Asosiasi Sepak Bola Inggris telah mengambil langkah tegas dengan melarang dinding perimeter padat di sejumlah level sepak bola Inggris. Langkah ini diambil setelah tinjauan keselamatan ketat yang diluncurkan menyusul kematian tragis Vigar. Pria 21 tahun itu, yang sebelumnya pernah menimba ilmu di akademi bergengsi Arsenal, meninggal dunia setelah mengalami 'cedera otak yang signifikan' saat bermain untuk Chichester City melawan Wingate and Finchley pada September 2025.

Tinjauan tersebut dilakukan oleh para ahli kesehatan dan keselamatan independen menjelang musim 2026-27. Dalam langkah yang dirancang untuk mencegah tragedi serupa, tinjauan itu menyatakan bahwa mereka 'tidak lagi mengizinkan penghalang dari bata padat, batako, atau beton di sekeliling lapangan di seluruh sistem National League putra [langkah 1-6], dan Women's National League [tier 3-4].'