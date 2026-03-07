Goal.com
Live
Francesco Pio Esposito Inter Milan GFX 16:9Getty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Francesco Pio Esposito: Mengapa Arsenal memantau penyerang andalan Inter yang diharapkan Italia dapat mengakhiri kekecewaan mereka di Piala Dunia

Gazzetta dello Sport melaporkan pada awal pekan ini bahwa Arsenal telah menunjukkan minat untuk merekrut prospek Inter, Francesco Pio Esposito. Namun, CEO Inter, Beppe Marotta, segera menanggapi rumor transfer tersebut dengan menegaskan bahwa tidak ada kontak antara kedua klub. "Arsenal tidak meminta Pio," kata Marotta kepada Sport Mediaset sebelum leg pertama semifinal Coppa Italia Inter melawan Como pada Selasa. "Namun, Inter juga bukan klub yang menjual pemain. Kami tidak menjadikan perdagangan pemain sebagai kegiatan utama kami."

Tentu saja, segala hal bisa terjadi di masa depan, tetapi itu hanya akan terjadi jauh di masa depan. Selain itu, Pio berasal dari sektor muda kami dan kami menjaganya seperti harta karun. Dan memang seharusnya begitu. 

Penyerang kelas dunia yang berpotensi kini menjadi komoditas yang sangat berharga di Italia, dan Esposito yang berusia 20 tahun sudah diprediksi akan menjadi "tiang penyangga Inter dan tim nasional" oleh tak lain dari Lautaro Martinez.

Jadi, seberapa hebatkah pemain nomor 94 Inter ini? Dan apakah dia benar-benar bisa berakhir di Emirates? GOAL hadir untuk memberi tahu Anda segala hal yang perlu Anda ketahui tentang pemain yang menurut Christian Vieri memiliki "segala yang dibutuhkan untuk menjadi penyerang hebat."...

  • Di sinilah semuanya dimulai

    Esposito lahir di Castellammare di Stabia, sebuah kota pesisir di Campania yang berjarak sekitar 30 kilometer sebelah tenggara Naples. Ayahnya, Agostino, adalah mantan bek tengah yang pernah bermain hingga level ketiga sepak bola Italia sebelum beralih menjadi pelatih, jadi tidak mengherankan jika Esposito dan dua kakak laki-lakinya, Salvatore dan Sebastiano, semua mengembangkan minat awal pada permainan ini.

    "Kami tumbuh di daerah di mana hanya ada lapangan sepak bola," jelas Salvatore, kakak tertua Esposito, dalam wawancara dengan Che Fatica La Vita Da Bomber. "Ada banyak anak-anak berbakat lainnya, tapi kami beruntung mendapat dukungan keluarga dan tekad untuk mencapai tujuan kami. Ada banyak persaingan, termasuk di antara kami sendiri."

    Sebastiano adalah yang paling berbakat di antara ketiga saudara kandung itu, dan ketika Brescia menawarkan kontrak padanya saat usianya baru sembilan tahun, Agostino memutuskan untuk berhenti bekerja dan pindah bersama seluruh keluarga ke utara.

    "Saya langsung setuju," kata ayah Esposito kepada Brescia Oggi. "Istri saya berpikir saya gila, tapi kami memanfaatkan kesempatan itu. Anak perempuan saya bersekolah di sana, sementara ketiga anak laki-laki saya bermain di tim muda Brescia."

    • Iklan

  • Kesempatan besar

    Setelah tiga tahun berada di skuad Brescia, ketiga bersaudara Esposito direkrut oleh Inter pada tahun 2014. Salvatore akhirnya pindah ke SPAL tanpa pernah tampil di level senior untuk Nerazzurri, namun Sebastiano melakukan debut profesionalnya dalam laga Liga Europa melawan Eintracht Frankfurt pada tahun 2019 saat usianya baru 16 tahun - dan saat ini ia dipinjamkan ke Cagliari. Adapun Pio, ia bermain untuk tim U-19 Inter saat usianya baru 17 tahun dan, setelah menandatangani kontrak baru dengan klub pada 2023, ia dipinjamkan ke Spezia. 

