Arsenal berharap pemain asal Brasil, Bruno Guimaraes, yang didatangkan dari Newcastle United dengan mahar 75 juta pound sterling, menjadi sosok yang mampu mengubah bentuk lini tengah tim secara keseluruhan.
Pemain berusia 28 tahun itu tiba di Stadion Emirates dengan kemampuan langka dalam memadukan kekuatan fisik dan kualitas teknis, serta kesanggupan menjalankan peran sebagai gelandang jangkar maupun gelandang serang. Ia juga memiliki solusi-solusi ofensif yang bisa memberi Mikel Arteta opsi-opsi baru yang sebelumnya tidak tersedia baginya.
Namun, kedatangan Guimaraes pada saat yang sama membuka sederet pertanyaan di lini tengah Arsenal, mengingat keberadaan Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Odegaard, Mikel Merino, dan Myles Lewis-Skelly. Hal ini membuat pelatih asal Spanyol itu dihadapkan pada tugas untuk mendistribusikan ulang peran dan ruang.