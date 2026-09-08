Gelandang kelahiran Zwijndrecht itu berkembang melalui jenjang akademi di NAC Breda sebelum melanjutkan perkembangannya di Belgia bersama OH Leuven. Setelah transfernya ke Jerman pada musim panas 2025 dalam kesepakatan yang berlaku hingga Juni 2030, Banzuzi mencatatkan 24 penampilan di Bundesliga pada musim debutnya, disertai dua gol di DFB-Pokal. Ia tampil sebagai starter dalam kedua pertandingan liga musim ini, dan juga mencetak gol dalam kemenangan 6-0 di ajang piala atas Eintracht Trier pada 22 Agustus.