Getty Images Sport
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Gol spektakuler Caicedo dan dwigol Joao Pedro memastikan Chelsea menang dominan atas AC Milan
Chelsea menemukan ritmenya di Jakarta
Chelsea bangkit dari kemunduran pramusim terbaru dengan cara yang mengesankan, menyingkirkan AC Milan dengan relatif mudah. Alur pertandingan ditentukan sejak awal oleh keputusan taktis menarik dari Xabi Alonso, yang menempatkan pemain internasional Italia Marco Palestra dalam peran bek kiri yang tidak biasa. Palestra tampil menonjol di posisi itu, memberikan lebar permainan dan kreativitas secara konstan yang gagal dibendung raksasa Italia tersebut sepanjang laga yang berjalan timpang.
Milan, setelah bermain imbang melawan Inter, memberikan starter pertama pada musim panas ini kepada Rafael Leao dan Luka Modric, tetapi terhambat oleh absennya Christian Pulisic dan Santiago Gimenez. Chelsea terlihat lebih berbahaya sejak awal, dengan kelengahan defensif awal dari Koni De Winter membuat Joao Pedro melesat bebas ke gawang, sehingga memaksa Lorenzo Torriani melakukan penyelamatan sulit.
- Getty Images Sport
Joao Pedro jadi sorotan utama
Terlepas dari upaya Milan untuk tetap bertahan, dengan Christian Comotto melihat tendangan volinya diblok dan Pedro Neto menguji kiper, kebuntuan akhirnya pecah sesaat sebelum turun minum. Caicedo, yang tampil dominan dalam pertarungan lini tengah, melepaskan sepak pojok terukur yang menemukan Pedro tanpa kawalan untuk menanduk bola ke gawang.
Momentum tetap sepenuhnya berpihak kepada Chelsea saat babak kedua dimulai. Hanya dalam 38 detik setelah laga dilanjutkan, tim asuhan Alonso menggandakan keunggulan mereka. Neto melepaskan umpan silang berbahaya ke tiang jauh, tempat Pedro sudah menunggu untuk menceploskan bola ke gawang dari jarak sangat dekat.
Caicedo menghadirkan aksi spektakuler
Pertandingan praktis berakhir pada menit ke-50 ketika Caicedo menciptakan momen terbaik laga. Saat Milan gagal sepenuhnya menyapu bola hasil sepak pojok, bola melambung ke kapten Chelsea di tepi kotak penalti, dan ia menyambarnya dengan tendangan voli kaki bagian luar yang indah ke sudut jauh.
Ruben Amorim membuat delapan perubahan pada babak kedua, tetapi alur pertandingan sebagian besar tetap memihak Chelsea. Kemenangan meyakinkan ini terbukti krusial bagi Chelsea, memungkinkan mereka membangun kembali kepercayaan diri setelah dua kekalahan beruntun di pramusim melawan Juventus (1-0) dan Tottenham (2-1).
- Getty Images Sport
Tiang gawang menggagalkan Chelsea menambah gol
Chelsea kurang beruntung karena gagal menambah gol keempat saat pertandingan memasuki fase akhir. Upaya Geovany Quenda sempat diblok oleh Sankhoun Diawara sebelum ia melepaskan tendangan keras yang menghantam tiang gawang. Nicolas Jackson juga nyaris mencatatkan namanya di papan skor setelah melewati Vladimirov, tetapi tembakannya mengenai mistar saat pertahanan Milan terus runtuh di bawah tekanan tanpa henti dari tim Inggris itu.
Chelsea akan menuntaskan persiapan pramusim mereka melawan juara Malaysia Johor Darul Ta'zim pada Minggu, sebelum memulai kampanye Premier League 2026-27 dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus.
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