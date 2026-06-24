"FIFA, kalian telah membunuh sepak bola": Komentator Piala Dunia dikeluarkan dari turnamen setelah melontarkan kata-kata kasar

Pada babak final, berlaku peraturan baru yang melarang para pemain profesional menutupi mulut dengan tangan saat berbicara dengan lawan atau wasit. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar ucapan-ucapan yang bersifat diskriminatif atau menghina di lapangan tidak luput dari perhatian.

Kartu merah yang diterima Almiron memicu ledakan amarah yang tak terkendali dari komentator Vera di depan mikrofon. Awalnya, ia menyerang wasit Ivan Barton dari El Salvador dengan tajam dan menyebutnya sebagai "pencuri" saat siaran sedang berlangsung.

Segera setelah itu, sang reporter memperluas kritiknya ke jajaran pimpinan sepak bola dunia. Vera mengomel secara langsung di siaran: “Kalian telah membunuh sepak bola. FIFA, kalian telah membunuh sepak bola.”

Tak lama kemudian, ia langsung menyerang Presiden FIFA Gianni Infantino terkait interpretasi peraturan tersebut: “Infantino, kamu yang bertanggung jawab atas ini. Memalukan. Kalian seharusnya malu!”