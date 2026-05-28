Emi Martinez ke Liverpool? The Reds mendapat saran soal transfer kiper di tengah kabar mengejutkan tentang kepergian Alisson
Rekor Alisson: Pertandingan dan trofi bersama Liverpool
Liverpool telah memiliki barisan pertahanan terakhir yang paling andal sejak mendatangkan Alisson dari Roma pada 2018. Ia terbukti menjadi salah satu potongan terakhir dalam teka-teki rumit perburuan trofi, di mana posisi yang selama ini menjadi masalah di Merseyside akhirnya teratasi.
Kiper asal Amerika Selatan ini telah mencatatkan 333 penampilan di semua kompetisi, menjadi juara Liga Premier dua kali dengan kemenangan Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga dalam CV-nya yang gemilang.
Di usia 33 tahun, kontrak Alisson kini hanya tersisa 12 bulan lagi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, muncul spekulasi bahwa ia mungkin akan pindah ke klub lain selagi Liverpool masih berada dalam posisi untuk menuntut biaya transfer. Kabarnya, beberapa klub papan atas di Italia telah menunjukkan minat terhadapnya.
Apakah kehilangan Alisson akan lebih besar daripada kehilangan Salah?
Jika terjadi penjualan pemain musim panas ini, hal itu akan meninggalkan kekosongan yang cukup besar dalam skuad Liverpool. Kiper mantan The Reds, Friedel—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan MrQ—menjawab ketika ditanya apakah kepergian Alisson akan lebih berdampak daripada kepergian ‘Raja Mesir’ Salah yang telah mencetak 257 gol: “Dari sudut pandang Arne Slot, mungkin saja, karena saya rasa Arne Slot dan Salah tidak sejalan. Hubungan mereka mulai menjadi seperti minyak dan air. Jadi mungkin dari sudut pandang itu. Namun, apa yang telah dilakukan Salah selama dekade terakhir sungguh luar biasa, dan kepergiannya akan menjadi kerugian besar.
“Alisson akan menjadi salah satu kiper yang paling sulit digantikan di dunia sepak bola jika dia pergi. Saya pikir akan sangat sulit bagi Liverpool untuk menggantikannya.
“Saya tidak ingin melihatnya pergi, secara profesional, dan sebagai pendukung Liverpool, saya akan sangat sedih jika dia pergi karena betapa hebatnya dia bagi klub. Dia tidak pernah mencoreng nama baik klub. Dia mengakui kesalahannya jika membuat kesalahan, yang sebenarnya tidak banyak. Dia adalah salah satu kiper 1v1 terbaik yang pernah bermain di dunia.
“Saya pikir kiper-kiper seperti itu, bahkan saat usia mereka menua, bahkan dengan mungkin beberapa cedera, masih lebih baik daripada hampir semua orang di dunia. Saya pikir menggantikannya akan sulit, sangat sulit.”
Trafford atau Martinez? Calon pengganti Alisson
Jika Liverpool terpaksa berada dalam situasi sulit itu, kepada siapa mereka bisa berpaling saat jendela transfer berikutnya akan segera dibuka? Ketika ditanya apakah James Trafford bisa menjadi pilihan yang layak—mengingat pemain internasional Inggris berusia 23 tahun itu masih berada di belakang Gianluigi Donnarumma di Manchester City—Friedel menjawab sambil menawarkan solusi alternatif: “Mungkin saja, tapi kamu butuh seseorang yang tangguh, seseorang yang mampu bermain di semua pertandingan besar. Kamu butuh seseorang yang mengharapkan untuk memenangkan Liga Champions, bukan sekadar bermain di dalamnya. Mengharapkan untuk memenangkan Liga Champions, Liga Premier, Piala FA, dan Piala Liga. Itu adalah jenis mentalitas yang berbeda yang kamu butuhkan saat menjadi kiper di klub-klub papan atas ini.
“Dan itu tidak mudah ditemukan, kamu tahu, dan Trafford adalah kiper yang sangat bagus. Saya sangat menyukainya, tapi itu juga beban yang berat untuknya. Mungkin seperti Emi Martínez, seseorang seperti itu, yang bisa menghadapi semua pertandingan setiap saat, kritik apa pun, pujian apa pun, dan mereka tahu cara menghadapinya. Tidak banyak di luar sana yang bisa kamu tunjuk dan bilang: ‘Dia orang yang kita cari’. Itu keputusan yang sulit.”
Liverpool berharap Alisson akan memenuhi kontraknya
Dilaporkan bahwa Liverpool semakin yakin bahwa Alisson dapat dibujuk untuk tidak hengkang dari Anfield. Diharapkan ia setidaknya akan menuntaskan tahun terakhir kontraknya.
Namun, pada suatu saat, penggantinya akan dibutuhkan dan The Reds perlu mulai mengidentifikasi target yang sesuai - dengan kemungkinan bahwa Trafford dan Martinez, yang dikaitkan erat dengan Manchester United pada 2025, akan menempati posisi teratas dalam daftar tersebut.