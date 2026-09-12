AFP
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Enzo Maresca mengklaim derby Manchester bukan yang paling intens yang pernah ia hadapi meski mendukung sindiran Elliot Anderson soal 'raja Manchester'
Maresca menilai posisi derby
Maresca memicu perdebatan jelang lawatan timnya ke Old Trafford dengan mengklaim bahwa derby Manchester bukan rivalitas paling sengit yang pernah ia rasakan. Terlepas dari pamor global bentrokan antara Manchester City dan Manchester United, Maresca merujuk pada pengalamannya yang luas sebagai pemain dan pelatih untuk memberi konteks soal apa yang ia anggap sebagai atmosfer yang benar-benar penuh permusuhan. Pria Italia itu sebelumnya pernah memegang peran di Chelsea dan bekerja di bawah Pep Guardiola di Manchester City, tetapi kenangannya tentang bentrokan di level kontinental tetap menjadi tolok ukur untuk kebencian murni dalam sepakbola.
Manajer Manchester City itu blak-blakan soal ekspektasinya terhadap atmosfer di Theatre of Dreams. "Kami tahu betapa pentingnya sebuah derby, terutama di sini, bagi klub, bagi fans, bagi semua orang," kata Maresca. "Ini adalah pertandingan spesial dan hal terpenting yang bisa kami lakukan adalah mencoba menjadi diri kami sendiri, dengan cara seperti yang sudah kami lakukan sampai hari ini. Lalu kita akan melihat hasil akhirnya."
"Saya sudah terlibat dalam berbagai derby. Saya jamin yang paling buruk adalah Olympiakos kontra Panathinaikos. Saya pernah berada di Italia dengan Juventus kontra Torino, Sevilla kontra Betis, sebagai manajer bersama Chelsea, berbagai macam derby. Saya tahu Old Trafford cukup berbeda, tetapi fokus utama para pemain haruslah pada rencana permainan, bagaimana kami bisa menang, bagaimana kami bisa melakukan pressing, bagaimana kami bisa menjadi lebih baik. Saya menginginkan pertandingan seperti ini, saya menyukainya."
- Getty
Membela klaim Raja Manchester
Jelang pertandingan ini juga diwarnai komentar dari rekrutan musim panas Elliot Anderson, yang bergabung dengan juara Premier League itu dari Nottingham Forest dalam kesepakatan senilai £116 juta ($156 juta). Anderson memicu reaksi di seluruh kota setelah menyebut Sky Blues sebagai "raja Manchester", sebuah pernyataan yang menambah bumbu pada penampilan derby pertamanya.
Maresca meyakini gelandang Inggris itu hanya mencerminkan realitas dalam rentang hidupnya sendiri, saat City menimbun trofi domestik. "Mungkin alasan Elliot mengatakan itu adalah karena dia tumbuh dalam 15 tahun terakhir," jelas Maresca. "Saya pikir Manchester City luar biasa dalam apa yang mereka capai. Jadi wajar ketika Elliot mengatakan itu. Jika menoleh ke belakang, gambarannya berbeda, tetapi bagi saya alasan Elliot mengatakan itu adalah karena ketika dia tumbuh besar Manchester City dominan."
Pertarungan taktik dan keuntungan dalam hal waktu istirahat
City memasuki derby ini setelah menang telak 5-1 atas Porto di Liga Champions, yang memberi mereka sedikit keuntungan secara fisik atas tetangga mereka. Sementara United terlibat dalam laga Eropa pada Kamis malam melawan Sabah, Maresca cepat menepis anggapan bahwa tambahan waktu istirahat 48 jam akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini.
"Terkadang itu terjadi dalam sepakbola," kata Maresca. "Saya sama sekali tidak ragu bahwa Man United akan siap. Yang penting adalah beradaptasi. Itu terjadi pada kami tahun lalu, musim ini pada mereka. Musim depan itu akan terjadi pada tim yang berbeda."
- Getty Images Sport
Kabar tim dan pembaruan cedera
Di atas lapangan, City mendapat dorongan signifikan dengan kabar bahwa Nico O'Reilly siap kembali ke starting XI. Bek kiri Inggris itu sangat dirindukan Manchester City setelah menepi karena masalah punggung yang kambuh saat sesi pemanasan melawan Coventry. Kembalinya dia memberi Maresca fleksibilitas taktis yang sangat dibutuhkan saat menghadapi tim United yang dipimpin Michael Carricks. Namun, winger Jérémy Doku masih harus menepi karena ia terus memulihkan diri dari masalah betis.
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