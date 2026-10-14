ZUMA Press Wire
Diterjemahkan oleh
Eks kiper Liverpool Peter Gulacsi terpaksa absen dari laga Liga Champions setelah ditodong senjata api
Veteran asal Hungaria mengalami peristiwa mengerikan
Penjaga gawang berusia 36 tahun itu terpaksa mundur dari skuad pertandingan Villarreal di Liga Champions pada Selasa setelah terjadi perampokan bersenjata di rumahnya. Menurut The Associated Press, empat penyusup bertopeng yang membawa pistol masuk ke kediaman mewahnya di Puzol, sebelah utara Valencia, saat ia berada di dalam bersama istrinya, Diana Vigh, dan anak-anak mereka. Menjelang pertandingan dimulai, klub mengumumkan bahwa Gulacsi tidak dapat tampil "karena alasan pribadi", sehingga Luiz Junior menggantikannya di bawah mistar gawang.
- PsnewZ
Penyusup bertopeng mengincar properti mewah
Peristiwa mengerikan itu berlangsung sekitar satu jam pada Selasa pagi. Gulacsi dipaksa menyerahkan barang-barang berharga dari brankas yang terkunci di bawah ancaman senjata api. Untungnya, tidak ada anggota keluarga yang mengalami cedera fisik, meski sang kiper sangat terguncang sebelum kawanan itu melarikan diri dengan dua mobil mewah. Polisi setempat telah memulai penyelidikan untuk melacak para tersangka yang masih buron, sementara pihak berwenang menghitung total nilai barang-barang yang dicuri.
Kiper berpengalaman mengalami awal yang penuh gejolak
Insiden mengerikan itu mencoreng awal kiprah baru Gulacsi di Spanyol. Ia bergabung dengan Villarreal pada Agustus setelah 11 tahun menjadi pilihan utama di klub Jerman RB Leipzig. Selama berada di Sachsen, pemain tim nasional Hungaria yang mencatatkan 58 penampilan sebelum pensiun dari tim nasional pada musim panas 2025 itu tampil lebih dari 350 kali di pertandingan kompetitif. Sebelum meraih kesuksesan di Bundesliga, ia tercatat sebagai pemain Liverpool selama enam tahun sejak 2007 tanpa pernah tampil untuk tim utama, serta menjalani masa peminjaman di Hereford United, Tranmere Rovers, dan Hull City.
- ANP
Kemenangan bersejarah mengakhiri paceklik di Eropa
Meski Gulacsi absen, Villarreal meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Napoli di Estadio de la Ceramica untuk mengakhiri rentetan 12 laga tanpa kemenangan di Liga Champions. Kemenangan perdana di kompetisi Eropa sejak April 2022 itu sekaligus mengakhiri dengan tegas rentetan tanpa kemenangan terburuk dalam sejarah klub di Piala Champions Eropa. Prioritas utama klub saat ini adalah mendukung pemulihan psikologis sang kiper sembari menunggu perkembangan penyelidikan polisi sebelum ia kembali berlaga di kompetisi domestik.
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