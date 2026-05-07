Fran Kirby Brighton gfx 16:9
Fran Kirby: Legenda 'Lionesses' kembali ke performa terbaiknya bersama Brighton saat 'Seagulls' membidik gelar Piala FA

Prestasi Fran Kirby sepanjang kariernya hingga saat ini sungguh mengesankan. Sebagai bagian dari tim Lionesses yang mengalahkan Jerman di final Kejuaraan Eropa di Wembley pada tahun 2022, pemain berusia 32 tahun ini juga telah meraih 16 gelar bergengsi selama sembilan tahun kariernya yang luar biasa di Chelsea, disertai dengan segudang penghargaan individu. Dia turut serta dalam perayaan gelar besar pertama Inggris dan gelar besar pertama Chelsea; kini, dengan seragam Brighton, Kirby berharap dapat membantu tim ambisius lainnya mencapai prestasi baru.

Akhir pekan ini, The Seagulls akan berhadapan dengan Liverpool di semifinal Piala FA. Ini merupakan peluang besar bagi kedua tim, yang sama-sama berambisi untuk melaju ke Wembley untuk pertama kalinya. Brighton sudah beberapa kali mencapai babak ini sebelumnya, yang terbaru pada tahun 2023, ketika gol penentu kemenangan Rachel Williams pada menit ke-89 memastikan tempat di final bagi Manchester United, sementara The Seagulls kalah tipis dalam pertandingan menegangkan dengan skor 3-2.

Namun, tiga tahun kemudian, situasinya berbeda bagi Brighton. Kekecewaan itu terjadi pada musim di mana empat pelatih berbeda memimpin tim, sementara klub finis di peringkat ke-11 yang mengecewakan di Liga Super Wanita yang terdiri dari 12 tim. Kali ini, mereka memasuki semifinal Piala FA dalam kondisi yang jauh lebih baik, dua tahun setelah memulai proyek yang sangat menarik di bawah pelatih kepala Dario Vidosic, yang dipimpin oleh Kirby dengan segala pengalaman kemenangannya.

  Fran Kirby Brighton Women 2025-26

    Menuju sesuatu yang besar

    Brighton telah lama menjadi tim yang menarik perhatian di kancah sepak bola wanita. Pada tahun 2017, mereka menunjuk Hope Powell, mantan pelatih ikonik timnas wanita Inggris, sebagai manajer baru dalam proyek ambisius yang baru saja promosi ke divisi kedua. Setahun kemudian, mereka berada di papan atas dan pada musim-musim berikutnya mereka dikenal sebagai tim yang sulit diprediksi, tim yang sering berada jauh di atas zona degradasi namun mampu membuat frustrasi 'Empat Besar' dan merebut poin dari mereka.

    Banyak hal baik juga telah dilakukan di luar lapangan selama waktu itu. Pada tahun 2021, klub ini membuka fasilitas latihan mutakhir senilai £8,5 juta ($11,5 juta) untuk tim wanitanya dan, minggu lalu, rencana untuk stadion sepak bola wanita pertama di Eropa yang dibangun khusus, dengan biaya £75-80 juta ($102-108,5 juta), telah diumumkan.

  Fran Kirby Brighton Women 2025-26

    Proyek baru

    Ambisi dan investasi semacam itu pasti akan selalu menarik bagi para pemain di bursa transfer, dan dua tahun lalu, hal itu berperan besar dalam keputusan Kirby—setelah mengakhiri masa baktinya selama sembilan tahun di Chelsea—untuk pindah ke pantai selatan.

    "Saya bergabung dengan Chelsea ketika klub itu masih dalam tahap proyek dan sangat menyenangkan bisa menjadi bagian dari itu," jelasnya saat menandatangani kontrak dengan Seagulls. "Pada titik di mana saya berada sebagai pemain dan sebagai pribadi, saya merasa memiliki banyak hal yang bisa saya berikan, baik itu membantu pemain muda berkembang atau tetap membantu tim berjuang untuk meraih hasil. Di situlah saya melihat diri saya sebagai seorang pemain.

