AFP
Diterjemahkan oleh
Edukasi sepakbola! England mencabik-cabik Kroasia 7-0 saat tim Thomas Tuchel menampilkan masterclass yang memukau
Masterclass taktik Tuchel mempermalukan Kroasia
Dalam laga tandang ke Rijeka yang semestinya menjadi ujian berat, England justru mengubah Stadion HNK Rijeka menjadi taman bermain pribadi. Tim asuhan Thomas Tuchel memberikan pelajaran sepak bola yang sesungguhnya, mencabik-cabik tuan rumah dengan permainan klinis berenergi tinggi yang membuat tim tuan rumah tampak terguncang.
Meski pertandingan dimainkan di depan ribuan anak sekolah setempat akibat larangan stadion dari UEFA, atmosfer dengan cepat berubah dari riuh menjadi hening terpana saat gol demi gol terus tercipta. Hasil ini menjadi salah satu pernyataan paling signifikan di era Tuchel, membuktikan bahwa skuad ini memiliki kedalaman dan fleksibilitas taktis untuk membongkar lawan papan atas Eropa sesuka hati.
Skala kemenangan ini begitu bersejarah, meski terjadi dalam konteks Nations League. Walau mungkin tidak akan menghapus ingatan jangka panjang atas kekecewaan di turnamen-turnamen sebelumnya, skor 7-0 terasa seperti pengusiran total atas dominasi Kroasia baru-baru ini terhadap England. Harry Kane memimpin dengan dua gol, sementara Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan Anthony Gordon juga menghukum tuan rumah dalam babak pertama yang menggila.
- AFP
Kane dan Bellingham memimpin serangan
Gol pembuka tercipta hanya setelah delapan menit saat Harry Kane, yang menjalani penampilan ke-124 untuk negaranya, mencungkil penyelesaian akhir yang lembut melewati Dominik Livakovic. Itu menjadi malam bersejarah bagi Kane, yang tinggal berjarak satu penampilan dari rekor sepanjang masa milik Peter Shilton, tetapi malam itu menjadi milik kecemerlangan kolektif unit serang. Gol kedua lahir dari rangkaian 27 operan yang memukau, diselesaikan oleh Bellingham meski sebelumnya ia sempat dilanggar dalam proses build-up.
Bellingham adalah arsitek kehancuran yang tak terbantahkan, menghadirkan percikan kreativitas yang sama sekali tak mampu diatasi Kroasia. Ia kemungkinan besar layak menjadi Man of the Match." Bintang Real Madrid itu tampak menikmati secara pribadi saat mengungguli Luka Modric, sang veteran yang terkenal pernah mengkritik mentalitas Inggris saat Piala Dunia 2018. Di sini, kesenjangan generasi terlihat jelas ketika kekuatan dan visi Bellingham membuat pemain 41 tahun itu terus mengejar bayangan sepanjang pertandingan.
Finisher klinis tak menunjukkan belas kasihan
Anthony Gordon melanjutkan rentetan golnya belakangan ini dengan menambah gol ketiga, secara mengejutkan menanduk masuk umpan silang yang dikirim Jarell Quansah. Sebelum peluit babak pertama bisa memberi Croatia sedikit kelegaan, Saka membuatnya menjadi empat, menceploskan bola dari jarak dekat setelah Bellingham sekali lagi mempermainkan lini pertahanan tuan rumah.
Babak kedua berjalan dengan pola yang sama, dengan Kane mencetak gol keduanya pada malam itu lewat penyelesaian atas umpan silang Anderson ke tiang jauh. Keganasan penampilan ini mungkin paling tergambar lewat gol keenam, ketika Saka memanfaatkan kekacauan pertahanan untuk mencetak gol keduanya setelah operan yang salah arah dari Josip Stanisic.
- Getty Images Sport
Malam bersejarah di Rijeka
Dengan laga sudah lama dipastikan, Tuchel memanfaatkan bangkunya untuk memberi menit bermain kepada generasi berikutnya talenta Inggris. Morgan Rogers, Myles Lewis-Skelly, dan Morgan Gibbs-White semuanya masuk ke lapangan, dan Rogers yang menutup malam itu dengan momen kecemerlangan individu. Menyambar umpan dengan takaran sempurna dari Bellingham yang tak kenal lelah, penyerang Aston Villa itu menunjukkan sentuhan apik untuk mengecoh kiper dan menceploskan bola ke gawang kosong untuk gol ketujuh Inggris.
Kemenangan telak itu membawa Inggris meraih enam poin dan naik ke posisi kedua di Grup C, di belakang pemuncak klasemen Spanyol hanya berdasarkan rekor head-to-head. Spanyol masih memiliki satu pertandingan di tangan melawan Czechia pada ronde yang sama, sementara Kroasia tetap di posisi ketiga dengan hanya tiga poin.
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