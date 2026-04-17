Gianni Infantino membalas kritik terkait harga tiket Piala Dunia 2026 yang 'memalukan'
Kritik tajam terhadap harga tiket Piala Dunia
Seiring berlanjutnya hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, perdebatan seputar keterjangkauan harga tiket telah mencapai puncaknya. Para pendukung mengungkapkan kemarahan mereka atas harga yang mereka anggap "selangit," dengan beberapa kursi untuk pertandingan final di MetLife Stadium dilaporkan dijual seharga beberapa ribu poundsterling.
Ketua FIFA kemudian memberikan klarifikasi mengapa badan pengatur tersebut tetap mempertahankan struktur harga saat ini meskipun mendapat reaksi negatif. Ia berargumen bahwa pendapatan musiman yang dihasilkan selama turnamen 39 hari itulah yang menopang operasional global organisasi tersebut selama tahun-tahun di antara penyelenggaraan acara.
Infantino menjelaskan model keuangan FIFA
Para pengkritik gencar menyuarakan kendala yang dihadapi penggemar biasa, terutama setelah muncul laporan bahwa harga tiket "Kategori 1" untuk pertandingan-pertandingan unggulan telah melonjak lebih dari 80 persen sejak peluncuran pertama. Namun, Infantino membenarkan biaya tersebut dengan mengacu pada minat global yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini.
"Sumber pendapatan utama, dan sejauh ini satu-satunya, bagi FIFA adalah Piala Dunia. Kami menghasilkan pendapatan dalam satu bulan," jelas Infantino, seperti dikutip L'Equipe. "Selama 47 bulan sisanya, hingga Piala Dunia berikutnya, kami menghabiskan uang itu."
Permintaan mendorong harga mencapai rekor tertinggi
Tantangan dalam mendanai pengembangan sepak bola global tanpa sumber pendapatan tetap seperti liga yang berlangsung sepanjang tahun telah lama menjadi topik pembicaraan di kalangan petinggi FIFA.
Dengan menggambarkan turnamen ini sebagai jendela keuntungan singkat yang harus menutupi pengeluaran selama bertahun-tahun, Infantino berusaha mengalihkan narasi dari keserakahan korporat. Meskipun demikian, kelompok-kelompok suporter tetap tidak puas, dengan mengklaim bahwa "olahraga rakyat" ini semakin tidak terjangkau bagi para pendukung tradisional.
Para penggemar harus menanggung biaya yang belum pernah terjadi sebelumnya
Para pendukung kini menghadapi periode tekanan finansial yang berat seiring mendekatnya jadwal turnamen pada 11 Juni hingga 19 Juli. Selain soal tiket itu sendiri, para penggemar juga mengecam kenaikan harga yang "memalukan" untuk transportasi umum di kota-kota tuan rumah, dengan beberapa tarif kereta pulang-pergi di AS dilaporkan naik hingga tujuh kali lipat pada hari-hari pertandingan.
Dengan fase penjualan terakhir yang kini telah dimulai, tekanan terhadap Infantino tampaknya tidak akan mereda. Meskipun ia terus menyoroti realitas ekonomi dari anggaran 48 bulan, badan pengatur tersebut menghadapi tugas yang sulit dalam menyeimbangkan kebutuhan keuangannya dengan harapan basis penggemar global yang merasa semakin terasing.