    "Ketika saya mendengar tentang proyek ini, para pemain berbakat yang bergabung dengan klub, dan visi klub secara keseluruhan, serta pemilik klub yang sangat mendukung sepak bola wanita dan ingin membawanya ke level yang lebih tinggi… Bagi saya, pada akhirnya itu adalah keputusan yang mudah.

    "Saya ingin membantu klub mencapai hal-hal: naik peringkat di klasemen, berusaha sekeras mungkin, dan ikut serta dalam perburuan trofi. Bergabung dengan klub ini karena saya melihat visinya dan saya melihat bahwa klub ini sedang berkembang menjadi sesuatu yang besar, dan itulah yang membuat saya bersemangat. Saya bersemangat menjadi bagian dari sesuatu di mana saya berpikir, 'Saya yakin jika semua orang memberikan segalanya setiap hari untuk menang, maka para pemain dan orang-orang di sekitar kami memiliki peluang bagus untuk mencapainya'."

  Fran Kirby Brighton Women 2025-26

    Kunci kesuksesan

    Kurang dari dua tahun berlalu, dengan peluang finis di paruh atas klasemen WSL serta kemungkinan bertanding di Wembley, kata-kata Kirby itu kini tampak seperti ramalan.

    Seminggu setelah perkenalannya, Brighton mengumumkan Vidosic sebagai pelatih kepala baru mereka dan dampaknya sangat besar. Mantan pemain internasional Australia ini telah menanamkan gaya sepak bola menyerang yang menarik dan dinamis ke dalam tim ini yang telah menikmati hasil yang baik sebelum kedatangannya, tetapi terkadang kurang memiliki identitas. Kirby benar-benar menjadi pusat dari semuanya, dengan rasa hormat dan penghargaan yang ditunjukkan manajer kepadanya terpancar setiap kali dia ditanya tentang mantan pemain internasional Inggris tersebut.

    "Dia banyak membantu kami, tidak hanya di lapangan, tetapi juga dengan kualitas kepemimpinan, pengalaman, dan ketenangannya," kata Vidosic awal tahun ini. "Hal itu membantu para pemain muda dan orang-orang di sekitarnya. Dia memimpin dengan memberi contoh. Anda bisa melihat ketika dia absen dalam pertandingan, ada sedikit perbedaan. Kami tidak bisa menyangkal kualitasnya atau apa yang dia bawa."

  Fran Kirby Beth Mead England Euro 2022 trophy

    Pengalaman yang melimpah

    Saat Brighton bersiap menghadapi pertandingan besar seperti semifinal hari Minggu nanti, satu hal yang jelas terlihat terkait Kirby adalah bahwa pengalamannya dalam menghadapi momen-momen penting bisa jadi sangat menentukan. Dia adalah sosok yang telah sering tampil, dan menang, di final-final besar serta pertandingan-pertandingan krusial sepanjang kariernya.

    Skuad The Seagulls tidak kekurangan pengalaman, dengan banyak pemain yang telah mengumpulkan pengalaman di klub sebelumnya atau bersama tim nasional mereka. Namun, tidak ada yang pernah melihat dan melakukan apa yang telah dilakukan Kirby, pemenang WSL tujuh kali dengan lima gelar FA Cup atas namanya. Ini adalah skuad termuda keenam di WSL, dengan kapten berusia 23 tahun, Maisie Symonds. Pengalaman Kirby akan sangat membantu.

  Mariona Caldentey Fran Kirby Arsenal Brighton Women 2025-26

    Pemain andalan

    Namun, jangan biarkan pembicaraan tentang pengalaman Kirby mengalihkan perhatian dari ancaman nyata yang masih dimilikinya dalam hal sepak bola. Pemain berusia 32 tahun ini tampil luar biasa sepanjang musim ini, bahkan kabarnya klub raksasa Italia, Juventus, berusaha merekrutnya pada bursa transfer Januari.

