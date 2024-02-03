Bos Manchester City Pep Guardiola Sewot Tanggapi Rumor Erling Haaland Pengin Gabung Real Madrid

Eric Noveanto
Erling Haaland Pep Guardiola Manchester City 2023-24Getty
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Pep Guardiola menampik klaim bahwa Erling Haaland tidak bahagia di Manchester City dan ingin bergabung dengan Real Madrid.

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