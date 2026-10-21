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Gempa yang Melebihi Degradasi: Manchester City di Hadapan Ancaman yang Belum Pernah Terjadi

Aston Villa vs Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League
Inggris

Apakah klub kehilangan identitasnya?

Kasus pelanggaran keuangan yang dituduhkan kepada Manchester City memasuki fase yang lebih sensitif dalam beberapa jam terakhir.

Badan independen pengatur sepakbola di Inggris (IFR) mengungkapkan bahwa mereka memiliki kewenangan yang memungkinkan mereka menjatuhkan hukuman kepada City melebihi itu.

Meskipun Manchester City mengajukan banding atas putusan yang dikeluarkan terhadap mereka, pernyataan ketua badan tersebut, David Kogan, membuka pintu bagi kemungkinan diambilnya langkah-langkah yang melampaui sanksi olahraga dan finansial, hingga menyentuh masa depan kepemilikan klub itu sendiri, seraya menegaskan bahwa badan tersebut tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum hasil banding menjadi jelas.



  • Perkembangan tak terduga dalam kasus Manchester City

    Dilansir situs Goal, Coogan berbicara dalam podcast "The Rest Is Football", di mana ia menjelaskan batas kewenangan yang dimiliki badan tersebut, serta menegaskan kemampuannya untuk memaksa pemilik Manchester City melepaskan kepemilikan klub jika dinilai bahwa cara pengelolaan klub tidak memenuhi standar yang dibutuhkan.

    Coogan menekankan bahwa berbicara tentang langkah-langkah tertentu pada saat ini masih terlalu dini, mengingat masih berlangsungnya banding Manchester City, dan ia berkata: "Kami memiliki kewenangan untuk meminta para pemilik menjauh dari klub jika kami menganggap mereka mengelolanya dengan cara yang tidak efisien, tidak adil, atau tidak berintegritas".

    Ketika ditanya tentang kemungkinan mereka menolak untuk melepaskan klub, jawabannya tegas: "Tidak, tidak, tidak. Kami memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan itu".

    Coogan juga menyinggung kemungkinan badan tersebut membuka penyelidikan independen atas perilaku Manchester City, dengan menjelaskan bahwa ia tidak akan menjatuhkan penilaian lebih dulu sebelum seluruh aspek kasus menjadi jelas.

    Ia menambahkan: "Saya tidak akan membiarkan diri saya ditekan untuk mengambil sikap apa pun mengenai masalah ini sebelum kami memperoleh jawaban atas semua pertanyaan itu. Setelah itu, kami harus memutuskan apakah kami akan membuka penyelidikan kami sendiri, menyimpulkan hasilnya, dan menentukan langkah-langkah yang akan kami ambil. Mendahului langkah-langkah ini akan menjadi kesalahan fatal".

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  • Jalannya penyelidikan dan vonis bersalah

    Sebuah komisi independen baru-baru ini menyimpulkan bahwa Manchester City mengakali regulasi Liga Premier Inggris selama sembilan musim, setelah—menurut hasil investigasi—klub tersebut membuat kesepakatan komersial fiktif yang turut menggelembungkan pendapatan atau menurunkan biaya hingga lebih dari 900 juta pound sterling.

    Komisi tersebut juga menyimpulkan bahwa klub berupaya secara terkoordinasi untuk menghalangi investigasi Liga Premier Inggris atas kesepakatan komersial itu, yang membuat klub menghadapi kemungkinan dijatuhi sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Namun, City mengajukan banding resmi terhadap putusan awal tersebut, dan kasus ini masih menunggu hasil dari langkah tersebut sebelum menentukan arah selanjutnya.

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