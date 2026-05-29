Enam laga yang akan menentukan final Liga Champions antara Arsenal dan Paris Saint-Germain

PSG telah mencetak 44 gol dalam perjalanan mereka menuju Puskas Arena, dan mengingat mereka berhasil menembus barisan pertahanan Inter yang tangguh pada laga penentu turnamen tahun lalu di Munich, sang juara bertahan jelas menjadi favorit menjelang pertandingan melawan klub yang belum pernah menjuarai Liga Champions.
Tentu saja, Arsenal yang selalu menjadi runner-up Liga Premier akan tiba di Hongaria dengan semangat tinggi setelah akhirnya membuktikan kemampuan mereka dengan mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun, yang berarti tekanan kini telah hilang dari tim yang belum pernah terkalahkan sekali pun di Liga Champions musim ini.
Segalanya telah siap, maka, untuk salah satu final paling menarik dalam ingatan baru-baru ini - tetapi di mana tepatnya pertandingan ini akan dimenangkan dan dikalahkan? GOAL mengulas enam pertarungan kunci yang akan sangat menentukan apakah PSG memenangkan Liga Champions kedua mereka pada Sabtu malam - atau Arsenal akhirnya meraih gelar pertama mereka...