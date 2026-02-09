Goal.com
Richard Martin dan Dede Sugita

Erling Haaland Belum Habis! Pemenang & Pecundang Saat Manchester City Terus Tekan Arsenal; Liverpool Malah OTW Ke Liga Europa?

Tepat saat semua orang mengira Manchester City bakal terlempar dari perburuan gelar juara Liga Primer, Bernardo Silva dan Erling Haaland datang sebagai penyelamat. Hasilnya? Liverpool dibuat terperangah, sementara Arsenal kini harus mulai was-was memantau spion mereka. City memang tak pernah suka bermain di Anfield, tapi penampilan hari Minggu kemarin benar-benar berbeda—sebuah hasil yang belum pernah terlihat lagi sejak tahun 2003.

Terakhir kali City menang di Anfield dengan kehadiran penonton, Maine Road masih menjadi markas mereka, Kevin Keegan duduk di kursi manajer, dan Peter Schmeichel masih berdiri di bawah mistar. Anfield adalah satu-satunya stadion yang memberikan rapor lebih buruk bagi Pep Guardiola ketimbang Tottenham Hotspur Stadium. Jika rumor bahwa ini adalah musim terakhir Pep di City benar adanya, maka ini bisa jadi kunjungan terakhir sang pelatih ke stadion legendaris tersebut.

Jika memang begitu, Guardiola tidak mungkin mengharapkan "babak penutup" yang lebih manis. City tampil jauh lebih dominan dibanding kunjungan-kunjungan sebelumnya ke sisi merah Merseyside. Namun, setelah menguasai babak pertama, tim tamu sempat kehilangan kendali saat The Reds bangkit dan berbalik unggul lewat tendangan bebas roket Dominik Szoboszlai.

Ini sempat terlihat seperti pola lama: City yang melempem di babak kedua, membuat harapan gelar juara mereka perlahan memudar. Namun, berkat kepemimpinan Bernardo Silva yang pantang menyerah—yang mencetak gol penyeimbang di menit ke-82—City melakukan gempuran hebat di akhir laga. Kemenangan mereka terkunci lewat penalti Haaland dan diselamatkan oleh aksi heroik Gianluigi Donnarumma di bawah mistar. Jangan lupakan juga drama di menit berdarah saat gol Rayan Cherki dari garis tengah dianulir, yang disusul kartu merah untuk Szoboszlai.

Guardiola sempat diejek fans Liverpool dalam kunjungan terakhirnya ke Anfield, sampai ia harus mengangkat enam jari untuk mengingatkan para pengritiknya jumlah gelar Liga Primer yang sudah ia koleksi. Kali ini, ia benar-benar tertawa paling akhir. Begitu juga Haaland, yang akhirnya mencetak gol perdana di Anfield dalam balutan jersei City. Di hari yang penuh sejarah bagi City ini, mereka juga sukses menyapu bersih kemenangan kandang-tandang (melakukan double) atas Liverpool di liga untuk pertama kalinya sejak 1937.

Bagi Liverpool, meski mereka mungkin sudah lupa rasanya kalah dari City di rumah sendiri (selain di musim tanpa penonton era pandemi), kekalahan ini terasa seperti deja-vu yang pahit. Ini adalah keempat kalinya musim ini pasukan Arne Slot kebobolan gol kemenangan di menit ke-90—rekor terbanyak bersama oleh sebuah tim dalam satu musim Liga Primer. Hasil ini membuat The Reds harus segera berbenah jika tak ingin terlempar ke Liga Europa musim depan.

GOAL merangkum para pemenang dan pecundang dari laga panas di Anfield...

  • Erling HaalandGetty Images

    PEMENANG: Erling Haaland

    Saat terakhir Haaland mencetak gol di Anfield, dia hampir tidak dikenal, seorang remaja berusia 19 tahun dengan wajah polos dan potongan rambut militer, bermain untuk Red Bull Salzburg. Banyak hal telah berubah dalam hidupnya sejak dia mencetak gol dalam kekalahan 4-3 Austria di Liga Champions pada September 2019, tetapi Anfield pasti terasa seperti benteng yang tidak akan pernah dia tembus lagi.

