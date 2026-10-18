dts Nachrichtenagentur
Diterjemahkan oleh
“Frustrasi dan menyakitkan!” Gregor Kobel beri peringatan setelah Borussia Dortmund tersendat saat bertandang ke Union Berlin
Dortmund dibuat frustrasi dalam laga imbang sarat duel fisik di Berlin
Borussia Dortmund ditahan imbang tanpa gol oleh Union Berlin yang tampil gigih di Stadion An der Alten Forsterei pada pekan keenam Bundesliga. Hasil ini menjadi hasil imbang pertama dalam pertemuan kedua klub, yang sebelumnya selalu menghasilkan pemenang dan setidaknya satu gol.
Pelatih kepala Niko Kovac merespons kekecewaan di kompetisi Eropa pada tengah pekan melawan Bodo/Glimt dengan melakukan lima perubahan pada susunan pemain utamanya. Ia kembali memasang Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri, dan Serhou Guirassy.
Meski unggul dalam 56 persen duel pada pertandingan yang berlangsung sengit secara fisik, BVB kesulitan menciptakan peluang matang.
- Getty Images Sport
Kobel kritik minimnya ancaman mencetak gol
Kiper Dortmund Gregor Kobel blak-blakan saat menilai penampilan timnya dalam menyerang. Ia mengakui skuadnya gagal memberikan tekanan yang cukup ke kotak penalti tuan rumah. "Kami tidak cukup berupaya untuk membuat lawan lebih kesulitan, menekan mereka, masuk lebih jauh ke wilayah permainan mereka, atau sesekali mengancam gawang mereka," kata Kobel.
"Pada akhirnya, itulah yang kurang dari kami hari ini," tambah kiper asal Swiss tersebut.
"Pada akhirnya, kami hanya meraih hasil imbang tanpa gol, dan itu membuat frustrasi serta menyakitkan."
Anton menyerukan kesabaran terhadap skuad muda
Bek Waldemar Anton sependapat dengan Kobel soal pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan, tetapi meminta tim tetap tenang karena mereka masih terus berkembang di bawah asuhan Kovac. “Saat ini, ada hal-hal yang belum kami lakukan dengan baik di sepertiga akhir lapangan. Kami kerap mengambil keputusan yang salah,” ujar Anton di zona campuran.
“Kami hanya perlu tetap tenang. Seperti yang saya katakan, kami tim muda. Kami akan mengatasi ini dan tampil lebih baik lagi ke depannya.”
“Kami harus berjuang dan bekerja keras untuk kembali ke jalur yang benar,” tambahnya. “Sedikit keberuntungan yang belum kami dapatkan di sepertiga akhir lapangan itu harus kami upayakan.”
- AFP
BVB berupaya mengatasi masalah dalam pengambilan keputusan
BVB menciptakan peluang pada babak kedua melalui Maxi Beier dan Guirassy, tetapi gagal mencetak gol kemenangan saat menghadapi pertahanan disiplin Union Berlin. Situasi kian buruk setelah pemain pengganti Konstantinos Karetsas mengalami cedera pergelangan kaki menjelang akhir pertandingan.
Pasukan Kovac akan berupaya mengatasi ketidakefektifan mereka di sepertiga akhir lapangan dalam latihan beberapa hari ke depan.
Borussia Dortmund harus segera mengembalikan ketajaman mereka menjelang pertandingan domestik dan Eropa yang akan datang.
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