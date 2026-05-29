Enam alasan mengapa Brighton bisa mengejutkan Man City dan memenangkan final Piala FA Wanita

Ini benar-benar musim yang sangat berat bagi Brighton. Pada akhir Januari, tersiar kabar bahwa Rado Vidosic, ayah dari pelatih kepala Dario dan kepala pelatih tim wanita dan remaja putri Brighton, telah meninggal dunia. Itu adalah kehilangan yang sangat menyedihkan yang paling dirasakan oleh sang manajer, tetapi juga menghancurkan hati para pemain. Vidosic kembali ke Australia untuk bersama keluarganya selama beberapa waktu setelah kematian ayahnya dan tidak mengherankan jika The Seagulls mengalami kesulitan setelahnya, dengan hanya memenangkan satu dari lima pertandingan berikutnya.

"Ini adalah masa yang sangat, sangat sulit bagi semua pemain, staf, jelas Dario tidak ada di sini, kami mendengar kabar meninggalnya Rado, dan banyak pemain yang sangat mencintai dan mengagumi Rado saat itu, dan kami benar-benar hanya saling berpegangan," jelas Maisie Symonds, kapten Brighton berusia 23 tahun, pekan lalu. "Kami bermain dengan baik tetapi kehilangan poin. Kami terus membangun, mencurahkan banyak energi di setiap pertandingan, namun pulang tanpa hasil. Itu adalah masa yang sangat, sangat berat. Kami hanya harus menjalani hari demi hari dan tetap bersatu sebagai sebuah tim."

Kebersamaan itu sangat terlihat dalam dua bulan terakhir. Brighton hanya kalah satu kali dari tujuh pertandingan terakhir mereka, dan bahkan kekalahan itu terjadi pada hari terakhir musim WSL ketika tidak ada yang dipertaruhkan. Kelompok ini telah melalui banyak hal, jadi pergi ke Wembley adalah kesempatan yang akan mereka nikmati, dan ketika situasi menjadi sulit dalam pertandingan, mereka tahu mereka bisa mengandalkan satu sama lain untuk tetap tegar.

"Saya tidak bisa membayangkan cara yang lebih baik untuk menghormati Rado selain pergi dan bermain di Wembley serta bermain seperti yang dia inginkan," kata Symonds.