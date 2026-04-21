Pelatih Bayern München, Vincent Kompany, telah menolak tawaran untuk menjadi komentator selama Piala Dunia mendatang.

Seperti dilaporkan oleh jurnalisInggris Mike Keegan dari surat kabar Daily Mail, "beberapa" stasiun TV Inggris dilaporkan telah menghubungi pelatih FCB tersebut untuk turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko, namun ditolak oleh pelatih asal Belgia itu.

Menurut laporan tersebut, Kompany ingin beristirahat dan memulihkan tenaga untuk musim baru setelah musim yang panjang dan penuh tekanan bersama juara bertahan Jerman tersebut, yang kemungkinan akan mengakhiri musim dengan tiga gelar. Pekerjaan sebagai pakar selama "waktu luangnya" akan kontraproduktif dalam hal ini.

Bagi stasiun TV Inggris, pemain asal Belgia itu tampaknya menarik terutama karena pengetahuannya yang mendalam tentang penyerang Three Lions, Harry Kane. Di masa lalu, Kompany pernah bekerja sebagai pakar untuk BBC dan Sky. Kompany mengonfirmasi hal tersebut pada Selasa dalam konferensi pers menjelang pertandingan semifinal DFB-Pokal melawan Bayer Leverkusen. "Mengapa saya harus bekerja sebagai pakar TV saat sedang liburan? Nanti tahun depan saya tidak punya keluarga lagi di Munich," katanya sambil tertawa, saat ditanya mengenai topik tersebut dan penolakannya.