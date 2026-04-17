Gianni Infantino membalas kritik terkait harga tiket Piala Dunia 2026 yang 'memalukan'

Seiring berlanjutnya hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, perdebatan seputar keterjangkauan harga tiket telah mencapai puncaknya. Para pendukung mengungkapkan kemarahan mereka atas harga yang mereka anggap "selangit," dengan beberapa kursi untuk pertandingan final di MetLife Stadium dilaporkan dijual seharga beberapa ribu poundsterling.

Ketua FIFA kemudian memberikan klarifikasi mengapa badan pengatur tersebut tetap mempertahankan struktur harga saat ini meskipun mendapat reaksi negatif. Ia berargumen bahwa pendapatan musiman yang dihasilkan selama turnamen 39 hari itulah yang menopang operasional global organisasi tersebut selama tahun-tahun di antara penyelenggaraan acara.