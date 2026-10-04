Getty Images Sport
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Franco Mastantuono menanggapi ekspektasi besar setelah mencetak gol perdana untuk Argentina
Penampilan dominan menyoroti kedalaman skuad
Argentina menikmati malam yang produktif di Buenos Aires saat mereka melumat Burkina Faso 7-0 dalam laga uji coba yang berlangsung timpang. Tim tamu datang dengan kekuatan yang sangat terkuras setelah penundaan perjalanan di Maroko dan perselisihan internal antarpemain, yang memaksa mereka menurunkan skuad darurat dengan beberapa pemain U-23. Lautaro Martinez membuka skor saat laga baru berjalan empat menit dengan memaksimalkan bola muntah dari penaltinya yang ditepis, sehingga Lionel Scaloni bisa melakukan banyak rotasi dan memberi kesempatan kepada para pemain pelapis setelah jeda.
- AFP
Momen bersejarah bagi wonderkid Madrid
Momen penentu datang pada menit ke-57 ketika Leonel Flores menyodorkan umpan kepada Facundo Medina, yang mengirim bola ke kotak penalti, di mana dummy cerdik Lautaro memungkinkan Mastantuono menceploskan bola ke gawang. Gol itu menjadi tonggak pribadi besar bagi pemain 19 tahun tersebut dalam penampilan senior keenamnya, bersama sesama pencetak gol muda Nico Paz dan Gianluca Prestianni. Berbicara kepada penyiar tuan rumah, Mastantuono berkata: "Saya sangat senang bisa kembali mengenakan seragam tim nasional. Saya sangat gembira karena hari ini saya juga berhasil mencetak gol."
Menghadapi beban ekspektasi
Sorotan intens terus mengikuti gelandang itu sejak terobosannya yang mencuri perhatian di River Plate dan kepindahannya ke Madrid, namun ia tetap bertekad menikmati sepak bolanya. Berbicara di mixed zone soal bagaimana menghadapi tekanan yang datang bersama profilnya di level klub dan internasional, Mastantuono menjelaskan: "Saya tahu ada ekspektasi besar yang dibebankan kepada saya; saya menerimanya, tetapi saya juga harus bermain untuk diri saya sendiri dan berusaha menikmatinya. Berada di tim nasional bersama begitu banyak pemain berpengalaman sangat membantu saya."
- Getty Images Sport
Menuju era yang menarik
Argentina kini mengalihkan perhatian mereka ke laga persahabatan mendatang melawan Benin, yang akan menjadi laga pensiun resmi Lionel Messi di level internasional. Sang kapten sama sekali tidak dimasukkan ke dalam skuad pada hari pertandingan melawan Burkina Faso untuk memastikan ia benar-benar bugar untuk penampilan perpisahannya. Setelah itu, sorotan akan kembali tertuju pada generasi yang sedang muncul, dengan Mastantuono berupaya membawa performa internasionalnya kembali ke Fiorentina saat sepakbola domestik kembali bergulir.
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