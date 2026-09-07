ZUMA Press Wire
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Fans Valencia melakukan protes terhadap Peter Lim dan para pemain yang disebut "tentara bayaran" setelah dibantai Barcelona 5-0
Para suporter berdemonstrasi di luar Mestalla
Kemarahan meledak di kalangan pendukung Valencia setelah kekalahan kandang memalukan 5-0 dari Barcelona. Ribuan suporter berkumpul di luar gerbang stadion untuk meluapkan kemarahan mereka atas kemerosotan klub yang terus berlanjut dan penampilan tumpul di lapangan. Kerusuhan juga merembet ke tribune, tempat kelompok ultra sengaja menunda masuk hingga menit ke-19 dalam aksi demonstrasi yang telah direncanakan.
- Getty Images Sport
Nyanyian menuntut petinggi klub mundur
Permusuhan yang intens diarahkan kepada jajaran petinggi dan para pemain, yang dituduh suporter tidak memiliki komitmen dasar. Para pengunjuk rasa meluapkan kemarahan mereka dengan melabeli skuad itu sebagai "tentara bayaran" sambil berulang kali menuntut presiden klub Kiat Lim dan pemegang saham mayoritas Peter Lim untuk "pulang". Siulan dan cemoohan yang terus-menerus juga bergema di seluruh Mestalla, menyasar pelatih kepala Carlos Corberan dan para pemainnya hingga peluit akhir berbunyi.
Kunjungan pertama memicu keresahan
Kekalahan telak itu menjadi pemandangan yang tidak nyaman bagi presiden yang baru ditunjuk dalam penampilan hari pertandingan perdananya di Mestalla. Menurut publikasi Spanyol Mundo Deportivo, Kiat Lim, yang menjabat sebagai presiden pada 2025, menyaksikan langsung kekacauan itu dari bangku direksi. Hanya satu gol yang dicetak dalam empat pertandingan liga menggarisbawahi krisis yang kian memburuk di klub, membuat mereka terpuruk di dasar klasemen La Liga.
- DeFodi Images
Tantangan tandang berat menanti
Corberan menghadapi tugas berat untuk memulihkan ketertiban menjelang laga tandang yang berat ke Sevilla pada Jumat malam. Sementara itu, Barcelona asuhan Hansi Flick mengalihkan perhatian mereka ke Eropa saat menjamu wakil Belanda Feyenoord dalam laga pembuka Liga Champions mereka pada Rabu malam.
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