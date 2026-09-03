FIFA menuduh UEFA melancarkan kampanye hitam terhadap mereka dan Gianni Infantino menyusul ancaman proses pidana terhadap presiden tersebut. Menurut laporan dari The Athletic, perselisihan itu bermula dari dokumen hukum yang diajukan UEFA di Amerika Serikat pada 28 Agustus.

Badan sepak bola Eropa itu menuduh Infantino mempromosikan "harga curang di bawah harga pasar demi keuntungan pribadinya sendiri" terkait penjualan 20 persen saham dalam operasi komersial FIFA senilai $4,2 miliar (£3,1 miliar). Rencana tersebut, yang dikenal sebagai proposal FIFA Forward Enterprise (FFE), akan membuat dana investasi Amerika Thrive Eternal membeli saham besar dalam kompetisi global.