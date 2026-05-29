Goal.com
LiveTiket
Brighton women GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Enam alasan mengapa Brighton bisa mengejutkan Man City dan memenangkan final Piala FA Wanita

FA Cup
Brighton & Hove Albion Women
Manchester City Women
F. Kirby
D. Vidosic
Women's football
Brighton & Hove Albion Women vs Manchester City Women
FEATURES

Pada hari Minggu, Brighton akan bertanding di final Piala FA Wanita untuk pertama kalinya, menghadapi Manchester City dalam upaya merebut trofi besar pertama klub tersebut; baik tim putra maupun putri mereka belum pernah meraih trofi semacam itu sebelumnya. Ini akan menjadi momen bersejarah bagi The Seagulls, dan mereka memang diunggulkan sebagai tim underdog, namun ada banyak alasan untuk meyakini bahwa mereka mampu menciptakan kejutan di Wembley.

Perjalanan Brighton hingga titik ini sungguh tidak mudah. Kemenangan 2-1 atas West Ham pada babak 16 besar bulan Februari lalu diraih saat The Seagulls sedang berjuang mempertahankan performa di lapangan di tengah kabar memilukan di luar lapangan. Kemenangan 2-0 atas Arsenal pada bulan April, di babak perempat final, akan tercatat sebagai puncak perjalanan mereka di piala ini, bukan hanya karena hasil luar biasa yang ditimbulkan oleh kejutan tersebut, tetapi kemenangan di semifinal atas Liverpool, setelah tertinggal 2-0, juga sama-sama berkesan.

Kini datang tantangan baru. Di bawah lengkungan Wembley pada Minggu, Brighton akan berhadapan dengan Man City, juara baru Women's Super League. Pertandingan antara kedua tim ini selalu ketat sejak Dario Vidosic mengambil alih di pantai selatan pada awal musim lalu, dengan keempat pertemuan tersebut ditentukan oleh selisih satu gol, dan bagaimana hasilnya dalam pertandingan tunggal di final akan sangat menarik untuk disaksikan.

City jelas akan menjadi favorit, tapi ini tidak akan mudah. Brighton memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa mereka bisa mengejutkan juara Inggris. GOAL menyajikan enam…

  • Brighton Women 2025-26Getty Images

    Kebersamaan

    Ini benar-benar musim yang sangat berat bagi Brighton. Pada akhir Januari, tersiar kabar bahwa Rado Vidosic, ayah dari pelatih kepala Dario dan kepala pelatih tim wanita dan remaja putri Brighton, telah meninggal dunia. Itu adalah kehilangan yang sangat menyedihkan yang paling dirasakan oleh sang manajer, tetapi juga menghancurkan hati para pemain. Vidosic kembali ke Australia untuk bersama keluarganya selama beberapa waktu setelah kematian ayahnya dan tidak mengherankan jika The Seagulls mengalami kesulitan setelahnya, dengan hanya memenangkan satu dari lima pertandingan berikutnya.

    "Ini adalah masa yang sangat, sangat sulit bagi semua pemain, staf, jelas Dario tidak ada di sini, kami mendengar kabar meninggalnya Rado, dan banyak pemain yang sangat mencintai dan mengagumi Rado saat itu, dan kami benar-benar hanya saling berpegangan," jelas Maisie Symonds, kapten Brighton berusia 23 tahun, pekan lalu. "Kami bermain dengan baik tetapi kehilangan poin. Kami terus membangun, mencurahkan banyak energi di setiap pertandingan, namun pulang tanpa hasil. Itu adalah masa yang sangat, sangat berat. Kami hanya harus menjalani hari demi hari dan tetap bersatu sebagai sebuah tim."

    Kebersamaan itu sangat terlihat dalam dua bulan terakhir. Brighton hanya kalah satu kali dari tujuh pertandingan terakhir mereka, dan bahkan kekalahan itu terjadi pada hari terakhir musim WSL ketika tidak ada yang dipertaruhkan. Kelompok ini telah melalui banyak hal, jadi pergi ke Wembley adalah kesempatan yang akan mereka nikmati, dan ketika situasi menjadi sulit dalam pertandingan, mereka tahu mereka bisa mengandalkan satu sama lain untuk tetap tegar.

    "Saya tidak bisa membayangkan cara yang lebih baik untuk menghormati Rado selain pergi dan bermain di Wembley serta bermain seperti yang dia inginkan," kata Symonds.

    • Iklan
  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    Keberhasilan terbaru

    Ada beberapa hasil gemilang yang diraih Brighton di fase akhir musim ini. Kemenangan atas Arsenal di perempat final Piala FA sangatlah penting, sementara hasil imbang 1-1 melawan The Gunners di liga pada bulan berikutnya sangat mengesankan karena banyaknya perubahan yang dilakukan The Seagulls pada susunan pemain inti mereka dan betapa hal itu tidak terlalu memengaruhi kelancaran permainan tim. Namun, hasil yang paling menonjol, dan yang paling relevan menjelang final hari Minggu, adalah kemenangan 3-2 atas Man City pada akhir April.

