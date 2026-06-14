Di antara tim-tim di Piala Dunia ini yang paling mengutamakan pertahanan, tentu saja ada Ekuador asuhan Sebastian Beccacece, pelatih asal Argentina yang memulai kariernya di Universidad de Chile dan sebagian besar bekerja bersama klub-klub di negaranya, selain beberapa bulan di Spanyol saat menangani Elche. Sebagai mantan rekan kerja Sampaoli, ia mengikuti hampir semua perjalanan Sampaoli di level klub dan tim nasional sebelum memutuskan untuk berpisah kurang dari sepuluh tahun lalu guna memulai kariernya sebagai pelatih kepala. Ia telah memimpin Ekuador sejak Agustus 2024, dan juga memiliki paspor Italia berkat asal-usul beberapa leluhurnya yang terkait dengan garis keturunan ayahnya, Julio.
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Ekuador, dari Pacho dan Caicedo hingga Estupinan dan Kendry Paez: Pelatih Beccacece bertaruh besar pada lini pertahanan
KEKUATAN UTAMA: PERTAHANAN
Kekuatan utama Ekuador terletak pada pertahanannya: hanya kebobolan 5 gol dalam 18 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Di balik angka-angka ini terdapat tiga pemain berlevel internasional: Joel Ordóñez (Club Brugge), William Pacho (PSG), dan Piero Hincapié (Arsenal); dua yang pertama baru saja berhadapan beberapa minggu lalu di final Liga Champions yang dimenangkan oleh tim asuhan Luis Enrique. Yang pertama adalah pemain paling eksplosif, Pacho mengandalkan fisik dan kecepatan, sedangkan mantan pemain Bayer Leverkusen ini adalah pemain teknis yang juga penting karena fleksibilitasnya: Ekuador umumnya bermain dengan tiga bek, tetapi ketika beralih ke formasi empat bek, Hincapié naik ke posisi bek kiri yang tetap.
"ORANG-ORANG ITALIA" DI EKUADOR
Tergantung pada pemain yang tersedia, pelatih Beccacece menurunkan formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Selain tiga bek, pemain kunci lainnya dalam tim ini adalah Moises Caicedo, gelandang box-to-box yang di tim nasional memiliki kebebasan untuk lebih sering maju ke depan dibandingkan dengan tugasnya di Chelsea. Di sayap kiri, ada ruang bagi pemain Milan, Pervis Estupiñán, yang mencetak gol saat masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia melawan Guatemala. Di lini depan, John Yeboah juga akan mendapat tempat sebagai protagonis promosi Venezia ke Serie A dengan 10 gol. Pemain andalan tetap adalah Enner Valencia, yang pada usia 36 tahun akan bermain di Piala Dunia ketiganya setelah menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim nasionalnya di kompetisi ini (6 gol).
BAKAT DAN KEJUTAN
Perhatikan bakat Kendry Pàez: pemain kelahiran 2007 yang telah dibeli Chelsea seharga 10 juta euro. Setelah menjalani paruh pertama musim yang sulit saat dipinjamkan ke Strasbourg, ia kini dipinjamkan lagi dengan skema yang sama ke River Plate. Baik sebagai gelandang serang, playmaker, atau penyerang kedua, Piala Dunia bisa menjadi panggung yang tepat baginya untuk bangkit kembali. Dan sebagai kejutan potensial, nama yang patut diperhatikan adalah Denil Castillo dari Midtjylland (lahir tahun 2004): gelandang yang akan bersaing untuk posisi starter, ia datang dari musim di mana ia menjadi starter dan mencatatkan 5 gol serta 4 assist.