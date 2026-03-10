Goal.com
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Gazzetta - Juventus, pemain top dengan status bebas transfer: situasi untuk Bernardo Silva dan Goretzka

Bianconeri mempertimbangkan dua operasi, dua peluang tanpa biaya untuk musim panas.

Juventus sudah mulai merencanakan dan mengkaji peluang-peluang di bursa transfer untuk musim depan.

Pihak manajemen Juventus ingin memperkuat skuad dengan pemain-pemain berpengalaman internasional, mencoba memanfaatkan kesempatan dari para pemain yang kontraknya akan habis dan memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan klub masing-masing.

Dalam daftar transfer tim Vecchia Signora, menurut laporan dan referensi dari La Gazzetta dello Sport, terdapat dua nama pemain papan atas: Bernardo Silva dan Leon Goretzka, yang keduanya akan meninggalkan klub masing-masing.

  • APA YANG TERUNGKAP TENTANG BERNARDO SILVA

    Nama yang paling menarik untuk lini tengah Juventus adalah Bernardo Silva, pemain Portugal yang saat ini bermain untuk Manchester City. Ia akan menjadi tambahan yang signifikan dalam hal kepribadian, pengalaman, kepemimpinan, dan kualitas di lini tengah Juventus.

    Pemain asal Portugal ini tampaknya berencana untuk memulai pengalaman baru mulai musim depan, dan Juventus terus memantau kemungkinan perkembangan situasi ini menjelang musim panas.

  • PERSaINGAN

    Jelas, akan ada persaingan yang ketat yang harus dihadapi: di antara tim-tim yang tertarik, menurut laporan Rosea, termasuk Galatasaray, Inter Miami, dan Benfica.

    Aspek ekonomi juga tidak boleh diabaikan: saat ini, Bernardo Silva menerima gaji antara 7 dan 8 juta euro bersih per musim. Agen Jorge Mendes sudah bekerja untuk menemukan solusi terbaik.

  • MATA JUGA TERPUSAT PADA GORETZKA

    Profil lain yang mendapat perhatian, menurut La Gazzetta dello Sport, adalah Leon Goretzka, gelandang Jerman dari Bayern Munich. Bukan rahasia lagi bahwa pemain tersebut telah mengumumkan - bersama klubnya - bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Bayern Munich dan siap untuk pengalaman baru, bahkan di luar negeri.

    Bagi Juventus, ini akan menjadi solusi penting untuk lini tengah: fisik, teknik, dan pengalaman yang akan menjadi aset bagi Luciano Spalletti.

  • INTER, MILAN, DAN NAPOLI JUGA ADA

    Bagi pemain Jerman, persaingan juga tidak kalah sengit: di Italia, klub pertama yang menanyakan informasi adalah Milan, diikuti oleh Napoli, Inter, dan Juventus (klub-klub Italia telah melakukan kontak dengan tim manajemen dan agen pemain, namun ada ketidaksepahaman terkait komisi).

    Gajinya saat ini, antara 6 dan 7 juta euro bersih per musim, mungkin terjangkau bagi beberapa klub Eropa, seperti Arsenal dan klub-klub Premier League lainnya yang mencatat namanya dalam daftar incaran dan menjadi favorit untuk merekrutnya pada musim panas mendatang.

    Oleh karena itu, kualifikasi ke edisi berikutnya Liga Champions menjadi hal yang fundamental untuk bisa mendapatkan pemain sekelas ini.

