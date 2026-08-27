Eksklusif untuk Kooora: Fakta soal kembalinya Benzema ke Al-Ittihad

Beberapa hari terakhir beredar banyak kabar seputar kemungkinan kembalinya penyerang Prancis, Karim Benzema, dari Al Hilal ke skuad Al Ittihad pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.
Benzema mendekati kesepakatan penyelesaian finansial dengan Al Hilal, setelah kedua pihak menemui jalan buntu, akibat kegagalan sang pemain menyerahkan dokumen kelayakannya sesuai format yang dibutuhkan, di samping keberhasilan Al Hilal mendatangkan penyerang Inggris Ollie Watkins, bintang Aston Villa.