Juventus sudah mulai merencanakan dan mengkaji peluang-peluang di bursa transfer untuk musim depan.

Pihak manajemen Juventus ingin memperkuat skuad dengan pemain-pemain berpengalaman internasional, mencoba memanfaatkan kesempatan dari para pemain yang kontraknya akan habis dan memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan klub masing-masing.

Dalam daftar transfer tim Vecchia Signora, menurut laporan dan referensi dari La Gazzetta dello Sport, terdapat dua nama pemain papan atas: Bernardo Silva dan Leon Goretzka, yang keduanya akan meninggalkan klub masing-masing.