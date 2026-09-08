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Gelandang RB Leipzig Ezechiel Banzuzi mengikat masa depan internasionalnya dengan DR Kongo ketimbang Belanda
Gelandang merampungkan perpindahan tim nasional
Gelandang Leipzig Banzuzi telah resmi mengikat masa depan internasionalnya dengan DR Kongo, seperti dilaporkan oleh Voetbal International. Pemain berusia 21 tahun itu sebelumnya mewakili Belanda di beberapa level usia dan mencatatkan lima penampilan untuk Jong Oranje. Meski menerima pendekatan dari manajer tim nasional Kongo pada Maret lalu, gelandang tersebut saat itu memilih untuk tetap fokus bersama skuad Belanda U-21.
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Kampanye Piala Dunia mengesankan
Komitmen jangka panjangnya datang setelah musim panas yang mengesankan bagi Kongo, yang tampil di Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Negara Afrika itu berhasil melewati fase grup sebelum disingkirkan Inggris pada babak gugur. Perjalanan bersejarah di turnamen itu terbukti menjadi faktor penentu dalam mengamankan kesetiaan internasional gelandang Leipzig tersebut untuk kampanye kualifikasi berikutnya.
Karier klub menunjukkan perkembangan
Gelandang kelahiran Zwijndrecht itu berkembang melalui jenjang akademi di NAC Breda sebelum melanjutkan perkembangannya di Belgia bersama OH Leuven. Setelah transfernya ke Jerman pada musim panas 2025 dalam kesepakatan yang berlaku hingga Juni 2030, Banzuzi mencatatkan 24 penampilan di Bundesliga pada musim debutnya, disertai dua gol di DFB-Pokal. Ia tampil sebagai starter dalam kedua pertandingan liga musim ini, dan juga mencetak gol dalam kemenangan 6-0 di ajang piala atas Eintracht Trier pada 22 Agustus.
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Uji coba pertandingan mendatang Leipzig
Pasukan Martin Demichelis dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke ajang kontinental, bertandang menghadapi Como dalam laga pembuka Liga Champions mereka pada Kamis, 10 September. Setelah kembali dari Italia, Leipzig melanjutkan agenda Bundesliga dengan menjamu Hamburg tiga hari kemudian. Menangani jadwal padat ini akan menjadi tujuan utama Banzuzi untuk klub dalam beberapa hari ke depan.
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