    Kemenangan bagi City kemungkinan besar akan memberi mereka kesempatan untuk mengangkat trofi WSL di kandang sendiri pekan berikutnya, dengan kemenangan atas Liverpool. Namun, The Seagulls berperan sebagai perusak pesta dengan mencatatkan hasil yang membuat nasib trofi tersebut diragukan untuk sementara waktu, hingga mereka memberi City bantuan 10 hari kemudian dengan mengambil satu poin dari Arsenal.

    Brighton bermain brilian untuk mengalahkan calon juara, mengekspos ruang di belakang bek sayap dan menekan dengan kecerdasan dan intensitas untuk mengganggu pemimpin klasemen. Tekanan itu menjadi salah satu kekuatan utama The Seagulls yang disebutkan kiper City, Khiara Keating, saat berbicara dengan GOAL menjelang final, sementara winger Lauren Hemp menggambarkan lawan pada Minggu sebagai "tim yang sangat sulit dikalahkan".

    "Mereka bermain sepak bola yang sangat bagus, tapi mereka juga memiliki mentalitas yang kuat," tambah pemain internasional Inggris itu. "Dalam duel, mereka sulit dilewati, mereka pemain yang sangat fisik, dan mereka memiliki individu-individu yang fantastis - Fran Kirby adalah salah satunya. Saya sering bermain dengannya untuk Inggris dan dia sangat penting bagi mereka."

    Pertandingan hari Minggu tidak akan sama seperti saat kedua tim ini bertemu pada bulan April. City pasti telah belajar banyak dari kekalahan itu dan akan berusaha menghalangi beberapa peluang yang membawa kegembiraan bagi Brighton, sementara fakta sederhana bahwa ini adalah final piala mengubah banyak hal dari perspektif psikologis. Namun, hasil tersebut tentu saja akan memberikan keyakinan kepada The Seagulls bahwa mereka dapat kembali menciptakan kejutan akhir pekan ini.

  • Jelena Cankovic Brighton Women 2025-26Getty Images

    Hasil setelah pertunjukan

    Setelah rentetan hasil yang kurang memuaskan dengan hanya meraih dua kemenangan dari tujuh pertandingan—termasuk kekalahan mengecewakan dari West Ham yang terancam degradasi, serta hasil imbang tanpa gol melawan Liverpool yang juga berjuang untuk menghindari degradasi—kemenangan di perempat final atas Arsenal yang disebutkan tadi tak diragukan lagi menjadi momen krusial dalam perjalanan Brighton musim ini.

    Selama beberapa minggu, mereka telah menampilkan performa yang bagus namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan - tetapi mereka mendapatkan keduanya saat melawan The Gunners. "Semuanya mulai bersatu dalam hal gaya permainan yang kami inginkan, cara kami bermain, dan budaya dalam tim," kata Fran Kirby kepada Argus setelah pertandingan Seagulls berikutnya, yaitu kemenangan atas Man City.

    "Saya merasa kegembiraan sebenarnya dimulai setelah pertandingan melawan Arsenal," kata Symonds pekan lalu. "Selalu terasa seperti kami memiliki momentum di pihak kami, dan ini adalah sesuatu yang kami targetkan: tampil baik di Piala FA. Cara kami bermain dan menjalankan rencana permainan, serta mengalahkan mereka dan lolos ke semifinal, bukan hanya energi yang diberikan kepada kami, tetapi juga keyakinan bahwa kami bisa mengalahkan siapa pun.

    "Kami benar-benar membuktikan bahwa kami bisa. Akhir musim tiba-tiba menjadi begitu menarik, karena saya merasa ada perasaan di dalam tim bahwa kami tampil di bawah standar di paruh pertama musim, kami tidak berada di posisi yang kami inginkan, dan hal itu mengubah perasaan kami."

    Hal itu telah memberikan Brighton ritme, baik dalam hal performa maupun rasa kemenangan, yang dapat mereka bawa ke final hari Minggu bersama dengan keyakinan bahwa mereka bisa mengalahkan yang terbaik.

  • Kiko Seike Brighton Women 2025-26Getty Images

    Pemain kunci di lini serang

    Meskipun skuad Brighton mungkin tidak dipenuhi bintang seperti lawan mereka, ada banyak pemain dalam tim ini yang juga mampu tampil gemilang dan membuat perbedaan pada hari Minggu nanti. Rekrutmen di bawah Vidosic sangatlah bagus, dengan setiap pemain baru tampak sangat cocok dengan sistem dan gayanya, sebuah indikasi bahwa semua orang di klub ini memiliki pemahaman yang sama. Ini berarti banyak pemain yang berkembang pesat dalam skema Seagulls dan memberikan kontribusi yang telah membantu tim mencapai posisi saat ini.

