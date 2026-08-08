Chelsea bangkit dari kemunduran pramusim terbaru dengan cara yang mengesankan, menyingkirkan AC Milan dengan relatif mudah. Alur pertandingan ditentukan sejak awal oleh keputusan taktis menarik dari Xabi Alonso, yang menempatkan pemain internasional Italia Marco Palestra dalam peran bek kiri yang tidak biasa. Palestra tampil menonjol di posisi itu, memberikan lebar permainan dan kreativitas secara konstan yang gagal dibendung raksasa Italia tersebut sepanjang laga yang berjalan timpang.

Milan, setelah bermain imbang melawan Inter, memberikan starter pertama pada musim panas ini kepada Rafael Leao dan Luka Modric, tetapi terhambat oleh absennya Christian Pulisic dan Santiago Gimenez. Chelsea terlihat lebih berbahaya sejak awal, dengan kelengahan defensif awal dari Koni De Winter membuat Joao Pedro melesat bebas ke gawang, sehingga memaksa Lorenzo Torriani melakukan penyelamatan sulit.