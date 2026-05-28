Emi Martinez ke Liverpool? The Reds mendapat saran soal transfer kiper di tengah kabar mengejutkan tentang kepergian Alisson

Jika terjadi penjualan pemain musim panas ini, hal itu akan meninggalkan kekosongan yang cukup besar dalam skuad Liverpool. Kiper mantan The Reds, Friedel—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan MrQ—menjawab ketika ditanya apakah kepergian Alisson akan lebih berdampak daripada kepergian ‘Raja Mesir’ Salah yang telah mencetak 257 gol: “Dari sudut pandang Arne Slot, mungkin saja, karena saya rasa Arne Slot dan Salah tidak sejalan. Hubungan mereka mulai menjadi seperti minyak dan air. Jadi mungkin dari sudut pandang itu. Namun, apa yang telah dilakukan Salah selama dekade terakhir sungguh luar biasa, dan kepergiannya akan menjadi kerugian besar.

“Alisson akan menjadi salah satu kiper yang paling sulit digantikan di dunia sepak bola jika dia pergi. Saya pikir akan sangat sulit bagi Liverpool untuk menggantikannya.

“Saya tidak ingin melihatnya pergi, secara profesional, dan sebagai pendukung Liverpool, saya akan sangat sedih jika dia pergi karena betapa hebatnya dia bagi klub. Dia tidak pernah mencoreng nama baik klub. Dia mengakui kesalahannya jika membuat kesalahan, yang sebenarnya tidak banyak. Dia adalah salah satu kiper 1v1 terbaik yang pernah bermain di dunia.

“Saya pikir kiper-kiper seperti itu, bahkan saat usia mereka menua, bahkan dengan mungkin beberapa cedera, masih lebih baik daripada hampir semua orang di dunia. Saya pikir menggantikannya akan sulit, sangat sulit.”