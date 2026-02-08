Goal.com
Live
Hugo Ekitike Erling Haaland GFX GOAL
Mark Doyle dan Dede Sugita

Tidak Setajam Raja Gol Man City Erling Haaland, Tapi Permainan 'Si Fernando Torres Baru' Hugo Ekitike Jauh Lebih Komplet

Mendekati turun minum dengan posisi tertinggal 1-0 dari Newcastle United, Anfield sudah bersiap menghadapi kekecewaan lainnya di musim yang penuh cobaan ini. Namun, hanya dalam waktu 138 detik, Hugo Ekitike mengubah total suasana di Merseyside. Gol pertama pemain asal Prancis itu—sebuah sontekan di tiang dekat memanfaatkan umpan tarik cerdas Florian Wirtz—memang krusial, tapi gol keduanyalah yang benar-benar membakar semangat fans.

Setelah menyambut umpan panjang Milos Kerkez dari lini belakang, Ekitike berhadapan satu lawan satu dengan Malick Thiaw sebelum melewatinya dengan mudah dan melepaskan tendangan toe-poke yang menaklukkan Nick Pope. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan presisi dari striker ramping dengan "kaki ajaib" ini terasa sangat akrab—terutama bagi Steven Gerrard.

"Ekitike mengingatkan saya pada (Fernando) Torres setiap kali saya melihatnya bermain," ujar mantan kapten Liverpool tersebut dengan antusias di TNT Sports. "Dia mencetak gol-gol yang serupa; jika Anda memberinya ruang di celah pertahanan, dia akan mengejarnya. Dia terlalu cepat, mustahil dikejar, dan dia sangat mematikan."

Kejutan lainnya, Ekitike saat ini justru sedang berada dalam performa yang lebih apik ketimbang top skor Liga Primer, Erling Haaland, menjelang duel krusial kontra Manchester City, Minggu (8/2) malam WIB.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penurunan Performa Haaland

    Haaland bisa dibilang telah menjadi korban kesuksesannya sendiri. Segala hal yang kurang dari satu gol per pertandingan dianggap mengecewakan bagi penyerang paling mematikan di dunia.

    Namun, tak bisa dipungkiri bahwa Haaland tidak tampil maksimal musim lalu, mencetak hanya 22 gol dalam 31 penampilan di Premier League - rasio gol yang luar biasa bagi hampir semua pemain lain di dunia sepak bola, tapi tidak bagi "The Terminator" versi sepak bola.

    "Saya belum memanfaatkan peluang saya dengan baik," akunya selama musim 2024-25 yang tanpa trofi bagi City. "Saya harus lebih baik, saya belum cukup baik."

    Haaland, bagaimanapun, memulai musim ini dengan semangat yang membara. Hingga pekan kedelapan, ia sudah mencetak 11 gol. Hanya lima hari sebelum Natal, ia menambah koleksi golnya menjadi 19 dalam 17 penampilan, termasuk dua gol melawan West Ham. Haaland tidak hanya terlihat akan memecahkan rekornya sendiri untuk jumlah gol terbanyak dalam satu musim (36); ia bahkan berada di jalur untuk memecahkannya.

    Namun, dalam tujuh pekan dan tujuh pertandingan setelah gol ganda di Etihad pada 20 Desember, striker Norwegia nomor 9 ini hanya mencetak satu gol, dalam hasil imbang 1-1 melawan Brighton - dan bahkan itu dari titik penalti.

    • Iklan
  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Jangan Pernah Remehkan Para Penyerang

    Guardiola dengan tepat telah menyoroti bahwa hanya orang bodoh yang mengharapkan kesulitan Haaland di depan gawang akan berlanjut dalam waktu lama.

    "Jangan pernah meremehkan penyerang, pencetak gol, karena mereka selalu akan membuatmu diam," kata manajer City. "Dia akan mencetak gol sepanjang sisa karirnya, itu pasti."

    Guardiola juga benar ketika dia berargumen bahwa City beruntung memiliki Haaland: "Tanpa dia, kita tidak akan berada dalam posisi seperti sekarang. Dia membawa banyak hal dan semakin baik dalam banyak hal."

    Hal itu memang terlihat jelas pada beberapa kesempatan musim ini. Misalnya, dalam kemenangan gila 5-4 di Fulham, Haaland tidak hanya mencetak satu gol, tetapi juga menciptakan dua gol lainnya untuk Tijjani Reijnders dan Phil Foden.

