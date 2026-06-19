Melalui kemenangan meyakinkan 6-0 (3-0) dalam pertandingan grup kedua melawan Qatar, tuan rumah bersama ini membuka lebar-lebar pintu menuju babak gugur; namun, cedera mengerikan yang dialami Ismael Kone cukup meredam suasana pesta yang semula meriah di BC Place, Vancouver.
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Enam gol, dua kartu merah, dan cedera mengerikan: Kanada merayakan kemenangan telak atas Qatar
"Kami ingin bermain sepak bola sedemikian rupa sehingga penonton terpesona. Hari ini, 40 juta warga Kanada bisa mengatakan bahwa mereka berada di stadion. Pertandingan yang luar biasa dari tim kami," kata pelatih kepala Kanada, Jesse Marsch, yang tampak bersemangat. Namun, ada juga satu hal yang sangat disayangkan—cedera yang dialami Kone.
Saat skor 3-0, gelandang berusia 24 tahun itu mengalami cedera yang tampaknya parah pada kaki kirinya akibat pelanggaran yang dilakukan Assim Madibo (menit ke-51), yang menyebabkan kaki tersebut terlihat jelas mengalami dislokasi. Para pemain dan penonton tampak terkejut, sementara Jonathan David, pencetak dua gol, harus dihibur oleh rekan-rekan setimnya sambil meneteskan air mata.
"Ini merupakan kehilangan besar, tapi dia akan baik-baik saja. Kami akan menyediakan dokter terbaik untuknya," kata Marsch. Madibo, yang juga terlihat terkejut, mendapat kartu merah setelah tinjauan wasit video. Hal ini tampaknya menjadi pemicu terjadinya keributan di lapangan setelah pertandingan usai.
Sebelumnya, Cyle Larin (menit ke-16) dan David—yang pada akhirnya mencetak tiga gol (menit ke-29, 45+3)—telah memicu euforia besar di tribun penonton berkat gol-gol mereka. Nathan Saliba (63.), yang masuk menggantikan Kone, gol bunuh diri dari Mohamed Manai (75.), dan kembali David (90+2) semakin memperlebar keunggulan Kanada saat bermain dengan keunggulan dua pemain — Homam Ahmed (34.) dari Qatar telah menerima kartu merah pada babak pertama akibat melakukan pelanggaran darurat.
Kanada bisa memastikan diri sebagai juara grup dengan mengalahkan Swiss
Dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Swiss yang memiliki jumlah poin sama pada 24 Juni, Kanada kini bahkan bisa mengamankan posisi pertama di Grup B. Hal itu bukanlah hal sepele: Pemenang grup ini akan memainkan pertandingan babak 16 besar serta kemungkinan babak 8 besar di Vancouver.
Bahkan tanpa pemain Bayern, Davies—yang kembali masuk skuad Kanada untuk pertama kalinya sejak Maret 2025 setelah pulih dari cedera paha—tuan rumah dengan cepat mengambil alih kendali. Apakah mereka terkadang bermain terlalu bersemangat karena didorong oleh hampir 50.000 penggemar? Itu wajar saja. Paling lambat setelah gol Larin—yang dengan tenang menyambar bola rebound dari tendangan Richie Laryea, pengganti Davies, yang sempat ditepis kiper—"Les Rouges" benar-benar masuk ke dalam permainan.
Pada laga pembuka melawan Bosnia dan Herzegovina (1:1), pemain berusia 31 tahun itu masih berhasil menyelamatkan satu poin bagi timnya sebagai pemain pengganti. Setelah itu, kritik terutama ditujukan kepada David yang kurang beruntung, yang sebenarnya jelas merupakan penyerang utama. Marsch kemudian menekankan bahwa semua pihak harus “bersabar”, karena pemain profesional Juventus itu pasti akan mencetak gol. Kata-kata itu langsung menjadi kenyataan: Pemain berusia 26 tahun itu mencetak gol indah melalui tendangan voli sambil berputar, lalu melalui tendangan susulan.
Katar sudah lama tak terlihat jejaknya, para penggemar Kanada pun meluapkan kegembiraan mereka. Namun, setelah Kone cedera, keheningan yang mencekam pun menyelimuti stadion; diiringi sorakan dan tepuk tangan, gelandang nomor enam itu akhirnya digotong keluar lapangan sambil melambaikan tangan kepada penonton. Saliba mengangkat jersey rekan setimnya ke atas setelah mencetak gol.