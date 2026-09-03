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FIFA mengajukan dokumen hukum yang menuduh UEFA mengatur kampanye fitnah terhadap presiden Gianni Infantino
Pertarungan hukum terkait rencana investasi kian memanas
FIFA menuduh UEFA melancarkan kampanye hitam terhadap mereka dan Gianni Infantino menyusul ancaman proses pidana terhadap presiden tersebut. Menurut laporan dari The Athletic, perselisihan itu bermula dari dokumen hukum yang diajukan UEFA di Amerika Serikat pada 28 Agustus.
Badan sepak bola Eropa itu menuduh Infantino mempromosikan "harga curang di bawah harga pasar demi keuntungan pribadinya sendiri" terkait penjualan 20 persen saham dalam operasi komersial FIFA senilai $4,2 miliar (£3,1 miliar). Rencana tersebut, yang dikenal sebagai proposal FIFA Forward Enterprise (FFE), akan membuat dana investasi Amerika Thrive Eternal membeli saham besar dalam kompetisi global.
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FIFA membalas tudingan
Menanggapi pengajuan oleh UEFA, FIFA mengajukan mosi untuk melakukan intervensi di New York pada Selasa, dengan meminta agar permohonan itu ditolak. Dalam tanggapan hukumnya, FIFA melontarkan kritik keras kepada Aleksander Ceferin dan organisasinya. "Meskipun permohonan-permohonan ini disusun sebagai dokumen hukum dengan judul dan nomor perkara, pada dasarnya ini tidak lebih dari siaran pers yang semakin mendukung kampanye pencemaran nama baik UEFA terhadap FIFA dan kepemimpinannya," demikian bunyi pengajuan tersebut. FIFA selanjutnya berargumen bahwa UEFA memblokir FFE semata-mata untuk mencegah negara-negara yang lebih kecil memperoleh kekuatan finansial dan menantang elite Eropa.
Perebutan kekuasaan untuk dominasi global
Konflik yang kian memanas ini menyoroti perpecahan politik yang mendalam antara dua badan pengatur tersebut. FIFA menuduh bahwa motif ekonomi sebenarnya di balik UEFA memblokir investasi itu adalah untuk mempertahankan kekuatan pasar global mereka. Dokumen pengajuan itu berbunyi: "Jika sepakbola diperkuat di negara-negara berkembang, persaingan global meningkat, yang pada akhirnya mengurangi kekuatan pasar UEFA dan menciptakan lebih banyak persaingan untuk turnamen andalannya." FIFA juga mencatat bahwa UEFA tidak memiliki kewenangan untuk memulai proses pidana yang mereka ancamkan di Swiss. Sementara itu, Joshua Kushner, yang dana investasinya terlibat, merilis pernyataan pada Senin yang mengklaim bahwa mereka "gagal memahami dinamika politik sepakbola global".
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Apa langkah selanjutnya bagi badan-badan pengatur?
FIFA dan UEFA kini bersiap menghadapi pertarungan hukum berkepanjangan di pengadilan Amerika Serikat. Dengan proposal FFE resmi ditinggalkan, fokus akan beralih pada bagaimana hakim menangani permintaan pengungkapan yang melibatkan Infantino dan para investor Amerika. Persaingan sengit antara Infantino dan Ceferin kemungkinan akan mendominasi lanskap politik saat kedua organisasi bersiap untuk turnamen-turnamen internasional mendatang.
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