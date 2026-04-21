FC Bayern München, Berita dan Gosip: Peran Khusus Selama Piala Dunia? Vincent Kompany Menolak Tawaran Menarik

Di FC Bayern München, pelatih Vincent Kompany menunjukkan kinerja yang luar biasa. Karena itu, jasanya pun diminati di luar lapangan, namun pelatih asal Belgia ini menolak semua tawaran yang diajukan. Berikut ini berita dan rumor seputar FCB.

    FC Bayern München, Rumor: Kompany Menolak Tawaran Posisi Ahli di Piala Dunia

    Pelatih Bayern München, Vincent Kompany, telah menolak tawaran untuk menjadi komentator selama Piala Dunia mendatang.

    Seperti dilaporkan oleh jurnalisInggris Mike Keegan dari surat kabar Daily Mail, "beberapa" stasiun TV Inggris dilaporkan telah menghubungi pelatih FCB tersebut untuk turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko, namun ditolak oleh pelatih asal Belgia itu.

    Menurut laporan tersebut, Kompany ingin beristirahat dan memulihkan tenaga untuk musim baru setelah musim yang panjang dan penuh tekanan bersama juara bertahan Jerman tersebut, yang kemungkinan akan mengakhiri musim dengan tiga gelar. Pekerjaan sebagai pakar selama "waktu luangnya" akan kontraproduktif dalam hal ini.

    Bagi stasiun TV Inggris, pemain asal Belgia itu tampaknya menarik terutama karena pengetahuannya yang mendalam tentang penyerang Three Lions, Harry Kane. Di masa lalu, Kompany pernah bekerja sebagai pakar untuk BBC dan Sky. Kompany mengonfirmasi hal tersebut pada Selasa dalam konferensi pers menjelang pertandingan semifinal DFB-Pokal melawan Bayer Leverkusen. "Mengapa saya harus bekerja sebagai pakar TV saat sedang liburan? Nanti tahun depan saya tidak punya keluarga lagi di Munich," katanya sambil tertawa, saat ditanya mengenai topik tersebut dan penolakannya.

    FC Bayern München, Berita: Mantan Direktur Olahraga FCB Membalas Kritik terhadap Sammer

    Mantan direktur olahraga Bayern München, Christian Nerlinger, menanggapi kritik Matthias Sammer terhadap agen pemain dan membantahnya.

    Dalam sebuah wawancara dengan Sky, Sammer tidak segan-segan mengkritik para agen pemain. Menurutnya, profesi ini harus "dihapuskan" sepenuhnya karena mereka "menghasilkan terlalu banyak uang" dan "tidak perlu".

    Nerlinger memiliki pandangan berbeda: "Ingin menghapuskan sebuah profesi sepenuhnya adalah hal yang agak ekstrem. Matthias, yang saya hargai secara pribadi dan profesional, sedikit mengadopsi retorika Trump di sini, dan menurut saya itu bukanlah ide yang terlalu bagus," katanya mengenai hal ini kepada kicker.

    Meskipun demikian, pria berusia 53 tahun ini, yang pernah menjabat sebagai direktur olahraga di klub juara Jerman tersebut antara tahun 2009 dan 2012 dan kemudian mendirikan agensi konsultan miliknya sendiri, CN Sports, dapat memahami kritik mendasar terhadap agen pemain.

    Ketika kedua bos Bayern, Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, "berbicara tentang perkembangan yang tidak diinginkan dalam bisnis konsultan, mereka tentu saja sebagian benar," lanjut Nerlinger. "Bayern München membayar gaji yang sangat besar bahkan jika dibandingkan secara internasional, sehingga kita selalu berbicara tentang biaya konsultan yang sangat besar. Satu hal menentukan hal lainnya."

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    Rabu, 22 April

    Bayer Leverkusen vs. FC Bayern

    Piala DFB

    Sabtu, 25 April

    FSV Mainz 05 vs. FC Bayern

    Bundesliga

    Selasa, 28 April

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern

    Liga Champions

    Sabtu, 2 Mei

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