    Esposito hanya mencetak tiga gol selama musim pertamanya di Serie B, tetapi meledak di musim keduanya, mencetak 17 gol dalam 35 penampilan. Inter, karenanya, memutuskan untuk membawanya kembali ke San Siro pada musim panas lalu, dan pelatih baru Christian Chivu langsung memasukkan Esposito ke dalam skuadnya untuk Piala Dunia Klub - yang sama sekali tidak mengejutkan, karena keduanya sudah saling mengenal sejak masa Chivu memimpin tim Primavera.

    Esposito absen dalam pertandingan pembuka Nerazzurri melawan Monterrey karena cedera, tetapi masuk sebagai pengganti saudaranya, Sebastiano, pada babak kedua dalam pertandingan kedua melawan Urawa Reds. Peran mereka terbalik pada menit ke-83 dalam pertandingan terakhir grup Inter, tetapi hanya setelah Esposito menandai debutnya sebagai starter untuk Inter dengan gol pertamanya.

    "Ini masih belum terasa nyata," kata pemuda itu kepada situs resmi klubnya setelah memecahkan kebuntuan dalam kemenangan 2-0 di Seattle dengan penyelesaian yang sangat percaya diri. "Rasanya seperti mimpi. Lalu, aku melihat sekitar dan melihat Lautaro merayakan dan berpikir, 'Jadi, ini benar!' Lalu, aku melihat saudaraku di pinggir lapangan dan langsung berlari untuk memeluknya.

    "Ini adalah hasil dari semua kerja keras yang saya lakukan selama bertahun-tahun, bahkan saat bekerja keras di Spezia. Gol pertama saya setelah debut dalam beberapa hari: ini luar biasa. Pelatih mengatakan kepada saya untuk memaksimalkan kelebihan saya, dan saya pikir saya berhasil, berkat juga kualitas rekan-rekan setim saya. Saya berterima kasih kepada pelatih atas kesempatan kedua yang luar biasa ini di Inter."

  • Bagaimana kabarnya?

    Dalam penampilannya yang ketiga di musim ini, Esposito mencetak gol pertamanya di Serie A dengan gol penentu kemenangan 2-0 di kandang Cagliari pada 27 September.

    "Saya harus akui bahwa dia membuat saya terkesan dengan penampilannya yang luar biasa, karena dia bermain untuk tim, tahu cara melakukan hal-hal tertentu, tidak takut apa pun, dan selalu tenang di depan gawang," ungkap Chivu dengan wajah berseri-seri dalam wawancara pasca-pertandingannya di DAZN.

    Pelatih Italia Gennaro Gattuso juga terkesan dengan Esposito setelah melihatnya mencetak gol pertamanya untuk negaranya dalam kemenangan kualifikasi Piala Dunia di Estonia pada Oktober.

    "Hal yang membuat saya terkesan adalah tekniknya: dia sulit untuk dijaga," kata mantan gelandang AC Milan itu kepada wartawan. "Dia benar-benar talenta."

    Esposito telah menambah koleksi golnya untuk Italia menjadi tiga gol dalam lima penampilan, setelah mencetak gol tambahan melawan Moldova dan Norwegia, sementara dia juga telah mencetak tujuh gol secara total untuk Inter musim ini, termasuk dua gol di Liga Champions.

    "Meskipun masih sangat muda, dia mampu menangani tekanan dengan baik," kata Chivu kepada DAZN. "Dia juga mampu menghadapi duel fisik di lapangan dan bekerja keras untuk tim. Saya sangat puas dengan penampilannya."

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    Keunggulan utama

    Keunggulan utama Esposito adalah kekuatannya. Di usia 20 tahun, ia mampu bersaing dengan bek tengah terbaik di Serie A.

    "Dia sudah siap secara fisik," kata Vieri, mantan penyerang Inter dan Italia nomor 9, kepada Gazzetta dello Sport. "Dia bahkan bisa menahan tekanan di level internasional, di mana kamu harus menjadi binatang."

    Menariknya, ketika Ange-Yoan Bonny ditanya tentang atribut apa yang ingin dia ambil dari Lautaro dan Marcus Thuram, penyerang utama Inter, penyerang Prancis itu membawa Esposito ke dalam pembicaraan, mengakui bahwa dia iri dengan kemampuan Esposito dalam mempertahankan bola: "Tidak banyak pemain yang bisa melindungi bola seperti dia."

