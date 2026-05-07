Kirby adalah rekrutan bintang Seagulls musim panas lalu, namun dia sama sekali bukan satu-satunya ancaman dalam tim yang sangat solid ini. Klub ini telah melakukan pemantauan yang baik untuk merekrut pemain yang sesuai dengan gaya Vidosic, dengan pemain seperti Jelena Cankovic dan Kiko Seike yang berkembang pesat di lini serang, sementara kemampuan mereka untuk menarik pemain kelas atas seperti kiper internasional Nigeria Chiamaka Nnadozie, misalnya, merupakan bukti lain betapa menariknya proyek ini.

Namun, wajar saja jika banyak sorotan tertuju pada mantan pemain Lioness ini akhir pekan ini saat Brighton berusaha menembus wilayah baru. Ketika Vidosic berbicara tentang keinginannya untuk meraih trofi awal tahun ini, ia menyoroti peran penting Kirby dalam membantu tim ini mengambil langkah tersebut, dan saat ia bergabung dengan klub, gelandang ini menyadari perannya dalam menaikkan standar ke level yang memungkinkan Brighton bersaing untuk trofi.

"Terkadang para pemain mungkin berpikir saya sedikit keras pada mereka, tapi itu karena saya tahu apa yang bisa mereka lakukan," katanya kepada Sky Sports baru-baru ini. "Saya tahu apa yang mereka mampu lakukan. Saya ingin membantu mereka merasa percaya diri dan mampu meraih hal-hal luar biasa."

Mencapai final Piala FA tentu akan menjadi hal yang luar biasa. Dalam empat pertandingan terakhir, Brighton telah mengalahkan Arsenal dan Man City, hanya selisih beberapa detik dari meraih tiga poin di Manchester United, dan meskipun melakukan rotasi pemain secara besar-besaran, mereka berhasil meraih satu poin berharga melawan The Gunners pada pertengahan pekan. Momentum, karenanya, jelas sedang meningkat.

"Kami telah menampilkan performa yang sangat baik sepanjang musim, tapi mungkin belum mendapatkan hasil yang pantas kami dapatkan," kata Kirby kepada The Argus setelah kemenangan atas Man City. "Semua mulai bersatu dalam hal gaya bermain yang kami inginkan, cara kami bermain, dan budaya di dalam tim."

Jika hal ini berujung pada penampilan di Wembley, yang bisa membuat Kirby berhadapan dengan mantan timnya Chelsea, itu akan menjadi mimpi: "Saya selalu bilang kepada para pemain, pergi ke final Piala FA dan bermain di Wembley adalah salah satu hari terbaik dalam hidupmu. Dari saat kamu bangun hingga pertandingan berakhir, itu benar-benar istimewa."

Brighton hanya butuh satu kemenangan lagi agar hal itu menjadi kenyataan. Itu akan menjadi penghargaan atas investasi klub dan hasil dari harmoni yang tercipta dengan menggabungkan Vidosic, serta gayanya, dengan perekrutan yang sangat baik dan para pemain berbakat yang berkomitmen pada gagasannya. Dalam arti tertentu, Kirby mewakili semua itu. Jika The Seagulls ingin memastikan tempat mereka di final Piala FA pertama, dia pasti akan memiliki andil besar.