Pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, yang dijadwalkan pada Minggu, 19 Juli di MetLife Stadium, East Rutherford, tidak hanya menjadi perbincangan karena pertandingannya, tetapi terutama karena harga tiket yang sangat mahal. Untuk pertama kalinya, FIFA menerapkan sistem harga dinamis, yang menyesuaikan tarif dengan permintaan, sehingga membuat harga melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
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Final Piala Dunia, harga tiket mencapai rekor: hingga 2 juta untuk pertandingan Spanyol vs Argentina
HINGGA 2 JUTA DOLAR
Tiket termurah, yang awalnya dijual seharga sekitar 700 euro, kini dijual kembali hingga lebih dari 32 ribu euro, sementara tiket kategori yang lebih tinggi bisa mencapai 190 ribu euro. Untuk tempat duduk paling eksklusif, bahkan disebut-sebut mencapai angka hingga 2 juta dolar AS, demikian dilaporkan Tuttosport. Penjualan kembali hanya diperbolehkan melalui platform resmi FIFA, yang mengenakan komisi sebesar 15% baik kepada penjual maupun pembeli.
Sistem ini telah memicu kritik tajam. Federasi Sepak Bola Spanyol menyebut harga-harga tersebut “memalukan dan tidak dapat diterima”, dengan alasan bahwa hal itu merugikan para penggemar. Di sisi lain, Presiden FIFA Gianni Infantino membela model tersebut, sambil bercanda bahwa ia akan secara pribadi membawa “hot dog dan Coca-Cola” kepada siapa pun yang bersedia menghabiskan dua juta dolar untuk sebuah tiket.
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