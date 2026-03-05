Elliot Anderson ke Manchester City kini dianggap sebagai 'kesepakatan yang sudah pasti' setelah Nottingham Forest dikabarkan akan meminta £90 juta untuk bintang Inggris tersebut

Menurut laporan dari TEAMtalk, persiapan untuk langkah besar ini telah dilakukan sejak lama. Reporter Graeme Bailey mengatakan: "Saya harus jujur, selama beberapa minggu terakhir, dari berbagai sumber, saya diberitahu bahwa transfer Anderson ke City sudah pasti. City telah mengincar Anderson selama berbulan-bulan, sejak tahun lalu. Saya diberitahu bahwa Hugo Viana telah memilihnya pada musim panas lalu sebagai pemain yang diinginkannya." Pendekatan proaktif ini telah membuat City melesat ke depan antrean, meninggalkan tetangga mereka di Old Trafford tertinggal di belakang."

Kesepakatan ini diperkirakan akan menjadi salah satu yang termahal di jendela transfer musim panas, dengan Nottingham Forest dilaporkan menuntut biaya sekitar £90 juta ($120 juta). Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak, dilaporkan bahwa konsensusnya adalah transfer ini hanyalah formalitas. Bailey menambahkan: "Di kalangan sepak bola, keyakinan umum adalah bahwa Anderson hanya akan bergabung dengan satu klub, yaitu City. Meskipun City dan Forest belum mengonfirmasi apa pun, saya pikir meskipun belum ada kesepakatan tertulis, Anderson tahu di mana dia akan bermain musim depan dan itu akan menjadi Etihad."