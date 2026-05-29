Enam laga yang akan menentukan final Liga Champions antara Arsenal dan Paris Saint-Germain

Saat artikel ini ditulis, masih belum jelas apakah Jurrien Timber akan cukup fit untuk tampil di final. Namun, satu hal yang bisa kita katakan tanpa keraguan sedikit pun adalah bahwa Arsenal sangat membutuhkan pemain asal Belanda itu untuk turun ke lapangan, karena dia adalah harapan terbaik—dan bisa dibilang satu-satunya—mereka untuk menghentikan Khvicha Kvaratskhelia.

Mantan pemain sayap Napoli ini adalah salah satu alasan utama mengapa PSG hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk menjadi tim pertama sejak Real Madrid yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions. Kedatangannya pada bursa transfer musim dingin 2025 memainkan peran penting dalam kemenangan perdana tim asal Paris ini dan ia bahkan tampil lebih baik musim ini.

Memang, 'Kvaradona' - sebutan yang kini bahkan digunakan Luis Enrique - telah mencatatkan sejarah dengan mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan berturut-turut di babak gugur Liga Champions. Mencegahnya mencetak rekor delapan kali berturut-turut akan sangat sulit - bahkan jika Timber diberi lampu hijau untuk menjadi starter. Pemain internasional Belanda ini belum bermain sejak Maret, jadi sulit membayangkan dia bisa bertahan bahkan selama satu jam melawan seorang winger yang sama terampilnya dengan kerja kerasnya. Bahkan jika demikian, pertanyaannya adalah siapa yang akan dimasukkan?

Lagipula, masalah utama Arsenal di posisi bek kanan diperparah oleh fakta bahwa Ben White pasti absen karena cedera, sehingga kita mungkin akan melihat seorang bek tengah (Cristhian Mosquera) atau bahkan gelandang (Martin Zubimendi) ditugaskan untuk mengawal pemain sepak bola paling dalam performa terbaiknya saat ini.

Seperti yang dikatakan Ray Parlour kepada GOAL menjelang final, "Kvaratskhelia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya lihat dalam waktu lama, jadi akan menarik melihat apa yang bisa dilakukan Arteta [di posisi bek kanan]. Saya benar-benar tidak tahu. Maksud saya, itu akan menjadi kekhawatiran utama baginya, tidak diragukan lagi."

Akibatnya, kita mungkin akan melihat Saka diminta untuk mundur sejauh mungkin guna membantu siapa pun yang ditugaskan untuk mengawal 'The Georgian George Best'.