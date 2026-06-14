Ekuador, dari Pacho dan Caicedo hingga Estupinan dan Kendry Paez: Pelatih Beccacece bertaruh besar pada lini pertahanan

Tergantung pada pemain yang tersedia, pelatih Beccacece menurunkan formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Selain tiga bek, pemain kunci lainnya dalam tim ini adalah Moises Caicedo, gelandang box-to-box yang di tim nasional memiliki kebebasan untuk lebih sering maju ke depan dibandingkan dengan tugasnya di Chelsea. Di sayap kiri, ada ruang bagi pemain Milan, Pervis Estupiñán, yang mencetak gol saat masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia melawan Guatemala. Di lini depan, John Yeboah juga akan mendapat tempat sebagai protagonis promosi Venezia ke Serie A dengan 10 gol. Pemain andalan tetap adalah Enner Valencia, yang pada usia 36 tahun akan bermain di Piala Dunia ketiganya setelah menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim nasionalnya di kompetisi ini (6 gol).