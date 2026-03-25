Everton mengolok-olok Alejandro Garnacho lewat video TikTok yang 'kurang pantas' setelah menghancurkan Chelsea

Sementara tim media sosial Everton merayakan kemenangan tersebut, manajer Chelsea Liam Rosenior harus merenungkan kegagalan pertahanan yang kembali terjadi. Pasca kekalahan itu, pria berusia 41 tahun tersebut mengatakan saat ditanya mengenai kesalahan individu yang berujung pada gol-gol Everton: "Ya, 100 persen pertanggungjawaban dan tanggung jawab ada pada saya. Gol memberi Anda energi, dan saat ini kami justru memberikan gol secara cuma-cuma. Kami kebobolan dua gol yang seharusnya bisa dihindari. Kami memulai dengan gugup, dan kemudian dalam 10 hingga 15 menit pertama terjadi beberapa kesalahan yang tidak perlu, lalu kami mulai menemukan ritme permainan kami, dan hal ini sepertinya terjadi setiap pekan. Akibatnya, penonton memberikan energi kepada lawan dan kepercayaan diri mereka pun meningkat. Pada akhirnya, Everton pantas meraih kemenangan dan itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki dengan sangat cepat."