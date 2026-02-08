Rating Pemain Man City Vs Liverpool: Jangan Coret Mereka Dulu! Erling Haaland Akhiri Kutukan Anfield, Bernardo Silva Jaga Asa Juara

Itu adalah gol pertama Haaland di Anfield berseragam City, namun drama belum berakhir. Saat Alisson maju membantu serangan, City melakukan serangan balik dan Rayan Cherki menendang bola dari garis tengah hingga masuk ke gawang. Namun, setelah kegilaan di tribun tandang, gol tersebut dianulir VAR karena pelanggaran Szoboszlai terhadap Haaland, dan pemain Hongaria itu pun diusir keluar.

Akhir yang kacau namun pas untuk babak kedua yang mendebarkan, yang juga diwarnai penyelamatan gemilang Gianluigi Donnarumma menggagalkan tembakan jarak jauh Alexis Mac Allister demi menjaga keunggulan City.

Babak pertama penuh dengan gesekan, jauh dari laga keras dan cepat yang biasa tersaji dalam pertemuan ini beberapa tahun terakhir, meski City tampil baik. Pasukan Guardiola melepaskan 10 tembakan di babak pertama, lebih banyak dari yang dihadapi Liverpool dalam 45 menit pertama laga mana pun musim ini. Haaland mendapat dua peluang, namun selalu digagalkan Alisson.

Tensi meningkat di babak kedua. Antoine Semenyo seharusnya bisa lebih baik dengan peluang bersih pertamanya tapi gagal menaklukkan Alisson. Liverpool kian menekan, dan Hugo Ekitike yang sedang on-fire nyaris mencetak gol lewat sundulan yang melebar tipis.

Pada akhirnya, butuh tendangan bebas kelas dunia Szoboszlai untuk memecah kebuntuan. Dengan 15 menit tersisa, asa juara City terasa makin pudar. Namun, Bernardo yang rajin memberi harapan dengan menyambar umpan sundulan Haaland. Tim tamu lalu mendapat peluang comeback tak terduga saat Matheus Nunes dijatuhkan Alisson.

Haaland tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengakhiri kutukan Anfield-nya dan mengamankan kemenangan tak terlupakan untuk membawa City kembali ke jalur juara.

GOAL memberikan rating pemain Man City dari Anfield...