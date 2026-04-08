FIFA menanggapi kekhawatiran terkait peta tiket Piala Dunia, namun masih ada pertanyaan yang belum terjawab
Penjelasan mengenai kekecewaan para penggemar
Berbeda dengan kebanyakan acara olahraga di AS, di mana Anda bisa memilih kursi yang tepat, FIFA menjual tiket Piala Dunia berdasarkan kategori. Setiap stadion dibagi menjadi beberapa tingkatan harga — dengan Kategori 1 sebagai yang termahal — dan para penggemar membeli tiket untuk suatu bagian stadion, bukan kursi tertentu.
Itu berarti penempatan bisa bervariasi. Dua penggemar yang sama-sama membeli tiket Kategori 1 bisa berakhir di area yang sangat berbeda, mulai dari tempat terbaik di pinggir lapangan hingga sudut atau di belakang gawang. FIFA menegaskan bahwa peta-peta tersebut dimaksudkan sebagai panduan umum, bukan tata letak yang pasti — tetapi kesenjangan antara harapan dan kenyataan itulah yang menjadi sumber sebagian besar kekecewaan saat ini.
“Banyak orang merasa tertipu, bingung, atau mungkin hanya kecewa secara umum dengan cara penempatan kursi,” kata Jordan Likover, salah satu dari beberapa penggemar yang berbicara kepada The Athletic.
Media tersebut juga melaporkan bahwa batas-batas kategori berubah beberapa kali selama proses penjualan.
“Setidaknya, hal ini sama sekali tidak konsisten,” kata penggemar lain, Andrew Swart. “Jika kita membicarakan harga tiket-tiket ini, hal ini membuat seolah-olah ada perbedaan besar antara tempat duduk yang mungkin Anda dapatkan atau tidak.”
Sikap FIFA
FIFA menegaskan bahwa peta tiketnya hanya dimaksudkan sebagai gambaran umum mengenai kemungkinan penempatan kursi, bukan jaminan.
"Selama berbagai fase penjualan yang mendahului Fase Penjualan Menit Terakhir saat ini, FIFA menerbitkan peta kategori indikatif untuk membantu para penggemar memahami di mana kursi mereka mungkin berada di dalam stadion. Peta-peta ini dirancang untuk memberikan panduan, bukan tata letak kursi yang tepat, dan mencerminkan cakupan umum masing-masing kategori tiket di dalam stadion," kata juru bicara FIFA kepada GOAL melalui email.
Badan pengatur tersebut juga mengatakan bahwa batas-batas kategori telah disesuaikan untuk mengakomodasi bagian-bagian pendukung PMA yang baru.
"Setelah Undian Final dan pembukaan fase penjualan untuk pendukung PMA, peta indikatif tersebut diperbarui untuk menyoroti area yang diperuntukkan bagi pendukung PMA. Dengan menambahkan detail ini ke peta, FIFA bertujuan untuk membantu pendukung PMA mengidentifikasi bagian di mana pendukung tim yang sama dapat diharapkan duduk bersama, tergantung pada ketersediaan dan alokasi akhir. Area khusus pendukung ini terletak di bagian tempat duduk yang, bagi masyarakat umum, sesuai dengan kategori tempat duduk Kategori 1 dan Kategori 2," tambah juru bicara tersebut.
Dengan penempatan tempat duduk yang kini telah final, FIFA menyatakan bahwa penggemar pada fase penjualan saat ini dapat memilih kursi spesifik pada saat pembelian. Organisasi tersebut juga mengatakan telah berusaha memberikan kejelasan tambahan kepada pembeli tiket yang telah membeli lebih awal dalam proses ini.
"Secara paralel, dan untuk memastikan kejelasan bagi para penggemar yang telah membeli tiket selama fase penjualan sebelumnya dan kini telah dialokasikan lokasi tempat duduk, FIFA telah mengunggah peta kategori tiket tanpa penanda bagian pendukung potensial maksimum. Peta-peta ini mencerminkan realitas akhir dari zonasi kategori, tanpa menimpa asumsi perencanaan sebelumnya terkait pengelompokan pendukung yang tidak lagi berlaku setelah persediaan tiket dirilis secara lebih luas," kata juru bicara tersebut.
Apakah sektor perhotelan memengaruhi kategori-kategori tersebut?
Namun, sejumlah penggemar dan pembeli tiket menyoroti perubahan yang mereka yakini dilakukan untuk mengakomodasi area hospitality. Menurut On Location, paket hospitality resmi Piala Dunia bisa berkisar antara sekitar $2.000 hingga lebih dari $70.000. Beberapa pihak juga mempertanyakan apakah kursi tepi lapangan kelas premium benar-benar pernah tersedia melalui tiket Kategori 1 standar.
“Saya merasa FIFA sengaja menyesatkan kami saat mereka memberikan denah tempat duduk itu, membuat kami berpikir bahwa kami memiliki kemungkinan untuk duduk di samping lapangan, padahal pada kenyataannya hal itu tidak pernah mungkin sejak awal,” kata seorang penggemar bernama Nick kepada The Athletic.
FIFA tidak secara langsung menanggapi peran tempat duduk hospitality dalam pernyataannya kepada GOAL.
Kontroversi tiket lainnya
Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran terkait harga dan ketersediaan tiket sepanjang turnamen. Harga tiket final telah melonjak hingga $10.990, dan terdapat berbagai masalah terkait sistem undiannya. Meskipun mendapat kritik dari publik, FIFA tetap berpendapat bahwa pendapatan yang dihasilkan dari Piala Dunia ini akan digunakan terutama untuk diinvestasikan kembali ke berbagai program sepak bola di seluruh dunia.