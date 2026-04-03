Manchester City FC v Liverpool FC - Premier League

Guardiola: Salah adalah salah satu yang terbaik... dan pantas mendapat perpisahan yang meriah

Salah adalah legenda sejati bagi Liverpool dan Liga Premier

Pep Guardiola, pelatih Manchester City, memuji warisan yang ditinggalkan oleh pemain Mesir Mohamed Salah, bintang Liverpool.

Mohamed Salah bersiap untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini, setelah menghabiskan 9 tahun di Anfield.

Liverpool akan bertandang ke markas Manchester City, besok Sabtu, dalam pertandingan perempat final Piala FA.

Guardiola mengatakan dalam konferensi pers yang dipublikasikan di situs web City, "Salah adalah salah satu yang terbaik, berkat statistiknya dan konsistensi permainannya."

Dia menambahkan, "Dia adalah pemain dan manusia yang luar biasa. Gol dan umpan-umpan penentu. Legenda sejati bagi Liverpool dan Liga Premier Inggris atas segala yang telah dia berikan."

Dia melanjutkan, "Ini adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya, dan dia layak mendapatkan penghargaan besar atas apa yang telah dia berikan kepada dunia sepak bola, terutama di negara ini."

  • فيل فودينGetty

    Foden akan segera kembali ke performa terbaiknya

    Mengenai Phil Foden, Pep Guardiola menegaskan bahwa ia yakin pemainnya akan segera kembali ke performa terbaiknya.

    Meskipun jumlah gol dan assistnya belum mencapai level tertinggi, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa ia tidak merasa khawatir terhadap Foden atau kemampuannya untuk kembali ke performa yang membuatnya memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Liga Premier, serta penghargaan Pemain Terbaik dari Asosiasi Penulis Sepak Bola pada tahun 2024.

    Hanya musim ini saja, Foden telah mencetak 10 gol dalam 41 pertandingan, dan Guardiola menegaskan bahwa setiap pemain mengalami pasang surut selama kariernya.

    "Foden berusia 25 tahun, dan telah memenangkan enam gelar Liga Premier serta banyak hal lainnya," kata Pep.

    Dia menambahkan, "Kontribusi Foden luar biasa. Ini hal yang wajar dalam karier yang panjang, dan dia akan kembali ke performa terbaiknya."

    Baca juga

    Arsenal berencana merekrut bintang Real Madrid

