Elliot Anderson ke Manchester City kini dianggap sebagai 'kesepakatan yang sudah pasti' setelah Nottingham Forest dikabarkan akan meminta £90 juta untuk bintang Inggris tersebut
Pukulan besar bagi transfer Manchester United
Langkah ini merupakan pukulan telak bagi Manchester United, yang juga telah mengidentifikasi pemain internasional Inggris tersebut sebagai target utama untuk menggantikan bintang-bintang senior seperti Casemiro. Namun, pengaruh direktur olahraga baru Hugo Viana tampaknya telah mengubah arah secara signifikan ke arah City. Eksekutif Portugal tersebut dilaporkan telah menargetkan Anderson sebagai prioritas utama sejak musim panas lalu, dan klub tetap gigih dalam upaya mereka untuk merekrut gelandang serba bisa yang telah bersinar di kasta tertinggi musim ini.
Viana memimpin serangan untuk bintang Forest.
Menurut laporan dari TEAMtalk, persiapan untuk langkah besar ini telah dilakukan sejak lama. Reporter Graeme Bailey mengatakan: "Saya harus jujur, selama beberapa minggu terakhir, dari berbagai sumber, saya diberitahu bahwa transfer Anderson ke City sudah pasti. City telah mengincar Anderson selama berbulan-bulan, sejak tahun lalu. Saya diberitahu bahwa Hugo Viana telah memilihnya pada musim panas lalu sebagai pemain yang diinginkannya." Pendekatan proaktif ini telah membuat City melesat ke depan antrean, meninggalkan tetangga mereka di Old Trafford tertinggal di belakang."
Kesepakatan ini diperkirakan akan menjadi salah satu yang termahal di jendela transfer musim panas, dengan Nottingham Forest dilaporkan menuntut biaya sekitar £90 juta ($120 juta). Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak, dilaporkan bahwa konsensusnya adalah transfer ini hanyalah formalitas. Bailey menambahkan: "Di kalangan sepak bola, keyakinan umum adalah bahwa Anderson hanya akan bergabung dengan satu klub, yaitu City. Meskipun City dan Forest belum mengonfirmasi apa pun, saya pikir meskipun belum ada kesepakatan tertulis, Anderson tahu di mana dia akan bermain musim depan dan itu akan menjadi Etihad."
Keheningan di Etihad menyusul gol spektakuler.
Di lapangan, Anderson membuktikan nilainya dengan memimpin penampilan tangguh Forest melawan calon klub barunya. Guardiola merasa frustrasi karena timnya dihentikan oleh gol-gol spektakuler dari Morgan Gibbs-White dan Anderson. Upaya Anderson pada menit ke-76 khususnya sangat mengesankan, menunjukkan kualitas teknis dan ketenangan yang membuatnya menjadi salah satu talenta muda Inggris paling diburu di divisi ini saat ini.
Hasil ini membuat City menghadapi tantangan berat untuk mengejar Arsenal di puncak klasemen Premier League. Ketika ditanya apa yang bisa diperbaiki timnya untuk meraih kemenangan, Guardiola dengan tegas menjawab: "Cetak gol." Pelatih asal Catalunya itu melanjutkan: "Secara umum ada banyak hal baik. Saya ingin kebobolan lebih sedikit, tapi ini bukan soal menganalisis satu aksi spesifik. Saya tidak pernah menyalahkan pemain saya. Kami sudah melakukan segalanya, memiliki peluang di akhir pertandingan dan di babak pertama. Momentumnya. Tapi sesuatu selalu terjadi dan kami tidak bisa menang."
Tantangan yang akan menentukan musim di depan
Kota harus segera beralih dari kekecewaan hasil imbang melawan Forest saat mereka memasuki pekan yang dapat menentukan ambisi gelar mereka di dua front. Fokus utama kini beralih ke Piala FA, di mana Guardiola akan membawa timnya ke St. James' Park pada Sabtu ini untuk pertandingan krusial melawan Newcastle United. Kesuksesan di ajang piala domestik hanyalah rintangan pertama, bagaimanapun. Skuad City kemudian bersiap untuk pertarungan besar di Eropa pada pertengahan pekan, menjamu Real Madrid dalam laga Liga Champions yang penuh tensi. Dengan Arsenal yang mulai unggul dalam persaingan gelar Premier League, pertandingan beruntun ini menjadi titik kritis bagi tim yang ingin mempertahankan dominasi mereka baik di kandang maupun di Eropa.
