Leicester City FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya dan Aditya Gokhale

Erling Haaland Teken Kontrak Baru Berdurasi SEMBILAN SETENGAH TAHUN Di Manchester City!

E. HaalandManchester CityPremier LeagueReal Madrid

Erling Haaland telah menandatangani kontrak baru selama sembilan setengah tahun di Manchester City, membuatnya bertahan di Etihad Stadium hingga 2034.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Haaland teken kontrak baru dengan City
  • Menandatangani kontrak baru selama sembilan setengah tahun
  • Semua klausul pelepasannya dihapus