Hanya beberapa hari setelah kepergiannya dari FC Liverpool, pencarian klub baru bagi Ibrahima Konate tampaknya telah berakhir. Seperti dilaporkan oleh AS, bek tengah tersebut akan bergabung dengan klub asal Madrid tersebut.
FC Bayern pun sempat mengincarnya: Real Madrid tampaknya berhasil merekrut bintang dari Liga Premier
Surat kabar tersebut menulis bahwa transfer tersebut akan terwujud asalkan Florentino Perez terpilih kembali sebagai presiden Real Madrid. Konate kemudian akan mendapatkan kontrak empat tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun.
Baru pada hari Minggu, Liverpool mengonfirmasi kepergian Konate. Pemain berusia 27 tahun itu kemudian mengungkapkan kesedihannya atas kepergiannya dalam sebuah pernyataan di media sosial: "Saya sangat sedih karena tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua pada pertandingan terakhir," tulis pemain asal Prancis itu di Instagram yang ditujukan kepada para penggemar LFC. "Saat itu saya belum tahu bahwa itu akan menjadi kali terakhir saya mengenakan jersey ini di hadapan kalian." Kata-kata yang mengindikasikan bahwa Konate memang terkejut dengan gagalnya negosiasi kontrak dengan pihak The Reds.
Pada bulan April, segalanya sebenarnya mengarah pada perpanjangan kontrak. Setelah derby melawan Everton, Konate menyatakan bahwa mereka "hampir mencapai kesepakatan". Menurut L'Equipe, saat itu hanya ada beberapa detail terakhir yang perlu diklarifikasi.
Ibrahima Konate tampaknya juga menarik minat FC Bayern
Rumor tentang kepindahan Konate ke Los Blancos telah beredar selama berbulan-bulan. Pada awal April, Mundo Deportivo melaporkan bahwa pemain asal Prancis itu berada di urutan teratas daftar incaran Los Blancos untuk posisi bek tengah. Baru-baru ini, FC Bayern, Chelsea FC, juara Liga Champions Paris Saint-Germain, dan klub Saudi Al-Ittihad juga disebut-sebut sebagai pihak yang tertarik.
Konate pindah dari RB Leipzig ke FC Liverpool pada 2021 dengan biaya sekitar 40 juta euro. Bersama The Reds, ia antara lain memenangkan gelar juara Inggris. Pada musim 2025/26, ia tampil dalam 51 pertandingan resmi dan mencetak dua gol.
Meskipun Liverpool berhasil lolos ke Liga Champions sebagai tim peringkat kelima, pelatih Arne Slot tetap harus mengundurkan diri pada akhir musim.
Ibrahima Konate: Statistiknya pada musim 2025/26
Permainan 51 Gol 2 Assist 0 Menit bermain 4280