    Namun, masih terlalu sering terjadi bahwa pemain berusia 25 tahun ini hampir tidak menyentuh bola, apalagi mempengaruhi jalannya pertandingan, sehingga kadang-kadang sulit tidak bertanya-tanya: jika Haaland tidak mencetak gol, apa sebenarnya yang dia lakukan?

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-GALATASARAYAFP

    "Saya Tahu Peran Saya Dalam Tim Ini"

    Haaland menyadari adanya perdebatan yang sedang berlangsung tentang kurangnya keterlibatannya dalam permainan serangan City - namun ia menegaskan bahwa hal itu sama sekali tidak mengganggunya.

    "Ketika saya mencetak gol, tidak ada yang membicarakan hal ini, tetapi ketika saya tidak mencetak gol, orang-orang mulai membicarakan sentuhan bola saya," kata striker tersebut dalam podcast Men in Blazers. " Ini adalah bagian dari hidup saya, bagaimana orang akan berbicara, dan saya tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan tentang saya.

    "Saya hanya perlu fokus pada apa yang harus saya lakukan di lapangan, dan tugas saya bukan seperti Rodri yang mengendalikan permainan, tapi berada di kotak penalti dan menyelesaikan serangan. Itu fokus saya, dan saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Yang penting adalah fokus pada membantu tim menang.

    "Pada akhirnya, Anda bisa bermain sepak bola tanpa menyentuh bola, meskipun terdengar aneh bagi sebagian orang. Anda bisa melakukannya dengan gerakan, aspek mental, dan kesadaran. Itu bagian besar dari permainan. Bukan hanya tentang menyentuh bola.

    "Tentu saja kamu harus menyentuh bola, tapi aku tahu peranku di tim ini."

    Pada dasarnya, tugas Haaland adalah mencetak gol - dan dia melakukannya lebih baik daripada pemain mana pun di dunia.

    Faktanya, pergerakannya, bersama dengan kehadirannya, membuat para bek sibuk, sehingga menciptakan waktu dan ruang bagi penyerang City lainnya untuk beraksi.

    Namun, meskipun Roy Keane berlebihan (seperti biasa) dengan mengklaim bahwa permainan umum Haaland setara dengan pemain Liga Dua, tidak dapat dipungkiri bahwa permainan keseluruhan sang penyerang masih kurang memuaskan.

    Dia kadang-kadang dibandingkan dengan Ronaldo, penyerang nomor 9 paling eksplosif di era modern, tetapi meskipun dia jauh lebih unggul dalam duel udara, Haaland tidak memiliki keterampilan yang sama dengan pemain Brasil itu, yang bisa menghadapi pertahanan sendirian.

    Bahkan jika dibandingkan dengan rekan-rekannya, Haaland mungkin mencetak gol sebanyak Kylian Mbappe atau Harry Kane, tetapi dia jauh dari sekadar pemain yang lengkap seperti kedua pria itu—atau bahkan Ekitike sekalipun.

  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Ekitike Menggantikan Posisi Starter Isak

    Ekitike kemungkinan besar tidak akan seproduktif Haaland. Namun, dia bisa lebih produktif - dan itu bukan upaya untuk meremehkan Haaland. Jika ada, kemampuan Ekitike untuk mencetak gol dan menciptakan peluang sambil memimpin lini depan seharusnya hanya menjadi perhatian bagi Alexander Isak.

    Asumsi alami adalah bahwa setelah Isak sepenuhnya pulih setelah kedatangannya dari Newcastle pada hari terakhir bursa transfer September lalu, dia akan menjadi penyerang tengah utama Liverpool. Lagi pula, dia secara argumen telah menggantikan Haaland sebagai penyerang paling ditakuti di Premier League musim lalu, dan The Reds baru saja menjadikannya pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris, serta ketiga termahal sepanjang masa.

    Namun, Isak merasakan dampak dari penampilannya yang buruk di musim panas lebih lama dari yang diperkirakan siapa pun - dan hingga tingkat di mana para penggemar menjadi frustrasi dengan upaya Arne Slot untuk memainkannya agar kembali ke bentuk dan kebugaran terbaiknya, sementara Ekitike, yang memulai karirnya di Anfield dengan sensasional, masuk dan keluar dari tim selama periode terberat musim ini.

