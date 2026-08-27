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Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Eksklusif untuk Kooora: Fakta soal kembalinya Benzema ke Al-Ittihad

Transfers
K. Benzema
Al Ittihad
Al Hilal
Saudi Pro League
Prancis
Arab Saudi

Sumber mengakhiri perdebatan

Beberapa hari terakhir beredar banyak kabar seputar kemungkinan kembalinya penyerang Prancis, Karim Benzema, dari Al Hilal ke skuad Al Ittihad pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Benzema mendekati kesepakatan penyelesaian finansial dengan Al Hilal, setelah kedua pihak menemui jalan buntu, akibat kegagalan sang pemain menyerahkan dokumen kelayakannya sesuai format yang dibutuhkan, di samping keberhasilan Al Hilal mendatangkan penyerang Inggris Ollie Watkins, bintang Aston Villa.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Akankah Benzema kembali ke Al Ittihad?

    Sumber dari dalam Al Ittihad mengungkap kepada "Kooora" fakta soal kepulangan Benzema ke skuad, di mana ia menegaskan bahwa kabar tersebut sama sekali tidak berdasar, dan bahwa klub pun tidak sedang memikirkan hal itu.

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    Sumber tersebut menjelaskan bahwa "Al Ittihad saat ini sedang memikirkan untuk merekrut winger asing baru setelah merampungkan seluruh detail terkait kepergian pemain Prancis Moussa Diaby ke klub Jerman Bayer Leverkusen".

    Ia menegaskan bahwa pelatih Jerman Jens Wissing yakin akan kualitas duet lini serang yang terdiri dari pemain Maroko Youssef En-Nesyri dan pemain Nigeria George Ilenikhena, serta berniat mengandalkan keduanya pada periode mendatang.

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  • Kejutan besar

    Karim Benzema saat ini menjalani periode sulit bersama Al Hilal, terlebih karena sang pemain ingin bertahan dalam skuad Al Zaeem, namun pelatih asal Italia Simone Inzaghi tidak menginginkan keberlanjutannya.

    Perlu dicatat bahwa Benzema mengalami jalan buntu dengan manajemen Al Ittihad pada Januari 2026, dan kontraknya diputus sehingga ia bergabung ke Al Hilal, namun ia tidak berhasil tampil sesuai dengan gambaran yang diharapkan.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Apa yang telah dipersembahkan Karim Benzema?

    Benzema bergabung dengan Al-Ittihad pada musim panas 2023, setelah mengakhiri perjalanan bersejarahnya bersama Real Madrid, dan berhasil membawa timnya meraih dua gelar Liga serta Piala Pelayan Dua Kota Suci selama musim 2024-2025.

    Selama perjalanannya bersama Al-Ittihad, Benzema tampil dalam 87 pertandingan, mencetak 57 gol dan menyumbang 14 assist di seluruh kompetisi lokal dan kontinental, di samping turnamen Arab.

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    Bersama Al-Hilal, penyerang veteran Prancis itu tampil dalam 16 pertandingan, mencetak 10 gol dan memberikan 5 assist.

    Angka-angka Benzema bersama Al-Hilal terlihat sangat baik, tetapi masalahnya adalah ia tidak menampilkan level yang dibutuhkan dalam laga-laga besar ketika tim membutuhkannya.

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