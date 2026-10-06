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Gary Lineker memperingatkan Declan Rice bahwa posisinya di starting XI Inggris terancam setelah penampilan masterclass Alex Scott
Scott bersinar saat para bintang mapan absen
Dengan Declan Rice menepi karena cedera, Alex Scott masuk ke lini tengah Inggris dan tampil mengesankan pada Sabtu. Menjalani starter pertamanya untuk tim nasional, Scott memainkan peran krusial dalam kemenangan 7-0 atas Kroasia.
Mantan striker Gary Lineker cepat melontarkan pujian untuk gelandang itu di podcast The Rest is Football. Lineker menilai kemunculannya bisa menimbulkan masalah besar bagi Rice, sehingga membuat Thomas Tuchel harus mengambil keputusan sulit.
- Getty Images Sport
Lineker mempertanyakan hierarki lini tengah
Lineker meyakini Scott menawarkan profil unik yang selama ini kurang dimiliki England. Membandingkan kedua pemain itu, Lineker mengatakan: "Declan Rice punya kelebihannya sendiri dan sangat brilian dalam umpan-umpannya serta etos kerjanya, tetapi ada ketenangan dan kontrol dalam diri Scott, dia tidak pernah kehilangan bola dan selalu memindai situasi. Saya benar-benar terkesan; awal yang sangat, sangat percaya diri untuk kariernya bersama England."
Lineker menambahkan: "Apakah ini memberinya opsi yang berbeda sekarang dan apakah itu berarti, mungkin, posisi Declan tidak selalu terjamin?"
Tuchel memuji bintang baru lini tengahnya
Tuchel sama girangnya dengan kontribusi dari Scott, terutama setelah ia gagal masuk skuad Piala Dunia sebelumnya. Sang manajer memuji dampak instannya setelah kemenangan dominan itu, seraya mencatat bahwa ia menawarkan variasi yang luar biasa.
Tuchel memuji: "Starter pertamanya dan benar-benar awal yang luar biasa, penampilan yang luar biasa. Dia sangat mulus saat menguasai bola, pengambilan keputusannya ada di level tertinggi. Dia bermain dengan sangat percaya diri. Dia sangat aktif, sangat percaya diri. Etos kerjanya saat tidak menguasai bola. Dia benar-benar paket yang komplet."
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Inggris kini akan bersiap untuk bentrok melawan Ceko pada Selasa. Dengan Rice yang sedang memulihkan diri dari kemunduran akibat cederanya, Tuchel harus memutuskan bagaimana menyusun lini tengahnya untuk jangka panjang. Scott telah membuktikan nilainya, dan laga-laga internasional mendatang akan memperlihatkan apakah ia telah secara permanen menggeser para pemain mapan dari susunan pemain inti.
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