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FIFA kembali melakukan perubahan drastis setelah larangan botol air di Piala Dunia dicabut akibat reaksi keras yang meluas
FIFA mencabut kebijakan stadion yang kontroversial
FIFA telah mengembalikan kebijakan stadion Piala Dunia semula setelah mendapat kritik yang semakin gencar terkait keputusan untuk melarang suporter membawa botol air minum kosong yang dapat digunakan kembali ke dalam venue, menurut The Athletic. Kontroversi ini bermula ketika FIFA memperbarui kode etik stadionnya tak lama sebelum turnamen dimulai, dengan menghapus klausul yang sebelumnya mengizinkan para penggemar membawa botol plastik transparan kosong yang dapat digunakan kembali berkapasitas hingga satu liter. Para pemegang tiket diberitahu mengenai perubahan tersebut melalui email pada 2 Juni.
Langkah tersebut langsung memicu reaksi keras, dengan kelompok-kelompok pendukung menuduh FIFA mengutamakan kepentingan komersial daripada kesejahteraan para penggemar. Kekhawatiran semakin meningkat dengan adanya kemungkinan para pendukung menghadiri pertandingan di bawah cuaca yang sangat panas di seluruh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, sementara mereka diwajibkan untuk membeli minuman di dalam stadion.
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Para pengkritik mempertanyakan prioritas FIFA
Asosiasi Suporter Sepak Bola termasuk di antara pihak yang paling keras mengkritik kebijakan tersebut.
"Sekali lagi dalam Piala Dunia ini, suporter selalu diabaikan dan bukan diutamakan," kata juru bicara tersebut. "Cuaca panas dan kelembapan merupakan masalah nyata bagi kesejahteraan suporter; seharusnya hal inilah yang menjadi fokus utama FIFA, bukan kemampuan untuk menjual lebih banyak air kemasan dengan harga yang melambung tinggi."
Masalah ini juga menuai kritik dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang mempertanyakan alasan di balik larangan tersebut.
"Ini salah. Dan saya tidak bisa tidak berpikir bahwa ini soal mencari uang," kata Starmer kepada LBC. "Jadi, Anda tidak boleh membawa botol plastik, tapi bisa membeli botol air saat masuk ke kerumunan? Dan harganya akan mahal. Tiketnya sendiri sudah sangat mahal, jauh terlalu mahal menurut saya. Jadi, penjualan tiketnya terlalu tinggi. Dan ini adalah kebijakan yang salah."
Masalah terkait panas terbukti tak bisa diabaikan
FIFA berpendapat bahwa kebutuhan hidrasi akan terpenuhi melalui tenda pendingin dan stasiun penyemprotan air di sekitar stadion. Namun, penjelasan tersebut gagal meyakinkan banyak kelompok pendukung, yang memandang perubahan tersebut sebagai pembatasan yang tidak perlu yang diberlakukan pada menit-menit terakhir.
Masalah kesehatan menjadi fokus utama dalam perdebatan ini. Data dari World Weather Attribution menunjukkan bahwa 26 dari 104 pertandingan turnamen tersebut dapat dimainkan dalam kondisi di mana Suhu Global Bulb Basah melebihi 26 derajat Celcius, sehingga memicu kekhawatiran akan penyakit terkait panas di kalangan pendukung.
Kedutaan Penggemar Free Lions Inggris mencerminkan kekhawatiran tersebut, dengan menyatakan di X: "Apa selanjutnya? Krim tabir surya dilarang dan penggemar dipaksa membelinya di stadion? Tentu saja, pemikiran pertama para penggemar adalah ini hanyalah upaya terbaru untuk meraup uang.
"Mengingat betapa panasnya stadion-stadion tersebut, banyak yang berada di ruang terbuka, biarkan saja para penggemar membawa botol jika mereka mau. Kami berharap air minum di stadion masih gratis, semoga Anda tidak dikenakan biaya saat mengantri!"
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Perhatian kembali tertuju pada kesejahteraan para penggemar dan turnamen itu sendiri
Setelah adanya perubahan kebijakan ini, para pendukung kembali diizinkan membawa satu botol air ke dalam stadion Piala Dunia, sehingga meredakan kekhawatiran terkait asupan cairan selama pertandingan yang digelar dalam kondisi cuaca yang menantang.
Mengonfirmasi berita tersebut, FIFA menyatakan: "Semua penggemar akan diizinkan membawa satu botol air sekali pakai berbahan plastik lunak berukuran 20 ons (590 ml) yang masih tersegel pabrik ke dalam setiap pertandingan Piala Dunia FIFA 2026."