    Setelah cedera ACL yang dialami Michelle Agyemang pada Oktober, yang menjadi pukulan tak terduga bagi Brighton, Kiko Seike harus memikul beban mencetak gol lebih besar dan melakukannya dengan luar biasa, mencetak 11 gol dalam 25 pertandingan. Madison Haley sangat vital dalam cara tim ini melakukan tekanan, terus-menerus mengganggu lawan dan membuat keputusan yang tepat saat merebut bola, sekaligus membuktikan kemampuannya memberikan kontribusi besar dalam pertandingan besar. Kualitas Kirby sudah tak diragukan lagi, setelah babak-babak luar biasa bersama Chelsea dan Inggris, sementara cara Symonds tampil sebagai kapten di musim pertamanya sangat mengesankan.

    Lalu ada nama-nama yang mungkin tidak masuk dalam susunan pemain utama pada Minggu ini. Fuka Tsunoda, misalnya, menjadi pemain terbaik dalam laga imbang 1-1 melawan Arsenal, menandai penampilan starter liga keduanya dengan gol dan penampilan yang brilian. Hal ini menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki tim ini berkat rekrutmen yang cerdas.

    "Tujuh pemain masuk [ke susunan pemain] dan Anda bisa melihat pola yang persis sama, gaya permainan yang persis sama di antara para pemain yang belum bermain secara reguler, karena itulah cara kami berlatih setiap hari," kata Symonds. "Itulah cara [Vidosic] ingin kami bermain, jadi ini jelas menjadi budaya dan menjadi sesuatu yang semakin kuat."

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    Kualitas dalam pertahanan

    Namun, Brighton tidak hanya unggul di lini serang. Gaya permainan Vidosic memang identik dengan pendekatan yang mengalir bebas, tetapi pelatih berusia 39 tahun ini telah berhasil memperbaiki lini pertahanan, yang hanya kebobolan 28 gol dalam 22 pertandingan WSL musim ini, turun dari 41 gol pada musim lalu.

    Barisan belakang memiliki perpaduan yang seimbang antara pemain berpengalaman seperti Moeka Minami, yang memenangkan Piala Asia awal tahun ini bersama Jepang, dan pemain muda yang menjanjikan, dengan pemain Australia berusia 23 tahun, Charlize Rule, menjadi salah satu yang memberikan kontribusi gemilang dalam beberapa pekan terakhir. Para pemain tersebut berada di depan Chiamaka Nnadozie, kiper terbaik di WSL musim lalu. Pemain internasional Nigeria ini sangat matang untuk usianya yang baru 25 tahun dan akan menjadi pemain kunci pada hari Minggu.

    Brighton mungkin tidak memiliki nama-nama terkenal seperti Khadija Shaw, Vivianne Miedema, atau Alex Greenwood dalam skuad ini, tetapi mereka memiliki pemain-pemain yang mampu menentukan hasil final hari Minggu nanti, baik di lini depan maupun lini belakang.

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    Kepemimpinan Fran Kirby

    Kirby telah memberikan kontribusi besar bagi musim Brighton secara nyata, dengan dua assist dalam kemenangan atas Man City, dua assist lagi di perempat final Piala FA melawan Arsenal, serta satu gol dan satu assist di babak sebelumnya, saat The Seagulls mengalahkan West Ham 2-1. Namun, apa yang ia bawa dalam hal kepemimpinan dan budaya tim—hal-hal yang tak terukur—sama besarnya.

    Setiap kali Vidosic berbicara tentang mantan pemain internasional Inggris itu, ia selalu menekankan hal tersebut. Ia secara rutin mengakui perannya dalam membantu Brighton melangkah ke tahap berikutnya, saat tim ini berusaha mencapai tonggak sejarah yang sebelumnya pernah dibantu Kirby untuk dicapai, ditaklukkan, dan didominasi oleh proyek Chelsea yang sedang naik daun.

    "Dia membantu kami banyak, tidak hanya di lapangan, tapi juga dalam kualitas kepemimpinan, pengalaman, dan ketenangannya," kata Vidosic awal tahun ini. "Hal itu membantu pemain muda dan rekan-rekannya. Dia memimpin dengan contoh. Anda bisa melihat perbedaannya saat dia absen. Kami tidak bisa menyangkal kualitasnya atau apa yang dia bawa."

    Hal itu akan sangat penting pada hari Minggu. Banyak pemain Brighton yang belum pernah bermain di Wembley atau di panggung serupa, dan pengalaman final piala juga akan menjadi hal baru bagi banyak dari mereka. Kirby, karenanya, akan diandalkan untuk kepemimpinan dan pengalamannya, serta kualitasnya yang dapat mengubah jalannya pertandingan. Jika The Seagulls ingin kembali mengejutkan Man City, dia pasti akan memainkan peran utama.

FA Cup
Brighton & Hove Albion Women crest
Brighton & Hove Albion Women
BHA
Manchester City Women crest
Manchester City Women
MCI