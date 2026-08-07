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FA melarang dinding perimeter padat di sekitar lapangan setelah kematian tragis mantan pemain muda Arsenal Billy Vigar
Tinjauan keselamatan memicu perubahan besar regulasi
Asosiasi Sepak Bola Inggris telah mengambil langkah tegas dengan melarang dinding perimeter padat di sejumlah level sepak bola Inggris. Langkah ini diambil setelah tinjauan keselamatan ketat yang diluncurkan menyusul kematian tragis Vigar. Pria 21 tahun itu, yang sebelumnya pernah menimba ilmu di akademi bergengsi Arsenal, meninggal dunia setelah mengalami 'cedera otak yang signifikan' saat bermain untuk Chichester City melawan Wingate and Finchley pada September 2025.
Tinjauan tersebut dilakukan oleh para ahli kesehatan dan keselamatan independen menjelang musim 2026-27. Dalam langkah yang dirancang untuk mencegah tragedi serupa, tinjauan itu menyatakan bahwa mereka 'tidak lagi mengizinkan penghalang dari bata padat, batako, atau beton di sekeliling lapangan di seluruh sistem National League putra [langkah 1-6], dan Women's National League [tier 3-4].'
- Getty Images
Segera hapus pembatas berbahaya
Klub-klub di seluruh negeri kini harus bersiap untuk perubahan infrastruktur yang signifikan guna memenuhi kriteria keselamatan baru. Dalam pernyataan resmi yang menanggapi regulasi baru tersebut, FA mengatakan: 'Setiap penghalang padat yang sudah ada, baik dari bata, batako, maupun beton, harus dihapus sesegera mungkin sejauh hal itu dapat dilakukan secara wajar, atau ditutup dengan pelindung yang sesuai jika tidak dapat dihapus karena alasan struktural.'
Terlepas dari mendesaknya keputusan ini, FA telah mengonfirmasi bahwa pertandingan di stadion yang terdampak untuk sementara waktu masih dapat tetap digelar. Ini dengan syarat klub dapat menunjukkan bahwa mereka menilai 'keselamatan penghalang perimeter lapangan mereka secara berkelanjutan' dan memiliki rencana yang jelas untuk menerapkan perubahan yang diperlukan 'dalam jangka waktu yang wajar.'
Tekanan yang meningkat untuk perlindungan pemain
Keputusan itu diambil setelah periode tekanan publik dan profesional yang intens terkait keselamatan stadion non-liga. Setelah kematian Vigar, sebuah petisi yang menyerukan larangan total terhadap dinding bata di sekitar lapangan sepakbola mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dari fan dan pemain yang prihatin. Dorongan untuk perubahan telah terbangun selama beberapa tahun, ditandai oleh insiden-insiden besar lain yang melibatkan papan iklan berbahaya dan struktur pembatas perimeter, yang membuat para pemain mengalami cedera yang mengubah hidup saat tampil di lapangan.
Pada Juni 2023, pemerintah dan Professional Footballers' Association (PFA) mengambil langkah dengan menulis kepada FA, Premier League, English Football League, dan National League. Surat bersama mereka mendesak badan-badan pengatur tersebut untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif terhadap keselamatan pemain di area spesifik ini.
- AFP
Belajar dari insiden-insiden sebelumnya di pinggir lapangan
Insiden tragis itu bukan kali pertama pembatas beton di sisi lapangan menyebabkan cedera parah. Pada November 2022, Alex Fletcher dari Bath City mengalami retak tengkorak setelah menabrak papan iklan beton saat pertandingan, yang menegaskan bahaya lama dari struktur perimeter padat di dekat garis tepi lapangan.
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