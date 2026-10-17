Chevalier menghadapi tekanan besar untuk meninggalkan klub setelah kehilangan tempat di susunan pemain utama. Mantan bintang Lille itu awalnya didatangkan untuk menggantikan Gianluigi Donnarumma, tetapi gagal mengukuhkan statusnya sebagai kiper nomor satu yang tak tergantikan.

Pelatih Luis Enrique pada akhirnya kehilangan kepercayaan kepada kiper asal Prancis itu. Sebagai gantinya, pelatih asal Spanyol tersebut kini sangat mengandalkan Safonov untuk menjaga gawang. Chevalier sebelumnya menolak hengkang pada musim panas dan memilih memperjuangkan kesempatan kedua di ibu kota Prancis. Namun, situasinya kini tampak semakin suram karena ia hanya bisa menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan.