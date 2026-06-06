FIFA kembali melakukan perubahan drastis setelah larangan botol air di Piala Dunia dicabut akibat reaksi keras yang meluas

Asosiasi Suporter Sepak Bola termasuk di antara pihak yang paling keras mengkritik kebijakan tersebut.

"Sekali lagi dalam Piala Dunia ini, suporter selalu diabaikan dan bukan diutamakan," kata juru bicara tersebut. "Cuaca panas dan kelembapan merupakan masalah nyata bagi kesejahteraan suporter; seharusnya hal inilah yang menjadi fokus utama FIFA, bukan kemampuan untuk menjual lebih banyak air kemasan dengan harga yang melambung tinggi."

Masalah ini juga menuai kritik dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang mempertanyakan alasan di balik larangan tersebut.

"Ini salah. Dan saya tidak bisa tidak berpikir bahwa ini soal mencari uang," kata Starmer kepada LBC. "Jadi, Anda tidak boleh membawa botol plastik, tapi bisa membeli botol air saat masuk ke kerumunan? Dan harganya akan mahal. Tiketnya sendiri sudah sangat mahal, jauh terlalu mahal menurut saya. Jadi, penjualan tiketnya terlalu tinggi. Dan ini adalah kebijakan yang salah."