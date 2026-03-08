Getty
Fermin Lopez mengakui bahwa Barcelona waspada terhadap stadion Newcastle yang 'sulit' dan gaya bermain 'fisik' mereka
Pemanasan di Bilbao mempersiapkan Fermin untuk perjalanan ke Inggris.
Fermin, yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk membantu memastikan kemenangan di Bilbao, percaya bahwa atmosfer di wilayah Basque merupakan pemanasan yang sempurna untuk apa yang menanti di Inggris. Penyerang berusia 22 tahun ini tidak meremehkan tugas yang ada di depannya, mengakui bahwa tim Hansi Flick harus siap untuk menandingi intensitas tim Eddie Howe di kandang mereka sendiri.
Fermin bersiap menghadapi ujian fisik di Tyneside.
"Kami sedikit kesulitan di akhir pertandingan, tapi menurut saya kami bertahan dengan sangat baik di menit-menit akhir. Saya sangat senang dengan kemenangan ini," kata Fermin setelah pertandingan, seperti dilansir Mundo Deportivo. "Kami tahu kami harus mempertahankan keunggulan ini, dan mengingat Real Madrid menang kemarin, sangat penting bagi kami untuk meraih kemenangan hari ini. Kami melakukannya dengan tepat dan kami sangat senang. Kini fokus kami beralih ke Selasa."
Menjelang laga Eropa melawan Newcastle, gelandang tersebut mengakui bahwa sifat fisik tim Premier League menjadi kekhawatiran utama bagi Blaugrana. "Kami masuk ke pertandingan ini dengan semangat tinggi setelah kemenangan. Kami juga tahu akan menghadapi pertandingan serupa di stadion yang sangat sulit melawan lawan yang sangat fisik. Kami berharap bisa tampil bagus, bermain seperti biasa, dan menang," tambahnya.
Strategi rotasi Flick membuahkan hasil.
Kemenangan di San Mames menjadi semakin mengesankan karena Flick memutuskan untuk menepikan beberapa bintang utamanya di bangku cadangan. Dengan mempertimbangkan Liga Champions, pelatih asal Jerman itu melakukan rotasi skuad secara intensif, memastikan bahwa ancaman gol utama timnya tetap segar untuk perjalanan ke Tyneside setelah jadwal domestik yang melelahkan.
Fermin menekankan bahwa pemulihan akan menjadi prioritas utama dalam 48 jam ke depan saat tim bersiap untuk terbang ke Inggris. Gelandang tersebut mencatat bahwa "kami hanya memiliki sedikit waktu untuk pulih" dan menekankan pentingnya skuad dapat pulih dengan baik sebelum tampil di hadapan pendukung Newcastle pada Selasa malam.
Raphinha siap bertanding
Seorang pemain yang diharapkan dalam kondisi prima untuk leg pertama babak 16 besar adalah Raphinha. Winger Brasil itu juga memulai pertandingan dari bangku cadangan melawan Athletic Club, namun ia menegaskan masih memiliki cadangan tenaga yang cukup. "Saya tidak sepenat beberapa pemain lain. Lagi pula, saya sedang pulih dari cedera ringan, jadi saya punya waktu untuk beristirahat. Saya merasa baik-baik saja," jelas mantan pemain Leeds United itu setelah pertandingan.
Penyerang tersebut mengakui bahwa meskipun skuad merasa lelah akibat pertandingan-pertandingan terakhir, dorongan psikologis dari posisi teratas di La Liga sangat besar. "Memang benar ada kelelahan dari pertandingan terakhir karena itu adalah pertandingan yang sangat berat, dan itu normal. Yang terpenting adalah kami berhasil meraih tiga poin," Raphinha menyimpulkan, saat Barcelona berusaha membawa momentum kemenangan tersebut ke markas lawan di St James' Park.
