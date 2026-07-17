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FIFA akan membagikan cincin juara bergaya NFL kepada para pemenang Piala Dunia
Perubahan bersejarah dalam hadiah Piala Dunia
Pemenang Piala Dunia 2026 akan menerima cincin juara untuk pertama kalinya. FIFA telah memutuskan untuk mengadopsi tradisi yang terkenal terkait dengan liga olahraga Amerika seperti NFL, NBA, dan MLB.
Meskipun trofi Piala Dunia yang ikonik dan medali emas tradisional akan tetap menjadi pusat perhatian dalam upacara pasca-pertandingan, cincin-cincin baru ini akan berfungsi sebagai kenang-kenangan permanen yang dipersonalisasi. Langkah ini menandai kembalinya turnamen ke Amerika Utara, yang menandai penampilannya yang pertama di kawasan tersebut sejak tahun 1994.
- getty
Menghargai warisan olahraga Amerika Utara
Cincin kejuaraan telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia olahraga di Amerika Serikat, yang berfungsi sebagai simbol kesuksesan tertinggi. Dengan mengadopsi tradisi ini, badan pengatur sepak bola dunia tersebut turut menghargai warisan olahraga lokal dari negara-negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Cincin-cincin ini biasanya dirancang secara khusus, dihiasi permata, dan diukir dengan nama masing-masing pemain.
"Sebagai terobosan bersejarah pertama dalam kompetisi FIFA, para pemenang turnamen juga akan menerima cincin kejuaraan yang dibuat khusus, membawa salah satu tradisi olahraga Amerika yang paling dikenal ke kancah sepak bola global," demikian bunyi pernyataan di situs web resmi FIFA.
"Setiap cincin akan menjadi bagian dari edisi terbatas yang sangat eksklusif, hanya 2.026 buah yang diberi nomor secara individual, sebagai penghormatan langsung kepada turnamen itu sendiri. Dari jumlah tersebut, 30 cincin akan diserahkan kepada tim pemenang, sementara 1.996 cincin lainnya akan tersedia bagi para penggemar di seluruh dunia sebagai Produk Berlisensi Resmi, sehingga para pendukung dapat memiliki bagian unik dari sejarah Piala Dunia FIFA 2026.
"Satu sisi cincin ini dengan bangga menampilkan trofi Piala Dunia FIFA, sedangkan sisi lainnya akan disesuaikan untuk mencerminkan identitas tim pemenang. Setiap cincin akan diberi nomor secara individual, dibuat sesuai ukuran, dan dikirimkan bersama sertifikat keasliannya masing-masing."
Memodernisasi olahraga global
Pemberian cincin merupakan bagian dari strategi FIFA yang lebih luas untuk menjadikan edisi 2026 sebagai Piala Dunia paling inovatif dalam sejarah. Secara historis, medali pemenang Piala Dunia memang sangat dihargai, namun sering kali disimpan rapi dalam koleksi pribadi. Sebuah cincin kejuaraan menawarkan para pemain simbol yang dapat dikenakan sehari-hari sebagai pengingat atas pencapaian bersejarah mereka di panggung dunia.
Pernyataan tersebut menambahkan: "Segera setelah final, kapten dan pelatih kepala tim pemenang akan menerima cincin sementara untuk memperingati momen tersebut. Masing-masing dari 30 cincin untuk para pemenang kemudian akan disesuaikan sebelum diserahkan secara resmi pada tanggal yang akan ditentukan kemudian, memastikan kesesuaian yang sempurna seumur hidup untuk sebuah prestasi yang akan bergema sepanjang masa."
- GOAL
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