Goal.com
Live
Haaland City Liverpool GFXGetty
Richard Martin dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Man City Vs Liverpool: Jangan Coret Mereka Dulu! Erling Haaland Akhiri Kutukan Anfield, Bernardo Silva Jaga Asa Juara

Manchester City masih bertarung demi gelar Liga Primer. Sempat tertinggal oleh tendangan bebas Dominik Szoboszlai, pasukan Pep Guardiola bangkit secara dramatis melawan Liverpool untuk menang 2-1, kemenangan pertama mereka di depan publik Anfield dalam 23 tahun. Haaland mengakhiri rekor buruknya dengan assist dan gol penalti penentu.

Itu adalah gol pertama Haaland di Anfield berseragam City, namun drama belum berakhir. Saat Alisson maju membantu serangan, City melakukan serangan balik dan Rayan Cherki menendang bola dari garis tengah hingga masuk ke gawang. Namun, setelah kegilaan di tribun tandang, gol tersebut dianulir VAR karena pelanggaran Szoboszlai terhadap Haaland, dan pemain Hongaria itu pun diusir keluar.

Akhir yang kacau namun pas untuk babak kedua yang mendebarkan, yang juga diwarnai penyelamatan gemilang Gianluigi Donnarumma menggagalkan tembakan jarak jauh Alexis Mac Allister demi menjaga keunggulan City.

Babak pertama penuh dengan gesekan, jauh dari laga keras dan cepat yang biasa tersaji dalam pertemuan ini beberapa tahun terakhir, meski City tampil baik. Pasukan Guardiola melepaskan 10 tembakan di babak pertama, lebih banyak dari yang dihadapi Liverpool dalam 45 menit pertama laga mana pun musim ini. Haaland mendapat dua peluang, namun selalu digagalkan Alisson.

Tensi meningkat di babak kedua. Antoine Semenyo seharusnya bisa lebih baik dengan peluang bersih pertamanya tapi gagal menaklukkan Alisson. Liverpool kian menekan, dan Hugo Ekitike yang sedang on-fire nyaris mencetak gol lewat sundulan yang melebar tipis.

Pada akhirnya, butuh tendangan bebas kelas dunia Szoboszlai untuk memecah kebuntuan. Dengan 15 menit tersisa, asa juara City terasa makin pudar. Namun, Bernardo yang rajin memberi harapan dengan menyambar umpan sundulan Haaland. Tim tamu lalu mendapat peluang comeback tak terduga saat Matheus Nunes dijatuhkan Alisson.

Haaland tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengakhiri kutukan Anfield-nya dan mengamankan kemenangan tak terlupakan untuk membawa City kembali ke jalur juara.

GOAL memberikan rating pemain Man City dari Anfield...

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Gianluigi Donnarumma (8/10):

    Beruntung lolos dari kesalahan saat gagal meninju umpan silang Salah, tapi melakukan intervensi brilian saat meninju bola dari jangkauan Ekitike. Tak berdaya pada gol pembuka, tapi penyelamatan atas tembakan keras Mac Allister layak jadi penyelamatan terbaik musim ini.

    Matheus Nunes (8/10):

    Penampilan kuat lainnya dengan dampak penentu. Mengirim umpan terobosan menggoda kepada Marmoush yang gagal dimanfaatkan, dan mengatasi ancaman Gakpo dengan baik. Di detik-detik akhir, ia terus maju dan memenangkan penalti.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Bangkit secara impresif setelah awal yang gugup. Tampil percaya diri membawa bola keluar dan memindahkan permainan sambil menyapu lini belakang dengan baik. Harus keluar karena gegar otak di babak kedua.

    Marc Guehi (8/10):

    Menunjukkan pertahanan kelas atas di saat genting, memotong umpan terobosan sambil menghadapi Ekitike dan melakukan blok berani untuk menggagalkan Wirtz. Dikartu kuning karena menjatuhkan Salah saat fans tuan rumah menuntut kartu merah. Terus membuat frustrasi tim yang hampir ia bela musim panas lalu dengan serangkaian blok kunci.

    Rayan Ait-Nouri (8/10):

    Contoh lain dari peningkatannya yang stabil. Bersenang-senang di sayap kiri, membuat keputusan cerdas, dan bertahan dengan baik untuk menghentikan serangan balik Liverpool.

    • Iklan
  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Bernardo Silva (9/10):

    Penampilan rajin dari awal hingga akhir, berperan besar dalam kebangkitan tim. Melakukan tekel penting pada Salah dan membantu Khusanov keluar dari situasi sulit. Tekelnya berujung peluang setengah matang bagi Haaland, dan ia memanfaatkan peluang lebih baik saat pemain Norwegia itu melayaninya untuk gol penyeimbang.

    Rodri (7/10):

    Terlihat lebih seperti dirinya yang biasa dengan performa mengontrol yang baik di babak pertama. Menghentikan Wirtz menusuk ke belakang dan mengirim umpan silang ke Haaland yang berujung tembakan tepat sasaran.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Memanfaatkan kekuatannya dengan baik, menyediakan platform solid bersama Rodri yang membantu City unggul di babak pertama dan kemudian membalikkan keadaan.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Penyerang

    Omar Marmoush (5/10):

    Menunjukkan pergerakan cerah di awal laga tapi membuang peluang besar saat kalah fisik dari Konate usai diumpan Nunes. Digantikan Cherki saat satu jam laga.

    Erling Haaland (8/10):

    Tetap tegak setelah babak pertama yang membuat frustrasi, menjaga permainan tetap hidup lewat sundulannya kepada Bernardo lalu dengan tegas mengonversi penalti.

    Antoine Semenyo (6/10):

    Seharusnya bisa lebih baik dengan upayanya di babak kedua, tapi terus berusaha dan berperan kecil dalam kemenangan lewat tusukannya ke depan.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Pergantian & Manajer

    Ruben Dias (7/10):

    Momen besar untuk comeback dari cedera. Nyaris mencetak gol dan bertahan habis-habisan di menit akhir saat Liverpool memburu gol penyeimbang.

    Rayan Cherki (8/10):

    Pemain yang tepat untuk dimasukkan dalam situasi seperti ini. Menjaga serangan tetap hidup yang berujung gol penyeimbang, lalu mencetak gol luar biasa dari garis tengah yang sayangnya dianulir VAR.

    Nathan Ake (N/A):

    Menggantikan Semenyo menit ke-95.

    Pep Guardiola (8/10):

    Jika ini adalah kunjungan terakhirnya ke Anfield, hasilnya tak bisa lebih baik lagi. Memilih tim yang bijak untuk mengontrol laga dan percaya pemainnya akan terus bertarung membalikkan keadaan.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Fulham crest
Fulham
FUL
0