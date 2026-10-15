AFP
Diterjemahkan oleh
Enzo Maresca incar kebangkitan Manchester City melawan Ipswich Town usai kalah dari Paris Saint-Germain
Manchester City incar penebusan segera
Kubu Manchester City masih terpukul oleh kekalahan mengecewakan 4-2 dari juara Prancis di Liga Champions, tetapi jadwal tidak memberi mereka waktu untuk meratapi nasib. Maresca memandang laga domestik berikutnya yang segera tiba sebagai obat yang tepat untuk mengatasi kekecewaan mereka di Eropa. City kini unggul tiga poin di puncak klasemen Liga Primer Inggris dan bertekad mempertahankan awal musim sempurna mereka.
Meski mengalami kemunduran saat menghadapi PSG, pelatih asal Italia itu tetap fokus menjaga momentum yang telah dibangun timnya di liga. Kedatangan Ipswich memberi mereka kesempatan untuk kembali menegaskan dominasi dan membuktikan bahwa hasil pada tengah pekan itu hanya kemunduran sesaat, bukan pertanda masalah struktural yang lebih dalam. “Ini kesempatan bagi kami [untuk bangkit],” katanya kepada City TV. “Ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka punya waktu sepekan penuh untuk memulihkan tenaga dan mempersiapkan diri. Kami perlu mengatur penggunaan beberapa pemain, tetapi kami juga harus melanjutkan laju kami dan berusaha menang pada Sabtu.”
- Getty Images Sport
Seruan kepada para pendukung setia di Etihad
Maresca segera menyoroti peran para suporter pada malam yang sulit melawan PSG. Ia mengatakan kesetiaan mereka tak goyah meski melihat skor pertandingan. Menurutnya, hubungan antara suporter di tribune dan para pemain di lapangan akan menjadi faktor penentu agar City kembali meraih kemenangan pada Sabtu sore ini. Sang pelatih kembali mengharapkan atmosfer yang sama untuk membantu para pemainnya meningkatkan permainan.
Mengenai pengaruh para suporter, sang pelatih mengatakan: "Mereka mendukung tim selama 95 menit. Bahkan pada babak pertama, mereka mungkin bisa melihat tim tetap menunjukkan semangat. Dan kami membutuhkan mereka lagi pada Sabtu."
Respek untuk Ipswich Town
Ipswich datang ke Stadion Etihad dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan penting atas Fulham pada laga sebelumnya. Maresca menyadari betul tantangan yang dihadirkan tim asuhan Gary O'Neil, yang sejak promosi telah menunjukkan kemampuan bersaing di level tertinggi. Adu taktik akan menarik karena City berupaya membongkar pertahanan tim yang memiliki jauh lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan ini.
Dampak fisik dari laga Liga Champions tetap menjadi perhatian utama staf pelatih. Sementara tim tamu menikmati waktu istirahat selama sepekan penuh, City harus mengatasi kelelahan setelah pertandingan Eropa berintensitas tinggi. Menjaga tingkat energi skuad akan sangat penting agar City tidak tersandung oleh tim yang siap memanfaatkan tanda-tanda kelesuan.
- AFP
Mempertahankan tempo Liga Primer
Dengan keunggulan tiga poin di puncak klasemen, pertaruhan bagi sang juara bertahan sangat besar. Jika kembali terpeleset, mereka bisa memberi kesempatan kepada tim-tim pengejar untuk memangkas jarak. Karena itu, tiga poin melawan Ipswich Town sangat penting bagi ambisi mereka meraih gelar. Kedalaman skuad akan diuji, tetapi Maresca berharap para pemainnya menunjukkan karakter yang menjadi ciri kesuksesan mereka di kompetisi domestik belakangan ini. Targetnya tetap jelas: meraih kemenangan, menjaga rentetan kemenangan, dan membungkam kritik setelah hasil melawan PSG.
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