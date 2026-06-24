Pemicunya adalah sebuah insiden dalam pertandingan penyisihan grup Piala Dunia antara Paraguay dan Turki. Pemain penyerang Paraguay, Miguel Almiron, menerima kartu merah pertama dalam sejarah Piala Dunia akibat tindakan yang dikenal sebagai “menutupi mulut dengan tangan” dalam pertandingan tersebut.
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"FIFA, kalian telah membunuh sepak bola": Komentator Piala Dunia dikeluarkan dari turnamen setelah melontarkan kata-kata kasar
Pada babak final, berlaku peraturan baru yang melarang para pemain profesional menutupi mulut dengan tangan saat berbicara dengan lawan atau wasit. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar ucapan-ucapan yang bersifat diskriminatif atau menghina di lapangan tidak luput dari perhatian.
Kartu merah yang diterima Almiron memicu ledakan amarah yang tak terkendali dari komentator Vera di depan mikrofon. Awalnya, ia menyerang wasit Ivan Barton dari El Salvador dengan tajam dan menyebutnya sebagai "pencuri" saat siaran sedang berlangsung.
Segera setelah itu, sang reporter memperluas kritiknya ke jajaran pimpinan sepak bola dunia. Vera mengomel secara langsung di siaran: “Kalian telah membunuh sepak bola. FIFA, kalian telah membunuh sepak bola.”
Tak lama kemudian, ia langsung menyerang Presiden FIFA Gianni Infantino terkait interpretasi peraturan tersebut: “Infantino, kamu yang bertanggung jawab atas ini. Memalukan. Kalian seharusnya malu!”
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Komentator menegur presiden: "Tunjukkan sedikit keberanianmu"
Akhirnya, Alejandro Domínguez, Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL), juga menjadi sasaran kemarahan sang komentator. Vera berteriak ke mikrofon, "Alejandro Domínguez, kurangi foto-foto bareng Infantino. Tunjukkan nyali kamu. Kalian para pencuri sialan!"
Konsekuensi bagi perwakilan media asal Paraguay itu pun segera menyusul. FIFA mencabut izin kerja Vera di stadion-stadion selama sisa turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko. Dari segi olahraga, reporter tersebut pun melewatkan momen bersejarah bagi negaranya: Berkat kemenangan 1-0 atas Turki, Paraguay memiliki peluang terbaik untuk lolos ke babak 16 besar.
Stasiun televisi tempat komentator tersebut bekerja berupaya meminimalkan dampak negatif
Jurnalis yang dikenai sanksi tersebut menunjukkan sikap pengertian setelah kejadian tersebut. Dalam sebuah video di Instagram—di mana sebelumnya ia sempat membagikan foto-foto dengan akreditasi Piala Dunia yang tergantung di lehernya—ia secara terbuka meminta maaf: "Apa yang saya katakan itu salah, dan saya yang harus bertanggung jawab atas hal itu. Pada saat-saat itu, saya bukanlah teladan yang baik."
Sementara itu, stasiun televisi Paraguay ABC, tempat Veras bekerja, berusaha meminimalkan dampak negatif dan berjuang agar reporternya dapat kembali bertugas. Dalam pernyataan resmi, perusahaan media tersebut meminta FIFA untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, karena insiden tersebut merupakan kejadian yang terisolasi.
Stasiun televisi tersebut berargumen: "Kami berpendapat bahwa pencabutan akreditasi secara permanen selama seluruh masa turnamen merupakan sanksi yang ekstrem dan jelas tidak proporsional untuk pelanggaran pertama kali yang segera diakui." Selain itu, ABC juga menyoroti bahwa ucapan yang tidak pantas tersebut segera diikuti dengan permintaan maaf.