    Fabrizio Ravanelli mungkin salah satunya, dan meskipun dia mengatakan bahwa dia melihat sedikit dirinya dalam Esposito, mantan striker Italia itu merasa bahwa pemain muda itu bahkan lebih mirip dengan Mario Mandzukic, penyerang yang kuat dan serba bisa.

    "Saya melihat kata-kata baik Ravanelli dan saya adalah jenis penyerang yang mencoba menggunakan kekuatan fisik untuk melukai lawan," akui Esposito. "Saya pikir saya juga memiliki semangat bertarung seperti Mandzukic."

    Namun, seperti yang ditekankan Gattuso, Esposito bukan hanya seorang penyerang yang mengandalkan kekuatan fisik, dia juga kuat secara teknis, dengan Chivu berargumen bahwa "Pio bisa melakukan segala hal".

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    Ada ruang untuk perbaikan

    Esposito telah terbuka tentang keinginannya untuk menjadi seakurat Lautaro di depan gawang dan secerdas Thuram dalam pergerakan. Namun, ia juga mengakui ingin meningkatkan kemampuannya dalam situasi satu lawan satu dan kecepatannya saat memulai gerakan.

    Namun, Chivu tidak ragu dengan permainan keseluruhan Esposito dan mengatakan bahwa fokus utamanya adalah membantu Esposito tetap rendah hati, sementara agen striker tersebut juga mengakui bahwa ia khawatir dengan semua hype yang mengelilingi kliennya.

    "Saya sebenarnya tidak suka membicarakan Pio," kata Mario Giuffredi pada Oktober lalu. "Saya tidak suka hype media yang diciptakan seputar pemain muda ini. Saya tidak suka cara dia dibicarakan dengan terlalu banyak pentingnya dan terlalu banyak sorotan.

    "Saya akan berhati-hati dan tenang dalam mengatakan bahwa dia akan menjadi penyerang tengah tim nasional untuk 10 tahun ke depan. Dia harus membuktikan dirinya, seperti semua pesepakbola. Kami berusaha menanamkan padanya rasa tetap rendah hati."

    Sepertinya tidak ada risiko kesuksesan akan membuat Esposito sombong - terutama karena tempat dia dibesarkan dan cara dia dan saudara-saudaranya dibesarkan. Seperti yang baru-baru ini dikatakan Gattuso, "Kualitas utama Pio adalah kerendahan hati. Saya bahkan berani mengatakan bahwa sulit bagi seseorang seperti dia untuk menjadi sombong atau memiliki sikap negatif.

    "Cara dia berpikir, cara dia berlatih, dan cara dia bertindak membuatnya tampak seperti orang berusia 30 tahun: seperti orang lain, dia akan memiliki momen-momen buruk, tetapi dia bekerja keras, dia diam, dia terus berusaha, dan dia ingin berkembang."

  • Apa selanjutnya?

    Saat ini, satu-satunya fokus Esposito adalah derby penentu Scudetto melawan AC Milan pada Minggu mendatang, dengan pemain internasional Italia tersebut dijadwalkan akan tampil sebagai penyerang utama Inter dalam absennya Lautaro akibat cedera. Namun, ada juga hal kecil lainnya, yaitu pertandingan semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia Utara pada akhir bulan ini. 

    Namun, di luar itu, sulit melihatnya meninggalkan San Siro dalam waktu dekat - dan bukan hanya karena dia mengatakan sedang menjalani mimpinya mewakili tim yang dia bergabung saat berusia sembilan tahun lebih dari satu dekade lalu. 

    Manchester United dilaporkan melakukan pendekatan padanya pada Januari 2025, saat dia masih bermain di Spezia, dan dikabarkan Newcastle adalah klub Inggris yang tidak disebutkan namanya yang mengajukan tawaran £45 juta ($58 juta) untuk jasanya pada musim panas lalu. Namun, tanggapan Marotta terhadap minat Arsenal yang kontroversial menyiratkan bahwa meskipun setiap pemain di Inter memiliki harga, dibutuhkan tawaran yang sangat besar untuk membuat Nerazzurri mempertimbangkan untuk menjual Esposito.

    Ia dianggap sebagai wajah masa depan klub, harta karun yang juga akan dinyatakan sebagai harta nasional jika ia membantu Italia lolos ke Piala Dunia pertama sejak 2014 pada akhir bulan ini.

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0