “Kondisinya cukup baik kemarin, lebih baik, jadi kita lihat hari ini.”
“Satu-satunya yang akan absen selama mungkin delapan pekan adalah Antoine [Semenyo].”
Menanggapi pentingnya pertandingan tersebut, pelatih asal Italia itu menambahkan: “Ini pertandingan besar besok... Kami kalah di pertandingan terakhir, jadi kami harus meraih kemenangan. Kami akan berusaha memenangi pertandingan dengan para pemain terbaik yang kami miliki saat ini.”
Guehi Peringatkan Rekan Setim soal Ancaman Serangan Balik AEK
Bek Marc Guehi mendukung sikap hati-hati manajernya dan memperingatkan bahwa AEK Athens memiliki pemain depan berbahaya yang mampu menyulitkan City lewat serangan balik. "Kami tahu mereka tim yang sangat bagus. Mereka memenangi pertandingan pertama dan punya penyerang bagus seperti [Luka] Jovic dan Joao Mario," ujar Guehi.
"Mereka pemain yang sangat berpengalaman dalam menyerang dan jelas bisa menimbulkan masalah. Kami harus mewaspadai hal itu."
"Kami yakin mereka akan datang ke sini dan berusaha membuat pertandingan sulit bagi kami, mungkin dengan mencoba menyerang lewat serangan balik," tambah Guehi. "Itu aspek lain yang harus kami perhatikan."
- PRESSE SPORTS
Rekor tak terkalahkan melawan tim-tim Yunani dipertaruhkan
Manchester City memasuki laga ini dengan catatan impresif melawan tim-tim Yunani. Mereka tak terkalahkan dalam empat pertemuan sebelumnya di kompetisi UEFA tanpa kebobolan satu gol pun.
Namun, AEK mendapat waktu istirahat lebih panjang setelah laga domestik mereka pada akhir pekan ditunda, sehingga tim asuhan Maresca harus menjaga fokus taktis sepenuhnya.
City mengincar tiga poin penting untuk memperkokoh posisi mereka di klasemen Liga Champions.
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