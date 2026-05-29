Enam laga yang akan menentukan final Liga Champions antara Arsenal dan Paris Saint-Germain

Final Liga Champions yang sangat dinantikan pada Sabtu ini antara Arsenal dan Paris Saint-Germain di Budapest merupakan pertarungan gaya bermain yang klasik. Arsenal memiliki rekor pertahanan terbaik di kompetisi ini, dengan kebobolan gol paling sedikit (enam) dan mencatatkan clean sheet terbanyak (sembilan) dibandingkan tim lain. Namun, pertanyaannya adalah, apakah pasukan Mikel Arteta mampu menahan salah satu tim penyerang paling berbakat dalam sejarah sepak bola Eropa?

PSG telah mencetak 44 gol dalam perjalanan mereka menuju Puskas Arena, dan mengingat mereka berhasil menembus barisan pertahanan Inter yang tangguh pada laga penentu turnamen tahun lalu di Munich, sang juara bertahan jelas menjadi favorit menjelang pertandingan melawan klub yang belum pernah menjuarai Liga Champions.

Tentu saja, Arsenal yang selalu menjadi runner-up Liga Premier akan tiba di Hongaria dengan semangat tinggi setelah akhirnya membuktikan kemampuan mereka dengan mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun, yang berarti tekanan kini telah hilang dari tim yang belum pernah terkalahkan sekali pun di Liga Champions musim ini.

Segalanya telah siap, maka, untuk salah satu final paling menarik dalam ingatan baru-baru ini - tetapi di mana tepatnya pertandingan ini akan dimenangkan dan dikalahkan? GOAL mengulas enam pertarungan kunci yang akan sangat menentukan apakah PSG memenangkan Liga Champions kedua mereka pada Sabtu malam - atau Arsenal akhirnya meraih gelar pertama mereka...

    Bukayo Saka vs Nuno Mendes

    Pertandingan ini pasti akan menjadi sorotan utama. Musim ini Bukayo Saka memang belum tampil terlalu mengesankan—cedera turut berperan—tetapi Arsenal menjadi tim yang sama sekali berbeda dalam hal serangan ketika 'Starboy' mereka dalam kondisi prima dan sedang on fire. 

    Saka jelas sangat terampil, tetapi ada dua alasan mengapa dia begitu penting bagi The Gunners. Pertama, dia tak kenal takut, artinya dia tidak pernah ragu untuk mengambil risiko dan menerobos pertahanan lawan. Kedua, dia sangat baik dalam bertahan, itulah sebabnya dia kadang-kadang ditempatkan sebagai wing-back - atau bahkan bek sayap - selama kariernya. 

    Akibatnya, hanya ada sedikit pemain di dunia sepak bola saat ini yang lebih mampu tidak hanya merepotkan Nuno Mendes, tetapi juga menekan ancaman serangannya. Namun, masih diragukan apakah Saka benar-benar mampu mencapai dua tujuan tersebut. 

    Mendes, tanpa diragukan lagi, adalah bek kiri terbaik di dunia - seperti yang ia buktikan lagi di semifinal Liga Champions melawan Bayern. Michael Olise yang sangat berbakat awalnya menimbulkan berbagai masalah bagi Mendes di Paris, tetapi pemain Portugal itu akhirnya mampu mengendalikan pemain Prancis tersebut dan sepenuhnya membungkamnya di leg kedua. 

    Saka pasti merasa lega karena ia mencetak gol ke gawang PSG pada leg kedua semifinal tahun lalu di Paris, tetapi Mendes jelas lebih unggul atas pemain internasional Inggris itu selama dua leg tersebut. Jika ia melakukannya lagi pada Sabtu nanti, Arsenal akan kesulitan mencetak gol.

    Khvicha Kvaratskhelia vs Jurrien Timber

    Saat artikel ini ditulis, masih belum jelas apakah Jurrien Timber akan cukup fit untuk tampil di final. Namun, satu hal yang bisa kita katakan tanpa keraguan sedikit pun adalah bahwa Arsenal sangat membutuhkan pemain asal Belanda itu untuk turun ke lapangan, karena dia adalah harapan terbaik—dan bisa dibilang satu-satunya—mereka untuk menghentikan Khvicha Kvaratskhelia.

    Mantan pemain sayap Napoli ini adalah salah satu alasan utama mengapa PSG hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk menjadi tim pertama sejak Real Madrid yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions. Kedatangannya pada bursa transfer musim dingin 2025 memainkan peran penting dalam kemenangan perdana tim asal Paris ini dan ia bahkan tampil lebih baik musim ini.

