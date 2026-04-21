Mantan direktur olahraga Bayern München, Christian Nerlinger, menanggapi kritik Matthias Sammer terhadap agen pemain dan membantahnya.
Dalam sebuah wawancara dengan Sky, Sammer tidak segan-segan mengkritik para agen pemain. Menurutnya, profesi ini harus "dihapuskan" sepenuhnya karena mereka "menghasilkan terlalu banyak uang" dan "tidak perlu".
Nerlinger memiliki pandangan berbeda: "Ingin menghapuskan sebuah profesi sepenuhnya adalah hal yang agak ekstrem. Matthias, yang saya hargai secara pribadi dan profesional, sedikit mengadopsi retorika Trump di sini, dan menurut saya itu bukanlah ide yang terlalu bagus," katanya mengenai hal ini kepada kicker.
Meskipun demikian, pria berusia 53 tahun ini, yang pernah menjabat sebagai direktur olahraga di klub juara Jerman tersebut antara tahun 2009 dan 2012 dan kemudian mendirikan agensi konsultan miliknya sendiri, CN Sports, dapat memahami kritik mendasar terhadap agen pemain.
Ketika kedua bos Bayern, Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, "berbicara tentang perkembangan yang tidak diinginkan dalam bisnis konsultan, mereka tentu saja sebagian benar," lanjut Nerlinger. "Bayern München membayar gaji yang sangat besar bahkan jika dibandingkan secara internasional, sehingga kita selalu berbicara tentang biaya konsultan yang sangat besar. Satu hal menentukan hal lainnya."