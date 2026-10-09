Klub tersebut secara resmi menanggapi situasi ini, dengan merilis sebuah pernyataan untuk mengonfirmasi niat kepemilikan klub. "The Friedkin Group sedang menjajaki opsi investasi baru untuk Everton Football Club, termasuk potensi penjualan saham pengendali," kata Everton.

"Ketika TFG menjadi pengelola Everton, klub menghadapi ketidakpastian finansial yang signifikan serta tantangan di dalam dan di luar lapangan," lanjut pernyataan itu. "Prioritas langsungnya adalah memberikan stabilitas, investasi, dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengamankan masa depan klub, termasuk membantu menuntaskan stadion yang telah lama dijanjikan bagi para pendukung yang layak mendapatkannya.

"Dengan fondasi itu kini sudah kokoh terpasang, saatnya tepat untuk mempertimbangkan babak berikutnya bagi Everton. Kami hanya akan mempertimbangkan minat dari pihak-pihak yang sangat kami yakini akan menjadi pengelola yang tepat untuk membawa klub ini maju dan membangun momentum yang telah tercipta.

"Sepanjang proses ini, fokus TFG akan tetap tidak berubah. Kami akan mendukung klub dengan segala cara yang diperlukan untuk meraih kesuksesan di lapangan dan akan melanjutkan upaya untuk memberikan dampak positif di komunitas yang dilayani klub. TFG dan klub tidak akan memberikan komentar lebih lanjut selama proses ini berlangsung."



