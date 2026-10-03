Dalam laga tandang ke Rijeka yang semestinya menjadi ujian berat, England justru mengubah Stadion HNK Rijeka menjadi taman bermain pribadi. Tim asuhan Thomas Tuchel memberikan pelajaran sepak bola yang sesungguhnya, mencabik-cabik tuan rumah dengan permainan klinis berenergi tinggi yang membuat tim tuan rumah tampak terguncang.

Meski pertandingan dimainkan di depan ribuan anak sekolah setempat akibat larangan stadion dari UEFA, atmosfer dengan cepat berubah dari riuh menjadi hening terpana saat gol demi gol terus tercipta. Hasil ini menjadi salah satu pernyataan paling signifikan di era Tuchel, membuktikan bahwa skuad ini memiliki kedalaman dan fleksibilitas taktis untuk membongkar lawan papan atas Eropa sesuka hati.

Skala kemenangan ini begitu bersejarah, meski terjadi dalam konteks Nations League. Walau mungkin tidak akan menghapus ingatan jangka panjang atas kekecewaan di turnamen-turnamen sebelumnya, skor 7-0 terasa seperti pengusiran total atas dominasi Kroasia baru-baru ini terhadap England. Harry Kane memimpin dengan dua gol, sementara Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan Anthony Gordon juga menghukum tuan rumah dalam babak pertama yang menggila.



