Everton mengolok-olok Alejandro Garnacho lewat video TikTok yang 'kurang pantas' setelah menghancurkan Chelsea
Toffees semakin memperparah penderitaan
Halaman TikTok resmi Everton tak bisa menahan diri untuk tidak menyindir pemain sayap asal Argentina itu setelah membuat Chelsea menelan kekalahan keempat berturut-turut pada akhir pekan lalu. Video yang dengan cepat menjadi viral itu menampilkan cuplikan berdurasi 34 detik yang memperlihatkan Garnacho dikalahkan secara fisik oleh bek The Toffees, Jake O'Brien, serta berdebat dengan wasit Samuel Barrott, dan disertai keterangan yang jenaka: "Tidak semuanya menyenangkan di Hill Dickinson Stadium."
Rosenior yang bertanggung jawab
Sementara tim media sosial Everton merayakan kemenangan tersebut, manajer Chelsea Liam Rosenior harus merenungkan kegagalan pertahanan yang kembali terjadi. Pasca kekalahan itu, pria berusia 41 tahun tersebut mengatakan saat ditanya mengenai kesalahan individu yang berujung pada gol-gol Everton: "Ya, 100 persen pertanggungjawaban dan tanggung jawab ada pada saya. Gol memberi Anda energi, dan saat ini kami justru memberikan gol secara cuma-cuma. Kami kebobolan dua gol yang seharusnya bisa dihindari. Kami memulai dengan gugup, dan kemudian dalam 10 hingga 15 menit pertama terjadi beberapa kesalahan yang tidak perlu, lalu kami mulai menemukan ritme permainan kami, dan hal ini sepertinya terjadi setiap pekan. Akibatnya, penonton memberikan energi kepada lawan dan kepercayaan diri mereka pun meningkat. Pada akhirnya, Everton pantas meraih kemenangan dan itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki dengan sangat cepat."
Pihak manajemen Chelsea memverifikasi rencana jangka panjang
Kekalahan ini membuat Chelsea terpuruk di peringkat keenam, namun petinggi Stamford Bridge dilaporkan tetap memberikan dukungan penuh kepada Rosenior, tanpa ada rencana evaluasi resmi hingga musim panas 2027. Dewan direksi menyadari bahwa konsistensi sulit dicapai sejak kepergian Enzo Maresca di tengah musim dan kini menantikan jendela transfer mendatang untuk memperkuat ketangguhan mental dan keseimbangan taktis skuad, dengan posisi Garnacho yang berpotensi terancam mengingat penampilannya yang tidak konsisten pada musim perdananya di klub.
Apa yang menanti Chelsea selanjutnya: Perjalanan yang berat menanti di depan
Chelsea kini memiliki jeda singkat untuk memulihkan diri selama jeda internasional bulan Maret sebelum menghadapi Port Vale, tim dari League One, di perempat final Piala FA. Ini merupakan peluang penting untuk meraih trofi di tengah musim yang penuh gejolak, namun tekanan akan tetap tinggi karena mereka akan segera kembali beraksi di Liga Premier melawan Man City tak lama setelah itu, yang disusul oleh laga krusial di Liga Champions melawan Manchester United yang bernilai enam poin.