    Pada Desember, bahkan sebelum cedera kaki yang sangat sial Isak melawan Spurs, sudah jelas bahwa Ekitike harus bermain, dan dia merespons serangkaian penampilan starter menjelang Natal dengan enam keterlibatan gol dalam empat pertandingan sebelum masalah paha minor menghentikan kemajuannya.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    Hubungan Wirtz

    Namun, Ekitike melanjutkan performa apiknya setelah kembali beraksi bulan lalu. Dalam laga melawan Barnsley dan Qarabag, ia mencetak satu gol dan satu assist sebelum mencetak dua gol brilian dalam kemenangan Sabtu lalu atas Newcastle.

    Pemain internasional Prancis ini tentu saja mendapat bantuan dari Florian Wirtz yang akhirnya mulai memahami permainan sepak bola Inggris. Keduanya berkembang menjadi duet yang sangat dinamis, dengan tidak ada dua pemain Premier League yang mencetak lebih banyak gol bersama musim ini (enam).

    "Dia adalah pemain hebat yang memiliki insting sepak bola," kata Ekitike tentang Wirtz dalam wawancara dengan TNT Sports setelah pertandingan melawan Newcastle. "Bermain dengannya cukup mudah bagi saya.

    "Saya suka menciptakan ruang, berkolaborasi, dan saya bisa melakukan segalanya dengan pemain seperti dia. Anda hanya perlu berlari ke ruang kosong dan saya tahu dia akan menemukan saya, jadi bermain dengannya sangat menyenangkan."

    Perasaan itu sangat saling timbal balik, dengan Wirtz mengungkapkan bahwa mereka juga cocok di luar lapangan seperti halnya di lapangan.

    "Dia orang yang hebat - pribadi yang besar, sudah menjadi teman baik bagi saya," kata pemain internasional Jerman itu kepada BBC Sport. "Kami mengenal satu sama lain dari Bundesliga, kami pernah bermain beberapa kali melawan satu sama lain dan sudah bertukar jersey.

    "Dia adalah pemain yang fantastis dan bahkan mengejutkan saya saat pertama kali melihatnya berlatih dan bermain di sini karena saya tidak tahu dia sebagus itu."

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yang Terbaik Masih Akan Datang

    Wirtz bukanlah satu-satunya yang terkejut dengan dampak Ekitike di Anfield. Thierry Henry yang legendaris - pemain lain yang sering dibandingkan dengan Ekitike - merasa khawatir dengan ketidakstabilan rekan senegaranya, sambil juga mengkritik bahwa dia tidak melakukan hal-hal dasar dengan baik.

    Namun, pemenang Piala Dunia itu baru-baru ini memuji Ekitike sebagai rekrutan terbaik musim ini sejauh ini berkat rekor 15 gol dalam 32 penampilan di semua kompetisi untuk tim yang mengalami banyak pasang surut.

    "Dia mengejutkan saya," Henrym engakui dalam kolomnya di Betway. "Di awal, dia harus membuktikan bahwa dia bisa melakukannya di Liverpool, dan dia melakukannya. Sekarang klub sedang kesulitan, tapi dia tetap tampil bagus. Saya tahu dia punya itu di dalam dirinya, tapi saya tidak tahu akan secepat itu dalam hal adaptasinya.

    "Tentu saja, lebih mudah beradaptasi saat tim sedang dalam performa bagus. Tapi dia beradaptasi, lalu duduk di bangku cadangan, tidak mengeluh, kembali bermain, dan tetap mencetak gol, jadi dia pantas mendapat pujian."

    Tentu saja, masih ada area dalam permainan Ekitike yang perlu dia perbaiki, seperti penyelesaiannya dan kebiasaannya kadang-kadang terlalu banyak mengontrol bola. Namun, kita berbicara tentang seorang pemain sepak bola serba bisa yang telah berkembang pesat dalam 18 bulan terakhir, unggul dalam berbagai peran: di sayap, di depan, atau di belakang striker nomor 9. Dalam hal itu, tampaknya tidak ada batasan apa yang bisa dia capai - atau menjadi.

    Haaland, tentu saja, tetap menjadi penyerang paling ditakuti di sepak bola Inggris, dan dia mungkin akan membungkam kritikusnya pada Minggu ini.

    Di Ekitike, Liverpool tidak hanya memiliki seorang pencetak gol, tetapi juga seorang pembuat perbedaan potensial, seorang pengganggu seperti Torres yang berusia 23 tahun yang belum mencapai puncak kemampuannya - dan itu adalah pemikiran yang benar-benar menakutkan tidak hanya bagi Manchester City tetapi juga semua rival Liverpool, dan mungkin bahkan Isak juga.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0