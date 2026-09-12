Maresca memicu perdebatan jelang lawatan timnya ke Old Trafford dengan mengklaim bahwa derby Manchester bukan rivalitas paling sengit yang pernah ia rasakan. Terlepas dari pamor global bentrokan antara Manchester City dan Manchester United, Maresca merujuk pada pengalamannya yang luas sebagai pemain dan pelatih untuk memberi konteks soal apa yang ia anggap sebagai atmosfer yang benar-benar penuh permusuhan. Pria Italia itu sebelumnya pernah memegang peran di Chelsea dan bekerja di bawah Pep Guardiola di Manchester City, tetapi kenangannya tentang bentrokan di level kontinental tetap menjadi tolok ukur untuk kebencian murni dalam sepakbola.

Manajer Manchester City itu blak-blakan soal ekspektasinya terhadap atmosfer di Theatre of Dreams. "Kami tahu betapa pentingnya sebuah derby, terutama di sini, bagi klub, bagi fans, bagi semua orang," kata Maresca. "Ini adalah pertandingan spesial dan hal terpenting yang bisa kami lakukan adalah mencoba menjadi diri kami sendiri, dengan cara seperti yang sudah kami lakukan sampai hari ini. Lalu kita akan melihat hasil akhirnya."

"Saya sudah terlibat dalam berbagai derby. Saya jamin yang paling buruk adalah Olympiakos kontra Panathinaikos. Saya pernah berada di Italia dengan Juventus kontra Torino, Sevilla kontra Betis, sebagai manajer bersama Chelsea, berbagai macam derby. Saya tahu Old Trafford cukup berbeda, tetapi fokus utama para pemain haruslah pada rencana permainan, bagaimana kami bisa menang, bagaimana kami bisa melakukan pressing, bagaimana kami bisa menjadi lebih baik. Saya menginginkan pertandingan seperti ini, saya menyukainya."