    Memang, 'Kvaradona' - sebutan yang kini bahkan digunakan Luis Enrique - telah mencatatkan sejarah dengan mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan berturut-turut di babak gugur Liga Champions. Mencegahnya mencetak rekor delapan kali berturut-turut akan sangat sulit - bahkan jika Timber diberi lampu hijau untuk menjadi starter. Pemain internasional Belanda ini belum bermain sejak Maret, jadi sulit membayangkan dia bisa bertahan bahkan selama satu jam melawan seorang winger yang sama terampilnya dengan kerja kerasnya. Bahkan jika demikian, pertanyaannya adalah siapa yang akan dimasukkan?

    Lagipula, masalah utama Arsenal di posisi bek kanan diperparah oleh fakta bahwa Ben White pasti absen karena cedera, sehingga kita mungkin akan melihat seorang bek tengah (Cristhian Mosquera) atau bahkan gelandang (Martin Zubimendi) ditugaskan untuk mengawal pemain sepak bola paling dalam performa terbaiknya saat ini.

    Seperti yang dikatakan Ray Parlour kepada GOAL menjelang final, "Kvaratskhelia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya lihat dalam waktu lama, jadi akan menarik melihat apa yang bisa dilakukan Arteta [di posisi bek kanan]. Saya benar-benar tidak tahu. Maksud saya, itu akan menjadi kekhawatiran utama baginya, tidak diragukan lagi."

    Akibatnya, kita mungkin akan melihat Saka diminta untuk mundur sejauh mungkin guna membantu siapa pun yang ditugaskan untuk mengawal 'The Georgian George Best'.

    Leandro Trossard vs Warren Zaire-Emery

    PSG juga menghadapi masalah kebugaran serius di posisi bek kanan, karena Achraf Hakimi masih mengalami cedera otot paha belakang yang sama yang dideritanya pada menit-menit akhir leg pertama melawan Bayern. Pemain asal Maroko itu tidak ikut serta dalam laga persahabatan internal pekan lalu dan, menurut L'Equipe, kini sangat kecil kemungkinannya untuk menjadi starter pada Sabtu nanti.

    Absennya Hakimi akan menjadi pukulan telak bagi Luis Enrique. Dia adalah pemain sepak bola yang lengkap, sama bagusnya dalam menyerang maupun bertahan, dan karenanya sangat penting bagi cara bermain PSG. Jika dia absen, kita mungkin akan kembali melihat Warren Zaire-Emery di posisi bek kanan.

    Meskipun ada beberapa momen yang kurang meyakinkan saat menghadapi Luis Diaz yang lincah, pemain internasional Prancis ini sebenarnya melakukan tugasnya dengan baik dalam mengawal pemain Kolombia tersebut sambil tetap berusaha maju ke depan setiap kali ada kesempatan.

    Namun, Anda bisa 100 persen yakin bahwa Leandro Trossard akan sangat senang jika dia berhadapan dengan gelandang berusia 20 tahun pada hari Sabtu, daripada bek sayap terbaik di dunia.


    David Raya vs Matvey Safonov

    Jelas ini bukanlah pertarungan langsung. David Raya dan Matvey Safonov kemungkinan besar bahkan tidak akan saling berhadapan begitu pertandingan dimulai — kecuali, tentu saja, Luis Enrique atau Arteta membutuhkan pemain tambahan di area penalti saat berusaha mencetak gol penyeimbang di detik-detik terakhir melalui tendangan bebas.

    Namun, seorang kiper, baik atau buruk, sering kali terbukti menjadi penentu dalam final Liga Champions - dan ini bisa dibilang merupakan perbedaan kualitas terbesar yang pernah kita lihat pada dua penjaga gawang starter sejak 2018, ketika Loris Karius berhadapan dengan Thibaut Courtois dan secara efektif menyerahkan trofi kepada Real Madrid dengan dua kesalahan fatal.

    Tentu saja kami tidak bermaksud mengatakan bahwa hal serupa akan menimpa Safonov di Budapest, tetapi dia tak diragukan lagi merupakan titik lemah dalam tim PSG yang hampir sempurna ini.

    Ingat, Luis Enrique secara kontroversial menyingkirkan Gigi Donnarumma musim panas lalu, meskipun kiper Italia itu menjadi kunci kesuksesan PSG di Liga Champions, karena dia merasa Lucas Chevalier lebih cocok dengan gaya permainannya. Nah, Chevalier terbukti menjadi beban sejak awal, membuat Luis Enrique tak punya pilihan selain mencoret kiper internasional Prancis itu pada akhir November dan beralih mempercayai Safonov.

