Eden Hazard menjelaskan mengapa ia tidak pernah menginginkan jersey nomor 7 milik Cristiano Ronaldo di Real Madrid
Harapan bertabrakan dengan kenyataan
Hazard pindah ke Madrid dari Chelsea pada musim panas 2019 dengan biaya transfer yang fantastis sebesar €100 juta (£88 juta/$112 juta), tepat setahun setelah kepergian bersejarah Ronaldo. Mendapatkan jersey nomor tujuh yang ikonik, pemain internasional Belgia ini dihadapkan pada ekspektasi yang sangat besar untuk mengisi kekosongan statistik dan emosional yang ditinggalkan oleh superstar asal Portugal tersebut. Namun, masa-masa Hazard di ibu kota Spanyol pada akhirnya diwarnai oleh cedera berulang, masalah kebugaran, dan performa yang tidak konsisten selama empat musim yang mengecewakan.
Perbandingan gaya yang sangat diabaikan
Dalam wawancara dengan Canal Plus, Hazard menegaskan bahwa narasi seputar kedatangannya sepenuhnya diciptakan oleh media, bukan oleh klub. Menolak anggapan bahwa ia didatangkan untuk meniru rekor gol yang luar biasa dari pendahulunya, Hazard berkata: “Menggantikan Cristiano di Real Madrid bukanlah beban karena, menurut saya, saya tidak berada di sana untuk menggantikannya. Media-lah yang mengatakan, ‘dia akan menggantikan Ronaldo.’ Saya pikir saya memiliki gaya bermain yang sama sekali berbeda darinya. Saya tidak bisa mencetak 60 atau 70 gol setahun. Faktanya, sepanjang karier saya, saya hampir tidak pernah mencetak sebanyak itu.”
Modric menolak pertukaran nomor punggung
Gelandang serang yang sangat berbakat secara teknis ini lebih memilih berperan sebagai pemain yang kreatif dalam menggiring bola daripada sebagai pencetak gol produktif, sehingga perbandingan posisi tersebut sejak awal sudah tidak tepat. Menyoroti perbedaan gaya bermain ini, Hazard mengungkapkan bahwa ia sebenarnya mengincar nomor punggung Luka Modric, dan menambahkan: “Saya pergi ke sana untuk bermain seperti Eden, bukan untuk menggantikan Ronaldo. Namun, seperti yang sering terjadi, segalanya tidak berjalan lancar. Saya tidak menginginkan nomor 7. Saya menginginkan nomor 10 milik Luka Modric. Saya pikir dia akan berkata, ‘baiklah, ambil saja,’ tetapi dia tidak memberikannya kepada saya.”
Warisan Hazard di Madrid yang dipenuhi trofi
Hazard hanya tampil sebanyak 76 kali dalam empat musim bersama Madrid di semua kompetisi, dengan mencetak tujuh gol dan 12 assist. Selama membela klub raksasa Spanyol tersebut, ia meraih dua gelar La Liga, satu Copa del Rey, dan satu Supercopa de España. Selain itu, pemain timnas Belgia ini juga meraih medali juara di Liga Champions, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia Antarklub FIFA sebelum mengakhiri kariernya di Bernabéu.