Kubu Manchester City masih terpukul oleh kekalahan mengecewakan 4-2 dari juara Prancis di Liga Champions, tetapi jadwal tidak memberi mereka waktu untuk meratapi nasib. Maresca memandang laga domestik berikutnya yang segera tiba sebagai obat yang tepat untuk mengatasi kekecewaan mereka di Eropa. City kini unggul tiga poin di puncak klasemen Liga Primer Inggris dan bertekad mempertahankan awal musim sempurna mereka.

Meski mengalami kemunduran saat menghadapi PSG, pelatih asal Italia itu tetap fokus menjaga momentum yang telah dibangun timnya di liga. Kedatangan Ipswich memberi mereka kesempatan untuk kembali menegaskan dominasi dan membuktikan bahwa hasil pada tengah pekan itu hanya kemunduran sesaat, bukan pertanda masalah struktural yang lebih dalam. “Ini kesempatan bagi kami [untuk bangkit],” katanya kepada City TV. “Ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka punya waktu sepekan penuh untuk memulihkan tenaga dan mempersiapkan diri. Kami perlu mengatur penggunaan beberapa pemain, tetapi kami juga harus melanjutkan laju kami dan berusaha menang pada Sabtu.”