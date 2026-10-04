Sorotan intens terus mengikuti gelandang itu sejak terobosannya yang mencuri perhatian di River Plate dan kepindahannya ke Madrid, namun ia tetap bertekad menikmati sepak bolanya. Berbicara di mixed zone soal bagaimana menghadapi tekanan yang datang bersama profilnya di level klub dan internasional, Mastantuono menjelaskan: "Saya tahu ada ekspektasi besar yang dibebankan kepada saya; saya menerimanya, tetapi saya juga harus bermain untuk diri saya sendiri dan berusaha menikmatinya. Berada di tim nasional bersama begitu banyak pemain berpengalaman sangat membantu saya."