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FIFA mengizinkan Bergson da Silva dan Brad Tapp membela Malaysia menjelang laga perdana Piala ASEAN melawan Indonesia
Peningkatan naturalisasi untuk Malaysia
Bergson secara resmi telah dinyatakan memenuhi syarat untuk membela tim nasional Malaysia setelah memenuhi kriteria masa tinggal lima tahun bersama JDT sejak awal 2021. Penyerang kelahiran Brasil berusia 35 tahun itu telah menjadi andalan klubnya, dengan catatan luar biasa 198 gol dan 35 assist dalam 193 penampilan di semua kompetisi. Ketersediaannya memberi tambahan kekuatan penting di lini serang bagi Malaysia menjelang agenda regional mereka yang akan datang.
- AAP
Tapp memperkuat opsi di lini pertahanan
Di lini pertahanan, Tapp dinyatakan lolos melalui garis keturunan setelah verifikasi mengonfirmasi bahwa ia belum pernah mencatatkan penampilan senior untuk Australia. Bek tengah berusia 25 tahun dengan tinggi 183 cm itu bergabung dengan JDT dari klub Australia, Central Coast Mariners, pada bursa transfer musim panas 2026 dan telah tampil dalam empat dari lima pertandingan liga musim ini.
FAM mengonfirmasi kelayakan kedua pemain tersebut setelah menerima verifikasi resmi dari komite terkait badan pengatur. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Minggu, FA Malaysia menyatakan: "FAM ingin menginformasikan bahwa FIFA telah mengonfirmasi bahwa dua pemain JDT, Bergson dan Tapp, memenuhi syarat untuk mewakili tim nasional Malaysia. FAM menerima konfirmasi tersebut setelah FIFA menyelesaikan tinjauannya atas status kelayakan kedua pemain sesuai dengan aturan dan regulasi yang ditetapkan."
Kasus kelayakan yang tersisa masih menunggu keputusan
FAM juga mengonfirmasi bahwa dokumen kelayakan untuk dua andalan lain JDT, penyerang Argentina Manuel Hidalgo dan bek tengah Australia Shane Lowry, masih dalam peninjauan di markas FIFA. Badan pengatur itu menegaskan bahwa mereka masih menunggu putusan final mengenai apakah keduanya juga akan diizinkan membela tim nasional. Menanggapi proses peninjauan yang masih berlangsung, FAM menjelaskan: "Status dua pemain JDT lainnya, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses peninjauan dan verifikasi oleh FIFA, dan FAM masih menunggu keputusan resmi dari badan pengatur dunia."
- Xinhua
Kampanye Piala ASEAN dimulai
Pelatih kepala interim Tan Cheng Hoe, yang ditunjuk oleh FAM pada Juni 2026 setelah kepergian Peter Cklamovski ke Salford City, akan memimpin skuad di edisi perdana Piala ASEAN FIFA di Jakarta pada 25 September hingga 5 Oktober. Malaysia tergabung di Grup A, dengan jadwal berat melawan tuan rumah Indonesia, Singapura, dan Bangladesh. Laga-laga krusial tersebut akan langsung menguji kebugaran pertandingan serta kesiapan Bergson dan Tapp.
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