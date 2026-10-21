Dilansir situs Goal, Coogan berbicara dalam podcast "The Rest Is Football", di mana ia menjelaskan batas kewenangan yang dimiliki badan tersebut, serta menegaskan kemampuannya untuk memaksa pemilik Manchester City melepaskan kepemilikan klub jika dinilai bahwa cara pengelolaan klub tidak memenuhi standar yang dibutuhkan.

Coogan menekankan bahwa berbicara tentang langkah-langkah tertentu pada saat ini masih terlalu dini, mengingat masih berlangsungnya banding Manchester City, dan ia berkata: "Kami memiliki kewenangan untuk meminta para pemilik menjauh dari klub jika kami menganggap mereka mengelolanya dengan cara yang tidak efisien, tidak adil, atau tidak berintegritas".

Ketika ditanya tentang kemungkinan mereka menolak untuk melepaskan klub, jawabannya tegas: "Tidak, tidak, tidak. Kami memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan itu".

Coogan juga menyinggung kemungkinan badan tersebut membuka penyelidikan independen atas perilaku Manchester City, dengan menjelaskan bahwa ia tidak akan menjatuhkan penilaian lebih dulu sebelum seluruh aspek kasus menjadi jelas.

Ia menambahkan: "Saya tidak akan membiarkan diri saya ditekan untuk mengambil sikap apa pun mengenai masalah ini sebelum kami memperoleh jawaban atas semua pertanyaan itu. Setelah itu, kami harus memutuskan apakah kami akan membuka penyelidikan kami sendiri, menyimpulkan hasilnya, dan menentukan langkah-langkah yang akan kami ambil. Mendahului langkah-langkah ini akan menjadi kesalahan fatal".