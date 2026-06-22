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Gembala domba yang memecahkan rekor Guinness... Kiper Iran akan menghadapi ujian dari Salah dan rekan-rekannya

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Legacy
M. Salah
A. Beiranvand
Egypt
World Cup
Egypt vs Iran
Iran
Mesir
Iran
AS

Tim Mesir akan menghadapi pertahanan kokoh Iran...

Mulai dari menyapu jalanan dan tidur di tempat terbuka, hingga menahan tendangan Cristiano Ronaldo dan memecahkan rekor Guinness World Records, Ali Reza Piranvand telah menjalani setiap babak dari kisah yang mustahil ini. 

Hari ini, “Si Traktor” asal Iran itu berdiri sebagai penjaga gawang negaranya dalam pertandingan terpenting dalam sejarah modernnya, saat menghadapi tim nasional Mesir dalam laga yang tidak mengenal kompromi: seorang penjaga gawang pemegang rekor Guinness melawan lini serang para Firaun.

  • Kehidupan yang berat di trotoar-trotoar Teheran

    Sebelum menjadi kiper yang aksi-aksinya ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia, Ali Reza Piranvand pernah tidur di trotoar Teheran dan memungut sampah dengan upah 30 euro demi mewujudkan mimpi yang ditolak ayahnya dan bahkan membuat ayahnya merobek sepatunya demi mimpi itu, menurut surat kabar "AS".

    Kini, di usia 33 tahun, putra Lorestan ini berdiri di ambang sejarah. Bukan hanya sebagai kiper terbaik dalam sejarah Iran, tetapi juga sebagai tembok manusia yang memegang rekor-rekor di Guinness World Records, serta memikul harapan 85 juta warga Iran dalam pertandingan penentu melawan tim nasional Mesir untuk memperebutkan tiket lolos ke putaran berikutnya.

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  • Aksi yang memanaskan Piala Dunia

    Nama Piranvand kembali menjadi sorotan dunia setelah ia melakukan penyelamatan luar biasa atas tendangan pemain Belgia, De Kuiper, pada babak sebelumnya. Aksi heroik tersebut membuat Iran tetap bertahan di Piala Dunia, dan menjadikan “Si Traktor” bahan pembicaraan di seluruh benua. Hanya satu penyelamatan, namun nilainya setara dengan tiket lolos ke babak selanjutnya.

    Dan ini bukan kali pertama. Di Rusia 2018, ia mencuri perhatian saat menggagalkan tendangan penalti Cristiano Ronaldo dalam pertandingan yang berakhir 1-1. Di Qatar 2022, ia bermain dengan hidung patah hanya 8 menit setelah kick-off melawan Inggris, menolak untuk diganti kecuali atas perintah dokter.

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    Dari "Dal Baran" hingga Genis

    Kisah Piranvand sungguh luar biasa; ia lahir sebagai anak sulung dari sebuah keluarga Badui dari suku Lor, dan bekerja sebagai penggembala domba sejak kecil; di sana, ia sering bermain “Dal Baran”, permainan tradisional Iran yang melibatkan lemparan batu... Lemparan-lemparan itulah yang kemudian membentuk legenda dirinya.

    Pada usia dua belas tahun, ia beralih ke sepak bola. Awalnya ia bermain sebagai penyerang, lalu beralih menjadi penjaga gawang, dan ayahnya merobek sarung tangannya serta mengusirnya dari rumah; Biranvand berkata dalam wawancara sebelumnya dengan kantor berita Spanyol: “Saya tidak punya tempat untuk tidur, saya jauh dari keluarga. Itulah rintangan terbesar.”

    Pada usia 15 tahun, ia berangkat ke Teheran dengan uang pinjaman. Sebuah klub meminta 30 euro untuk pendaftaran, namun ia tidak memilikinya, sehingga ia bekerja sebagai petugas kebersihan, pencuci mobil, dan penjual makanan. Ia tidur di jalanan hingga klub tersebut memberinya kesempatan. Ia membagi waktunya antara latihan dan bekerja di pabrik demi memenuhi kebutuhan makan.

    Hasilnya? Seorang kiper yang memiliki lemparan tangan terkuat di dunia. 61 meter, jarak yang masuk ke dalam Guinness World Records. Lemparan-lemparan Piranvand berubah menjadi serangan balik yang cepat, dan menjadi senjata rahasia Iran.

  • Mesir akan menyambut sang legenda

    Kini, semua pengorbanan, tahun-tahun, dan seragam yang robek itu berada di ujung tanduk. Iran akan berhadapan dengan Mesir dalam pertandingan penentu, dan Piranvand adalah garis pertahanan terakhir.

    Salah, Trezeguet, dan Zico berhadapan dengan kiper yang pernah mengalahkan kemiskinan, mengalahkan Ronaldo, dan mengalahkan hidungnya yang patah. Seorang kiper yang memegang rekor Guinness di tangannya, dengan dukungan seluruh rakyat di belakangnya.

    Akankah serangan Firaun berhasil menembus “Tembok Iran yang Menakjubkan”? Atau akankah Piranvand menulis bab baru dalam kisah dongengnya dan membawa negaranya ke babak kedua dengan mengalahkan Mesir?

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