    Haaland telah kalah dalam dua dari tiga kunjungannya sebelumnya bersama City tanpa mencetak gol, dan pertandingan tampaknya mengikuti skenario yang familiar ketika ia gagal memanfaatkan peluang satu lawan satu dengan Alisson sebelum timnya tertinggal dengan 16 menit tersisa. Namun, Haaland tidak menjadi striker terbaik di dunia tanpa ketahanan, dan ia tetap percaya diri dan terus berjuang untuk setiap bola.

    Dia melompat lebih tinggi dari Ibrahima Konate untuk memberikan umpan kepada Bernardo dalam gol penyama kedudukan, dan saat dia mengambil bola untuk mengambil penalti, dia menghilangkan semua pikiran tentang kunjungannya sebelumnya ke Anfield bersama City dari benaknya sebelum melepaskan tembakan ke pojok bawah gawang, memicu perayaan yang meriah.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    PECUNDANG: Hugo Ekitike

    Hugo Ekitike memasuki pertandingan ini sebagai striker yang sedang dalam performa terbaiknya setelah gol gandanya melawan Newcastle pekan sebelumnya membuatnya dibandingkan dengan Fernando Torres pada masa kejayaannya di Anfield. Namanya juga terus dinyanyikan oleh para pendukung tuan rumah, namun sayangnya bagi Ekitike, ia gagal dalam ujian besar.

    Pemain internasional Prancis itu mendapat perlakuan keras dari Marc Guehi dan kesulitan di babak pertama. Namun, dia terlihat lebih bersemangat di babak kedua dan menjadi pemain Liverpool yang paling mungkin mencetak gol. Tapi dia tidak pernah melakukannya.

    Ekitike melewatkan dua peluang terbaik Liverpool, melepaskan tendangan melengkung yang melebar dari gawang setelah bola dikirim kepadanya di tiang jauh, sebelum ia salah mengukur sudut saat Mohamed Salah memberinya umpan untuk sundulan bebas, yang melebar tipis dari tiang jauh.

    Ekitike telah menjalani musim pertama yang kuat di Liverpool, terutama dibandingkan dengan rekan barunya Alexander Isak, tetapi dia gagal tampil maksimal di pertandingan besar, gagal mencetak gol melawan Manchester United, Arsenal, Real Madrid, dan kini dua kali melawan City.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    PEMENANG: Marc Guehi

    Pada awal September, Guehi menjalani pemeriksaan medis menjelang transfernya ke Liverpool. Enam bulan kemudian, ia bermain di Anfield, tetapi setiap kali menyentuh bola, ia mendapat sorakan ejekan dari suporter tuan rumah karena akhirnya bergabung dengan City alih-alih The Reds.

    Perubahan tujuan Guehi bukanlah pilihannya, karena rencana transfernya ke Liverpool gagal karena Crystal Palace menghalangi kepergiannya. Namun, Guehi selalu merasa bahwa dia pantas berada di panggung terbesar, dan di lingkungan ini, dalam atmosfer yang penuh tekanan dan dengan gelar Premier League masih dipertaruhkan, dia benar-benar bersinar.

    Guehi dengan mudah menghalau umpan-umpan terobosan Liverpool dari awal hingga akhir, membuat frustrasi Ekitike, Cody Gakpo, dan terutama Florian Wirtz, dari siapa ia melakukan blok diving berani untuk menggagalkan tembakan pemain Jerman tersebut. Ia juga membuat frustrasi Mohamed Salah dan 57.000 pendukung Liverpool saat ia menarik pemain Mesir itu di luar kotak penalti, mendapat kartu kuning saat penonton menuntut kartu merah.

    Itu adalah satu-satunya momen di mana pemain internasional Inggris itu melakukan kesalahan penilaian, dan penampilan Guehi yang nyaris sempurna menyoroti tepat apa yang City dapatkan dengan merekrutnya - dan tepat apa yang The Reds lewatkan.

