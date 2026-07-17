Tiket termurah, yang awalnya dijual seharga sekitar 700 euro, kini dijual kembali hingga lebih dari 32 ribu euro, sementara tiket kategori yang lebih tinggi bisa mencapai 190 ribu euro. Untuk tempat duduk paling eksklusif, bahkan disebut-sebut mencapai angka hingga 2 juta dolar AS, demikian dilaporkan Tuttosport. Penjualan kembali hanya diperbolehkan melalui platform resmi FIFA, yang mengenakan komisi sebesar 15% baik kepada penjual maupun pembeli.





Sistem ini telah memicu kritik tajam. Federasi Sepak Bola Spanyol menyebut harga-harga tersebut “memalukan dan tidak dapat diterima”, dengan alasan bahwa hal itu merugikan para penggemar. Di sisi lain, Presiden FIFA Gianni Infantino membela model tersebut, sambil bercanda bahwa ia akan secara pribadi membawa “hot dog dan Coca-Cola” kepada siapa pun yang bersedia menghabiskan dua juta dolar untuk sebuah tiket.



