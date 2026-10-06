Dengan Declan Rice menepi karena cedera, Alex Scott masuk ke lini tengah Inggris dan tampil mengesankan pada Sabtu. Menjalani starter pertamanya untuk tim nasional, Scott memainkan peran krusial dalam kemenangan 7-0 atas Kroasia.

Mantan striker Gary Lineker cepat melontarkan pujian untuk gelandang itu di podcast The Rest is Football. Lineker menilai kemunculannya bisa menimbulkan masalah besar bagi Rice, sehingga membuat Thomas Tuchel harus mengambil keputusan sulit.