  • Alisson Becker Liverpool 2025-26Getty Images

    PECUNDANG: Alisson

    Konsistensi Alisson menjadi salah satu alasan utama mengapa City hanya menang sekali di Anfield di bawah asuhan Guardiola, dan tidak pernah dengan kehadiran penonton. Namun, pada akhirnya, sebuah kesalahan yang tidak biasa dari kiper Brasil itu mengubah arah pertandingan ini.

    Alisson tampil seperti yang kita semua harapkan, menghalau Haaland di menit pertama pertandingan sebelum kemudian bergerak ke gawangnya untuk menangkap upaya Antoine Semenyo.

    Namun, ketenangannya yang biasa hilang saat waktu tambahan, ketika ia melompat keluar dari gawangnya dan menabrak Matheus Nunes. Bek kanan City memiliki sudut yang hampir mustahil, dan yang harus dilakukan Alisson hanyalah berdiri di depannya dan membiarkan bola keluar dari lapangan. Alih-alih, ia membuat keputusan ceroboh untuk menantang Nunes untuk bola yang sedang menuju keluar lapangan, dan tiba di sana terlalu terlambat.

    Hal itu memberi Liverpool hal terakhir yang mereka inginkan: tendangan bebas dari jarak 12 yard untuk Haaland, dan striker tersebut dengan tepat menghukum Alisson.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    PEMENANG: Manchester United & Chelsea

    Sebagian besar pendukung Manchester United akan kesulitan memilih pihak dalam pertandingan ini antara dua rival terbesar mereka, tetapi drama di menit-menit akhir di Anfield pasti disambut dengan sukacita oleh para pendukung Setan Merah. Dalam waktu delapan menit, selisih dua poin United atas Liverpool dalam perburuan tiket Liga Champions melebar menjadi lima poin.

    Para pendukung Chelsea juga akan senang dengan hasil ini, karena keunggulan satu poin mereka atas tim Arne Slot tiba-tiba menjadi selisih empat poin.

    Kehancuran Liverpool di menit-menit akhir seharusnya memberi United dan Chelsea keyakinan lebih bahwa mereka bisa finis di atas The Reds dan masuk lima besar Premier League, di belakang Arsenal, City, dan Aston Villa. United tampil tak terbendung di bawah Michael Carrick, sementara Chelsea juga tampak segar setelah pergantian manajer, dengan Liam Rosenior memenangkan semua empat pertandingan Premier League sejak menggantikan Enzo Maresca.

    Bulan lalu, Slot menyinggung fakta bahwa Liverpool berada di Liga Europa dua tahun lalu untuk menunjukkan seberapa jauh The Reds telah berkembang di bawah kepemimpinannya dengan lolos ke babak 16 besar Liga Champions untuk tahun kedua berturut-turut. Namun, berdasarkan bukti saat ini, timnya tampaknya akan kembali ke kompetisi sekunder Eropa.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PECUNDANG: Fans Arsenal

    Para pemain Arsenal belum menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka merasa tertekan oleh City, merespons kekalahan mereka dari Man United dengan meraih kemenangan 4-0 atas Leeds United dan 3-0 melawan Sunderland. Penampilan City di Anfield pada hari Minggu tidak berarti bahwa The Gunners kurang mungkin untuk memenangkan pertandingan liga berikutnya di Brentford atau Wolves, atau bahkan Tottenham.

    Namun, pikirkanlah para penggemar Arsenal yang terus-menerus dihantui mimpi buruk tentang City yang mengejar ketertinggalan dan mengalahkan mereka dalam persaingan gelar musim 2022-23 dan 2023-24. Semua pendukung The Gunners hanya ingin sedikit kepastian bahwa ini akan menjadi tahun mereka akhirnya dan tidak akan ada lagi kejutan yang tidak menyenangkan.

    Kejutan terakhir City, oleh karena itu, hanya akan membawa kembali kenangan buruk dan berdampak buruk pada tekanan darah mereka.

