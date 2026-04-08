FIFA menanggapi kekhawatiran terkait peta tiket Piala Dunia, namun masih ada pertanyaan yang belum terjawab

Berbeda dengan kebanyakan acara olahraga di AS, di mana Anda bisa memilih kursi yang tepat, FIFA menjual tiket Piala Dunia berdasarkan kategori. Setiap stadion dibagi menjadi beberapa tingkatan harga — dengan Kategori 1 sebagai yang termahal — dan para penggemar membeli tiket untuk suatu bagian stadion, bukan kursi tertentu.

Itu berarti penempatan bisa bervariasi. Dua penggemar yang sama-sama membeli tiket Kategori 1 bisa berakhir di area yang sangat berbeda, mulai dari tempat terbaik di pinggir lapangan hingga sudut atau di belakang gawang. FIFA menegaskan bahwa peta-peta tersebut dimaksudkan sebagai panduan umum, bukan tata letak yang pasti — tetapi kesenjangan antara harapan dan kenyataan itulah yang menjadi sumber sebagian besar kekecewaan saat ini.

“Banyak orang merasa tertipu, bingung, atau mungkin hanya kecewa secara umum dengan cara penempatan kursi,” kata Jordan Likover, salah satu dari beberapa penggemar yang berbicara kepada The Athletic.

Media tersebut juga melaporkan bahwa batas-batas kategori berubah beberapa kali selama proses penjualan.

“Setidaknya, hal ini sama sekali tidak konsisten,” kata penggemar lain, Andrew Swart. “Jika kita membicarakan harga tiket-tiket ini, hal ini membuat seolah-olah ada perbedaan besar antara tempat duduk yang mungkin Anda dapatkan atau tidak.”