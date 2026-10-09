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Everton kembali dijual! Friedkin Group melepas Everton ke pasar dengan satu syarat utama bagi calon pembeli
Friedkin Group mempertimbangkan keluar sepenuhnya dari Everton
The Friedkin Group (TFG) terbuka untuk penjualan penuh Everton, menurut The Athletic. Awalnya mencari investasi minoritas, grup kepemilikan asal Amerika itu kini bersedia melepas saham mayoritas mereka. Namun, TFG hanya akan menyetujui kepergian jika mereka menemukan penerus yang mampu membawa klub ke 'level berikutnya'.
TFG membeli 94 persen saham Farhad Moshiri pada Desember 2024 melalui kendaraan investasi mereka di Inggris, Roundhouse Capital. Pengambilalihan itu menghadirkan stabilitas yang sangat dibutuhkan di Merseyside setelah saga berkepanjangan dan bertahun-tahun gejolak finansial.
Meski siap menjual, TFG tetap sepenuhnya berkomitmen mendukung Everton. Grup yang berbasis di Houston itu tidak akan terburu-buru untuk hengkang dan siap mempertahankan kendali sampai pembeli ideal muncul.
- LaPresse
Everton mengonfirmasi pencarian investor baru
Klub tersebut secara resmi menanggapi situasi ini, dengan merilis sebuah pernyataan untuk mengonfirmasi niat kepemilikan klub. "The Friedkin Group sedang menjajaki opsi investasi baru untuk Everton Football Club, termasuk potensi penjualan saham pengendali," kata Everton.
"Ketika TFG menjadi pengelola Everton, klub menghadapi ketidakpastian finansial yang signifikan serta tantangan di dalam dan di luar lapangan," lanjut pernyataan itu. "Prioritas langsungnya adalah memberikan stabilitas, investasi, dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengamankan masa depan klub, termasuk membantu menuntaskan stadion yang telah lama dijanjikan bagi para pendukung yang layak mendapatkannya.
"Dengan fondasi itu kini sudah kokoh terpasang, saatnya tepat untuk mempertimbangkan babak berikutnya bagi Everton. Kami hanya akan mempertimbangkan minat dari pihak-pihak yang sangat kami yakini akan menjadi pengelola yang tepat untuk membawa klub ini maju dan membangun momentum yang telah tercipta.
"Sepanjang proses ini, fokus TFG akan tetap tidak berubah. Kami akan mendukung klub dengan segala cara yang diperlukan untuk meraih kesuksesan di lapangan dan akan melanjutkan upaya untuk memberikan dampak positif di komunitas yang dilayani klub. TFG dan klub tidak akan memberikan komentar lebih lanjut selama proses ini berlangsung."
Pemulihan finansial bertemu frustrasi di bursa transfer
TFG bangga telah menyelamatkan Everton dari kondisi keuangan yang rawan. Intervensi awal mereka mencakup pembiayaan ulang utang-utang mahal dan mengamankan pinjaman berbunga lebih rendah dengan jaminan stadion baru klub, Hill Dickinson Stadium. Mereka juga menarik investasi baru tahun lalu dari mantan pelatih NBA Jason Kidd dan miliarder Christopher Sarofim.
Namun, ketegangan meningkat setelah bursa musim panas yang penuh gejolak. Everton menghasilkan keuntungan sekitar £25 juta setelah melepas talenta senilai £100 juta, termasuk Beto dan Iliman Ndiaye. Suporter secara terbuka memprotes rencana penjualan prospek akademi Harrison Armstrong senilai £40 juta, yang memaksa klub membatalkan kesepakatan tersebut.
Sementara Jack Grealish kembali dengan status pinjaman untuk musim kedua berturut-turut dan Ainsley Maitland-Niles datang, gagalnya kepindahan striker Folarin Balogun senilai £45 juta membuat para pendukung frustrasi. TFG juga sedang menangani portofolio olahraga yang terus berkembang, yang mencakup Roma, AS Cannes, dan sebuah waralaba NHL baru senilai $3,5 miliar di Houston.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke hasil di lapangan di tengah pembicaraan akuisisi
Everton harus menjalani musim yang sedang berlangsung di tengah ketidakpastian terkait kepemilikan jangka panjang klub. Moyes akan ditugaskan membawa timnya naik di klasemen Premier League dengan skuad yang kekurangan kedalaman di lini depan setelah kegagalan transfer mereka pada musim panas.
Sementara TFG aktif mencari investasi eksternal atau pembelian penuh, operasional sehari-hari di Hill Dickinson Stadium akan tetap tidak berubah. Pemilik asal Amerika itu akan terus mendanai klub hingga ada pembeli yang memenuhi kriteria ketat mereka.
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