Enam gol, dua kartu merah, dan cedera mengerikan: Kanada merayakan kemenangan telak atas Qatar

"Kami ingin bermain sepak bola sedemikian rupa sehingga penonton terpesona. Hari ini, 40 juta warga Kanada bisa mengatakan bahwa mereka berada di stadion. Pertandingan yang luar biasa dari tim kami," kata pelatih kepala Kanada, Jesse Marsch, yang tampak bersemangat. Namun, ada juga satu hal yang sangat disayangkan—cedera yang dialami Kone.

Saat skor 3-0, gelandang berusia 24 tahun itu mengalami cedera yang tampaknya parah pada kaki kirinya akibat pelanggaran yang dilakukan Assim Madibo (menit ke-51), yang menyebabkan kaki tersebut terlihat jelas mengalami dislokasi. Para pemain dan penonton tampak terkejut, sementara Jonathan David, pencetak dua gol, harus dihibur oleh rekan-rekan setimnya sambil meneteskan air mata.

"Ini merupakan kehilangan besar, tapi dia akan baik-baik saja. Kami akan menyediakan dokter terbaik untuknya," kata Marsch. Madibo, yang juga terlihat terkejut, mendapat kartu merah setelah tinjauan wasit video. Hal ini tampaknya menjadi pemicu terjadinya keributan di lapangan setelah pertandingan usai.

Sebelumnya, Cyle Larin (menit ke-16) dan David—yang pada akhirnya mencetak tiga gol (menit ke-29, 45+3)—telah memicu euforia besar di tribun penonton berkat gol-gol mereka. Nathan Saliba (63.), yang masuk menggantikan Kone, gol bunuh diri dari Mohamed Manai (75.), dan kembali David (90+2) semakin memperlebar keunggulan Kanada saat bermain dengan keunggulan dua pemain — Homam Ahmed (34.) dari Qatar telah menerima kartu merah pada babak pertama akibat melakukan pelanggaran darurat.