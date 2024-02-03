Bos Manchester City Pep Guardiola Sewot Tanggapi Rumor Erling Haaland Pengin Gabung Real Madrid

Bos Manchester City Pep Guardiola Sewot Tanggapi Rumor Erling Haaland Pengin Gabung Real MadridEric NoveantoGettyErling HaalandManchester CityPep GuardiolaReal MadridLaLigaPremier LeagueTransfersPep Guardiola menampik klaim bahwa Erling Haaland tidak bahagia di Manchester City dan ingin bergabung dengan Real Madrid.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniGuardiola mengecam rumor HaalandMengklaim sang striker bahagia di Man CityKembali beraksi menghadapi Burnley