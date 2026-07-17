Cincin kejuaraan telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia olahraga di Amerika Serikat, yang berfungsi sebagai simbol kesuksesan tertinggi. Dengan mengadopsi tradisi ini, badan pengatur sepak bola dunia tersebut turut menghargai warisan olahraga lokal dari negara-negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Cincin-cincin ini biasanya dirancang secara khusus, dihiasi permata, dan diukir dengan nama masing-masing pemain.

"Sebagai terobosan bersejarah pertama dalam kompetisi FIFA, para pemenang turnamen juga akan menerima cincin kejuaraan yang dibuat khusus, membawa salah satu tradisi olahraga Amerika yang paling dikenal ke kancah sepak bola global," demikian bunyi pernyataan di situs web resmi FIFA.

"Setiap cincin akan menjadi bagian dari edisi terbatas yang sangat eksklusif, hanya 2.026 buah yang diberi nomor secara individual, sebagai penghormatan langsung kepada turnamen itu sendiri. Dari jumlah tersebut, 30 cincin akan diserahkan kepada tim pemenang, sementara 1.996 cincin lainnya akan tersedia bagi para penggemar di seluruh dunia sebagai Produk Berlisensi Resmi, sehingga para pendukung dapat memiliki bagian unik dari sejarah Piala Dunia FIFA 2026.

"Satu sisi cincin ini dengan bangga menampilkan trofi Piala Dunia FIFA, sedangkan sisi lainnya akan disesuaikan untuk mencerminkan identitas tim pemenang. Setiap cincin akan diberi nomor secara individual, dibuat sesuai ukuran, dan dikirimkan bersama sertifikat keasliannya masing-masing."