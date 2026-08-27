Eksklusif untuk Kooora: Fakta soal kembalinya Benzema ke Al-Ittihad

Sumber dari dalam Al Ittihad mengungkap kepada "Kooora" fakta soal kepulangan Benzema ke skuad, di mana ia menegaskan bahwa kabar tersebut sama sekali tidak berdasar, dan bahwa klub pun tidak sedang memikirkan hal itu.

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Sumber tersebut menjelaskan bahwa "Al Ittihad saat ini sedang memikirkan untuk merekrut winger asing baru setelah merampungkan seluruh detail terkait kepergian pemain Prancis Moussa Diaby ke klub Jerman Bayer Leverkusen".

Ia menegaskan bahwa pelatih Jerman Jens Wissing yakin akan kualitas duet lini serang yang terdiri dari pemain Maroko Youssef En-Nesyri dan pemain Nigeria George Ilenikhena, serta berniat mengandalkan keduanya pada periode mendatang.