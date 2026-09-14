Di lini pertahanan, Tapp dinyatakan lolos melalui garis keturunan setelah verifikasi mengonfirmasi bahwa ia belum pernah mencatatkan penampilan senior untuk Australia. Bek tengah berusia 25 tahun dengan tinggi 183 cm itu bergabung dengan JDT dari klub Australia, Central Coast Mariners, pada bursa transfer musim panas 2026 dan telah tampil dalam empat dari lima pertandingan liga musim ini.

FAM mengonfirmasi kelayakan kedua pemain tersebut setelah menerima verifikasi resmi dari komite terkait badan pengatur. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Minggu, FA Malaysia menyatakan: "FAM ingin menginformasikan bahwa FIFA telah mengonfirmasi bahwa dua pemain JDT, Bergson dan Tapp, memenuhi syarat untuk mewakili tim nasional Malaysia. FAM menerima konfirmasi tersebut setelah FIFA menyelesaikan tinjauannya atas status kelayakan kedua pemain sesuai dengan aturan dan regulasi yang ditetapkan."