    Beruntung bagi Brighton, ikon Inggris ini tidak kemana-mana, dan kontribusinya sejak awal tahun ini khususnya sangat mencolok. Saat The Seagulls mengejutkan Arsenal di perempat final Piala FA, dia memberikan assist untuk kedua gol dalam kemenangan 2-0. Saat mereka mengalahkan Man City, pemimpin klasemen WSL yang tak terkalahkan, bulan lalu, dia kembali memberikan assist untuk dua gol dalam laga seru yang berakhir 3-2.

    Dengan mencetak gol ke gawang kedua klub Manchester pada paruh pertama musim ini, hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Kirby karena banyak kontribusi terbesarnya terjadi dalam pertandingan-pertandingan besar. Ini adalah tren yang diharapkan akan berlanjut akhir pekan ini, baik bagi dirinya maupun Brighton.

  Bex Rayner Fran Kirby Brighton Women 2025-26

    Satu kemenangan lagi bagi Wembley

    Kirby adalah rekrutan bintang Seagulls musim panas lalu, namun dia sama sekali bukan satu-satunya ancaman dalam tim yang sangat solid ini. Klub ini telah melakukan pemantauan yang baik untuk merekrut pemain yang sesuai dengan gaya Vidosic, dengan pemain seperti Jelena Cankovic dan Kiko Seike yang berkembang pesat di lini serang, sementara kemampuan mereka untuk menarik pemain kelas atas seperti kiper internasional Nigeria Chiamaka Nnadozie, misalnya, merupakan bukti lain betapa menariknya proyek ini.

    Namun, wajar saja jika banyak sorotan tertuju pada mantan pemain Lioness ini akhir pekan ini saat Brighton berusaha menembus wilayah baru. Ketika Vidosic berbicara tentang keinginannya untuk meraih trofi awal tahun ini, ia menyoroti peran penting Kirby dalam membantu tim ini mengambil langkah tersebut, dan saat ia bergabung dengan klub, gelandang ini menyadari perannya dalam menaikkan standar ke level yang memungkinkan Brighton bersaing untuk trofi.

    "Terkadang para pemain mungkin berpikir saya sedikit keras pada mereka, tapi itu karena saya tahu apa yang bisa mereka lakukan," katanya kepada Sky Sports baru-baru ini. "Saya tahu apa yang mereka mampu lakukan. Saya ingin membantu mereka merasa percaya diri dan mampu meraih hal-hal luar biasa."

    Mencapai final Piala FA tentu akan menjadi hal yang luar biasa. Dalam empat pertandingan terakhir, Brighton telah mengalahkan Arsenal dan Man City, hanya selisih beberapa detik dari meraih tiga poin di Manchester United, dan meskipun melakukan rotasi pemain secara besar-besaran, mereka berhasil meraih satu poin berharga melawan The Gunners pada pertengahan pekan. Momentum, karenanya, jelas sedang meningkat.

    "Kami telah menampilkan performa yang sangat baik sepanjang musim, tapi mungkin belum mendapatkan hasil yang pantas kami dapatkan," kata Kirby kepada The Argus setelah kemenangan atas Man City. "Semua mulai bersatu dalam hal gaya bermain yang kami inginkan, cara kami bermain, dan budaya di dalam tim."

    Jika hal ini berujung pada penampilan di Wembley, yang bisa membuat Kirby berhadapan dengan mantan timnya Chelsea, itu akan menjadi mimpi: "Saya selalu bilang kepada para pemain, pergi ke final Piala FA dan bermain di Wembley adalah salah satu hari terbaik dalam hidupmu. Dari saat kamu bangun hingga pertandingan berakhir, itu benar-benar istimewa."

    Brighton hanya butuh satu kemenangan lagi agar hal itu menjadi kenyataan. Itu akan menjadi penghargaan atas investasi klub dan hasil dari harmoni yang tercipta dengan menggabungkan Vidosic, serta gayanya, dengan perekrutan yang sangat baik dan para pemain berbakat yang berkomitmen pada gagasannya. Dalam arti tertentu, Kirby mewakili semua itu. Jika The Seagulls ingin memastikan tempat mereka di final Piala FA pertama, dia pasti akan memiliki andil besar.

