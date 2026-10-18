Borussia Dortmund ditahan imbang tanpa gol oleh Union Berlin yang tampil gigih di Stadion An der Alten Forsterei pada pekan keenam Bundesliga. Hasil ini menjadi hasil imbang pertama dalam pertemuan kedua klub, yang sebelumnya selalu menghasilkan pemenang dan setidaknya satu gol.

Pelatih kepala Niko Kovac merespons kekecewaan di kompetisi Eropa pada tengah pekan melawan Bodo/Glimt dengan melakukan lima perubahan pada susunan pemain utamanya. Ia kembali memasang Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri, dan Serhou Guirassy.

Meski unggul dalam 56 persen duel pada pertandingan yang berlangsung sengit secara fisik, BVB kesulitan menciptakan peluang matang.