    Sebagai pembelaan, kiper asal Rusia ini telah melakukan tugasnya dengan baik sebagai kiper utama PSG, tetapi ia jelas tidak berada di level yang sama dengan Raya, yang kadang-kadang nyaris tak terkalahkan musim ini. Namun, yang lebih mengkhawatirkan bagi PSG adalah Safonov rentan dalam situasi bola mati - dan itu merupakan masalah besar bagi seorang kiper yang harus menghadapi tim Arsenal ini.

    Ousmane Dembele vs Bek Tengah Arsenal

    Sama seperti Hakimi, Dembele absen dalam laga persahabatan internal PSG pekan lalu, namun, tidak seperti Hakimi, Dembele yakin dirinya akan "100 persen fit" untuk final.

    "Saya dalam kondisi sangat baik. Saya sempat sedikit khawatir saat melawan Paris FC, tapi saya baik-baik saja," kata Dembele kepada RMC Sport setelah ditarik keluar lebih awal dalam derby pada 17 Mei karena masalah otot. "Saya sudah mengalami begitu banyak masalah kecil atau cedera serius sepanjang karier saya, baik di sini di PSG maupun sebelumnya, jadi saya lebih memilih untuk berhenti dan yang terpenting tidak mengambil risiko, terutama dengan final yang akan datang."

    Jika dia dalam kondisi optimal, itu tentu bukan kabar baik bagi Arsenal, karena Dembele menjadi kunci keberhasilan PSG mengalahkan The Gunners di semifinal musim lalu. Pemain internasional Prancis itu mencetak gol tunggal dalam laga di Emirates sebelum memberikan umpan kepada Hakimi untuk gol penentu kemenangan 2-1 PSG di Parc des Princes pekan berikutnya.

    Namun, jika ada duet bek yang mampu mengendalikan Dembele—yang menjadi kunci kelancaran serangan PSG—mereka adalah William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Kemitraan mereka semakin kokoh sepanjang tahun terakhir, itulah sebabnya Arsenal tak terkalahkan di Liga Champions musim ini.

    Keduanya sangat serasi, dengan keanggunan, kecepatan, dan ketenangan Saliba yang dipadukan sempurna dengan agresivitas, kekuatan, dan keahlian Gabriel dalam "seni gelap". Jadi, jika pasangan bek tengah terbaik di dunia saat ini mampu menetralkan pemegang Ballon d'Or saat ini, maka Arsenal akan memiliki peluang nyata untuk mengalahkan PSG.

    Declan Rice vs Vitinha

    Setelah mengantarkan Arsenal meraih gelar juara Liga Premier dan lolos ke final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2006, Declan Rice kini digadang-gadang sebagai calon peraih Ballon d'Or — terutama karena ia akan membela timnas Inggris yang diunggulkan di Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara.

    Namun, agar Rice dinobatkan sebagai pemain terbaik saat ini, ia harus terlebih dahulu membuktikan dirinya sebagai gelandang terbaik saat ini - dan gelar itu saat ini dipegang oleh salah satu lawannya pada Sabtu nanti, Vitinha.

    Pemain asal Portugal ini mungkin tidak memiliki stamina atau atribut fisik seperti Rice, tetapi playmaker PSG bertubuh mungil ini adalah pesepakbola yang jauh lebih cerdas, diberkahi dengan visi yang lebih baik dan jangkauan umpan yang jauh lebih unggul.

    Yang membuat tugas Rice semakin sulit, bagaimanapun, adalah bahwa Vitinha hanyalah salah satu dari tiga pemain berbakat luar biasa di lini tengah Luis Enrique. Joao Neves dan Fabian Ruiz adalah pemain sepak bola yang luar biasa dalam hak mereka sendiri, dan dalam 18 bulan terakhir, hanya Bayern Munich yang benar-benar mendekati untuk mengalahkan trio gelandang PSG yang luar biasa.

    Rice tentu akan menikmati tantangan ini, tetapi dia tidak memiliki skuad pendukung yang sebanding, dengan Arteta dihadapkan pada keputusan besar apakah akan memulainya dengan Myles Lewis-Skelly yang kurang berpengalaman namun lebih segar daripada Zubimendi yang terlihat kelelahan, sambil berharap kapten Martin Odegaard tampil kali ini setelah absen dalam kedua leg kekalahan semifinal musim lalu melawan PSG.

    Energi tak terbatas Rice memberi Arsenal peluang, tetapi ia akan membutuhkan banyak bantuan jika ingin memenangkan pertarungan lini tengah yang kemungkinan besar akan menentukan hasil akhir pertandingan.

