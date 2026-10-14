Insiden mengerikan itu mencoreng awal kiprah baru Gulacsi di Spanyol. Ia bergabung dengan Villarreal pada Agustus setelah 11 tahun menjadi pilihan utama di klub Jerman RB Leipzig. Selama berada di Sachsen, pemain tim nasional Hungaria yang mencatatkan 58 penampilan sebelum pensiun dari tim nasional pada musim panas 2025 itu tampil lebih dari 350 kali di pertandingan kompetitif. Sebelum meraih kesuksesan di Bundesliga, ia tercatat sebagai pemain Liverpool selama enam tahun sejak 2007 tanpa pernah tampil untuk tim utama, serta menjalani masa peminjaman di Hereford United, Tranmere Rovers, dan Hull City.