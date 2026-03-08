Fermin Lopez mengakui bahwa Barcelona waspada terhadap stadion Newcastle yang 'sulit' dan gaya bermain 'fisik' mereka

"Kami sedikit kesulitan di akhir pertandingan, tapi menurut saya kami bertahan dengan sangat baik di menit-menit akhir. Saya sangat senang dengan kemenangan ini," kata Fermin setelah pertandingan, seperti dilansir Mundo Deportivo. "Kami tahu kami harus mempertahankan keunggulan ini, dan mengingat Real Madrid menang kemarin, sangat penting bagi kami untuk meraih kemenangan hari ini. Kami melakukannya dengan tepat dan kami sangat senang. Kini fokus kami beralih ke Selasa."

Menjelang laga Eropa melawan Newcastle, gelandang tersebut mengakui bahwa sifat fisik tim Premier League menjadi kekhawatiran utama bagi Blaugrana. "Kami masuk ke pertandingan ini dengan semangat tinggi setelah kemenangan. Kami juga tahu akan menghadapi pertandingan serupa di stadion yang sangat sulit melawan lawan yang sangat fisik. Kami berharap bisa tampil bagus, bermain seperti biasa, dan menang," tambahnya.