Getty Images Sport
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'Dunia baru' - Cesc Fabregas siap untuk debut bersejarah Como di Liga Champions
Kenaikan pesat berbuah kelolosan
Como mengamankan tiket bersejarah ke Liga Champions setelah finis di peringkat keempat Serie A musim lalu, menutup kebangkitan luar biasa sejak kembali ke kasta tertinggi Italia pada 2024. Tim tersebut melesat dengan kecepatan luar biasa di bawah Fabregas dan kini bersiap menghadapi kekuatan mapan Eropa. Pelatih asal Spanyol itu tetap menegaskan bahwa timnya akan setia pada prinsip-prinsip menyerang yang mengantarkan mereka ke level elite.
- Getty
Jadwal yang padat menimbulkan kendala
Dalam wawancara dengan TNT Sports, Fabregas menyoroti kenaikan pesat klub itu sambil mengakui tuntutan fisik dan emosional yang sangat besar yang menanti skuad mudanya di panggung terbesar Eropa. Ia berkata: "Tantangannya adalah ketika, misalnya, Anda pergi ke Parc des Princes atau ke Bernabeu, dan Anda bermain, secara emosional bagi para pemain muda, itu menguras tenaga.
"85% tim belum pernah bermain di Liga Champions, dan juga, bagaimana kami akan beradaptasi untuk bermain pada Rabu malam di salah satu stadion terbesar di dunia, di mana intensitasnya sangat tinggi, lalu tiga hari kemudian, Anda harus kembali melakukan perjalanan.
"Lalu, Anda harus mempersiapkan pertandingan dalam satu hari, memulihkan kondisi, pergi ke mana pun Anda bermain pada Sabtu, dan bersaing pada level yang sama. Ini, saya tidak bisa menjawabnya. Kami sebagai staf belum pernah melakukannya. 85% pemain belum pernah terlibat dalam situasi seperti ini. Klub belum pernah berada dalam situasi seperti ini.
"Para suporter belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Jadi, ini adalah dunia baru, tetapi sekali lagi, kami menjalaninya sebagai pengalaman yang luar biasa, sebagai kesempatan yang luar biasa bagi kita semua bersama-sama, dan saya yakin kami akan berada di level yang tepat."
Prinsip-prinsip berani mendikte pendekatan
Fabregas menepis gagasan untuk mengorbankan identitasnya saat menghadapi raksasa-raksasa Eropa, seraya menegaskan bahwa mentalitas berani yang dibangun sejak masa mereka di Serie B harus tetap utuh: "Kami sangat jelas soal bagaimana kami ingin bermain, apa yang ingin kami lakukan.
"Tentu saja, terkadang Anda harus menyesuaikan diri dengan satu tim atau tim lainnya, tetapi jika kami kalah, kami kalah. Namun kami tidak mengubah model kami, prinsip-prinsip kami, cara bermain kami, karena kami butuh waktu lama untuk membangun ini.
"Anda bermain melawan tim-tim besar, Anda harus bermain seperti tim besar," tambahnya. "Anda harus bertahan seperti tim besar, Anda harus menyerang seperti tim besar, Anda harus menguasai bola seperti tim besar. Bagi kami, ini tidak akan menjadi masalah. Setelah itu, kami bisa lebih baik atau lebih buruk. Kami akan menang, kami akan kalah.
"Tetapi saya hanya ingin tim bermain dengan kepribadian, dengan keberanian, dan tidak merasa kecil. Jika kami kalah, itu karena mereka lebih baik daripada kami. Tetapi bukan karena kami menolak bermain dengan cara yang kami bisa, atau [cara] yang kami ingin mainkan."
- Getty Images Sport
Rekrutan musim panas memperkuat skuad
Como telah memperkuat lini pertahanan mereka jelang kampanye perdana di Liga Champions dengan merekrut Trevoh Chalobah dari Chelsea seharga €30 juta (£25,6 juta). Klub Italia itu juga mendatangkan Adrian Lahdo, Mattia Liberali, Luis Milla, dan Andres Cuenca, disertai kesepakatan peminjaman untuk Yan Couto dan Kaiki Bruno. Liga Champions secara resmi dimulai pada Selasa, 8 September.
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