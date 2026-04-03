Guardiola: Salah adalah salah satu yang terbaik... dan pantas mendapat perpisahan yang meriah

Pep Guardiola, pelatih Manchester City, memuji warisan yang ditinggalkan oleh pemain Mesir Mohamed Salah, bintang Liverpool.

Mohamed Salah bersiap untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini, setelah menghabiskan 9 tahun di Anfield.

Liverpool akan bertandang ke markas Manchester City, besok Sabtu, dalam pertandingan perempat final Piala FA.

Guardiola mengatakan dalam konferensi pers yang dipublikasikan di situs web City, "Salah adalah salah satu yang terbaik, berkat statistiknya dan konsistensi permainannya."

Dia menambahkan, "Dia adalah pemain dan manusia yang luar biasa. Gol dan umpan-umpan penentu. Legenda sejati bagi Liverpool dan Liga Premier Inggris atas segala yang telah dia berikan."

Dia melanjutkan, "Ini adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya, dan dia layak mendapatkan penghargaan besar atas apa yang telah dia berikan kepada dunia sepak bola, terutama di negara ini."