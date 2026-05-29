Enam alasan mengapa Brighton bisa mengejutkan Man City dan memenangkan final Piala FA Wanita

Perjalanan Brighton hingga titik ini sungguh tidak mudah. Kemenangan 2-1 atas West Ham pada babak 16 besar bulan Februari lalu diraih saat The Seagulls sedang berjuang mempertahankan performa di lapangan di tengah kabar memilukan di luar lapangan. Kemenangan 2-0 atas Arsenal pada bulan April, di babak perempat final, akan tercatat sebagai puncak perjalanan mereka di piala ini, bukan hanya karena hasil luar biasa yang ditimbulkan oleh kejutan tersebut, tetapi kemenangan di semifinal atas Liverpool, setelah tertinggal 2-0, juga sama-sama berkesan.
Kini datang tantangan baru. Di bawah lengkungan Wembley pada Minggu, Brighton akan berhadapan dengan Man City, juara baru Women's Super League. Pertandingan antara kedua tim ini selalu ketat sejak Dario Vidosic mengambil alih di pantai selatan pada awal musim lalu, dengan keempat pertemuan tersebut ditentukan oleh selisih satu gol, dan bagaimana hasilnya dalam pertandingan tunggal di final akan sangat menarik untuk disaksikan.
City jelas akan menjadi favorit, tapi ini tidak akan mudah. Brighton memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa mereka bisa mengejutkan juara Inggris. GOAL menyajikan enam…