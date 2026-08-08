Salah satu kekuatan paling menonjol dari Guimaraes terletak pada kemampuannya untuk bermain di lebih dari satu posisi di lini tengah.

Pemain asal Brasil itu mampu menjalankan peran gelandang jangkar "nomor 6", sekaligus bisa maju ke posisi gelandang "nomor 8", peran yang secara pribadi ia sukai.

Guimaraes berkata dalam pernyataan sebelumnya: "Jika Anda bertanya kepada saya, saya akan mengatakan bahwa saya lebih suka bermain di posisi nomor 8, tetapi peran saya di posisi nomor 6 memang persis seperti yang dibutuhkan tim. Saya bisa bermain di kedua posisi, dan yang terpenting bagi saya adalah bermain dan membantu tim".

Dan memang, Guimaraes terpaksa mengisi posisi jangkar di Newcastle, sebelum ia berpindah ke peran yang ia sukai setelah Sandro Tonali mengambil alih tugas sebagai gelandang bertahan.

Fleksibilitas ini tampak ideal bagi Arteta, yang menaruh perhatian besar pada pemain-pemain yang mampu mengubah posisi mereka dan beradaptasi dengan tuntutan pertandingan.