FC Bayern pun sempat mengincarnya: Real Madrid tampaknya berhasil merekrut bintang dari Liga Premier

Surat kabar tersebut menulis bahwa transfer tersebut akan terwujud asalkan Florentino Perez terpilih kembali sebagai presiden Real Madrid. Konate kemudian akan mendapatkan kontrak empat tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Baru pada hari Minggu, Liverpool mengonfirmasi kepergian Konate. Pemain berusia 27 tahun itu kemudian mengungkapkan kesedihannya atas kepergiannya dalam sebuah pernyataan di media sosial: "Saya sangat sedih karena tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua pada pertandingan terakhir," tulis pemain asal Prancis itu di Instagram yang ditujukan kepada para penggemar LFC. "Saat itu saya belum tahu bahwa itu akan menjadi kali terakhir saya mengenakan jersey ini di hadapan kalian." Kata-kata yang mengindikasikan bahwa Konate memang terkejut dengan gagalnya negosiasi kontrak dengan pihak The Reds.

Pada bulan April, segalanya sebenarnya mengarah pada perpanjangan kontrak. Setelah derby melawan Everton, Konate menyatakan bahwa mereka "hampir mencapai kesepakatan". Menurut L'Equipe, saat itu hanya ada beberapa detail terakhir yang perlu diklarifikasi.