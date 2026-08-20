'Dunia baru' - Cesc Fabregas siap untuk debut bersejarah Como di Liga Champions

Dalam wawancara dengan TNT Sports, Fabregas menyoroti kenaikan pesat klub itu sambil mengakui tuntutan fisik dan emosional yang sangat besar yang menanti skuad mudanya di panggung terbesar Eropa. Ia berkata: "Tantangannya adalah ketika, misalnya, Anda pergi ke Parc des Princes atau ke Bernabeu, dan Anda bermain, secara emosional bagi para pemain muda, itu menguras tenaga.

"85% tim belum pernah bermain di Liga Champions, dan juga, bagaimana kami akan beradaptasi untuk bermain pada Rabu malam di salah satu stadion terbesar di dunia, di mana intensitasnya sangat tinggi, lalu tiga hari kemudian, Anda harus kembali melakukan perjalanan.

"Lalu, Anda harus mempersiapkan pertandingan dalam satu hari, memulihkan kondisi, pergi ke mana pun Anda bermain pada Sabtu, dan bersaing pada level yang sama. Ini, saya tidak bisa menjawabnya. Kami sebagai staf belum pernah melakukannya. 85% pemain belum pernah terlibat dalam situasi seperti ini. Klub belum pernah berada dalam situasi seperti ini.

"Para suporter belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Jadi, ini adalah dunia baru, tetapi sekali lagi, kami menjalaninya sebagai pengalaman yang luar biasa, sebagai kesempatan yang luar biasa bagi kita semua bersama-sama, dan saya yakin kami akan berada di level yang tepat."