Eden Hazard menjelaskan mengapa ia tidak pernah menginginkan jersey nomor 7 milik Cristiano Ronaldo di Real Madrid

Gelandang serang yang sangat berbakat secara teknis ini lebih memilih berperan sebagai pemain yang kreatif dalam menggiring bola daripada sebagai pencetak gol produktif, sehingga perbandingan posisi tersebut sejak awal sudah tidak tepat. Menyoroti perbedaan gaya bermain ini, Hazard mengungkapkan bahwa ia sebenarnya mengincar nomor punggung Luka Modric, dan menambahkan: “Saya pergi ke sana untuk bermain seperti Eden, bukan untuk menggantikan Ronaldo. Namun, seperti yang sering terjadi, segalanya tidak berjalan lancar. Saya tidak menginginkan nomor 7. Saya menginginkan nomor 10 milik Luka Modric. Saya pikir dia akan berkata, ‘baiklah, ambil saja,’ tetapi dia tidak memberikannya kepada saya.”