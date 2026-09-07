Kekalahan telak itu menjadi pemandangan yang tidak nyaman bagi presiden yang baru ditunjuk dalam penampilan hari pertandingan perdananya di Mestalla. Menurut publikasi Spanyol Mundo Deportivo, Kiat Lim, yang menjabat sebagai presiden pada 2025, menyaksikan langsung kekacauan itu dari bangku direksi. Hanya satu gol yang dicetak dalam empat pertandingan liga menggarisbawahi krisis yang kian memburuk di klub, membuat mereka terpuruk di dasar klasemen La Liga.