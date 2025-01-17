Erling Haaland Teken Kontrak Baru Berdurasi SEMBILAN SETENGAH TAHUN Di Manchester City!

Getty Images SportYosua Arya dan Aditya GokhaleErling Haaland Teken Kontrak Baru Berdurasi SEMBILAN SETENGAH TAHUN Di Manchester City!E. HaalandManchester CityPremier LeagueReal MadridErling Haaland telah menandatangani kontrak baru selama sembilan setengah tahun di Manchester City, membuatnya bertahan di Etihad Stadium hingga 2034.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniHaaland teken kontrak baru dengan CityMenandatangani kontrak baru selama sembilan setengah tahunSemua klausul pelepasannya dihapus