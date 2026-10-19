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Duel penguasaan bola dan ruang: siapa yang akan unggul dalam laga puncak Paris Saint-Germain dan Barcelona?

FEATURES
Analysis
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
Prancis
Spanyol

Siapa yang akan meraih kemenangan dalam duel yang dinanti-nantikan ini?

Para penggemar si kulit bundar di seluruh dunia tengah menantikan duel kelas berat, ketika ibu kota Prancis, Paris, menjadi tuan rumah pada hari Selasa bagi laga puncak yang dinanti-nantikan dan mempertemukan pemuncak klasemen dengan tim di posisi kedua Liga Champions Eropa.

Kedua tim memasuki pertandingan sengit ini dengan catatan sempurna; di mana keduanya berhasil meraih kemenangan dalam dua laga mereka di turnamen tersebut, dan sama-sama memiliki selisih gol yang luar biasa, yakni (+7) gol untuk masing-masing tim.

Sebelum laga puncak yang dinantikan ini, kedua tim menegaskan kesiapan penuh mereka melalui kemenangan domestik yang meyakinkan pada hari Sabtu lalu.

Paris Saint-Germain berhasil melewati rintangan Strasbourg dengan meraih kemenangan dengan skor 3-1. Di sisi lain, Barcelona melanjutkan penampilan kuatnya dan menggulung Real Betis dengan skor 5-2, menegaskan dominasi domestiknya dengan mencatatkan kemenangan kesembilan di liga dari sembilan pertandingan yang telah dimainkannya.

  • Barcelona: Filosofi penguasaan bola dan pembangunan serangan secara perlahan

    Dari sisi taktik, Barcelona tetap setia pada identitas sepak bola mereka yang bertumpu pada penguasaan bola, dengan gaya permainan tim yang ditandai oleh pembangunan serangan yang lambat.

    Bahasa angka menampilkan filosofi ini dengan sangat jelas, di mana tingkat penguasaan bola tim Katalan itu melampaui angka 70% dalam kedua laga sebelumnya di Liga Champions Eropa.

    Dalam pertandingan menghadapi Feyenoord, Barcelona menguasai bola dengan persentase 72%, disertai 24 tembakan, dan pemandangannya tidak jauh berbeda dalam perjalanan mereka ke Istanbul, di mana mereka mencatat tingkat penguasaan bola sebesar 71% dan melepaskan 22 tembakan.


  • Realisme Paris Saint-Germain dan serangan baliknya yang mematikan

    Sebaliknya, Paris Saint-Germain menganut pendekatan yang benar-benar berbeda, dan hal itu tampak dalam wujud terbaiknya selama perjalanan mereka menghadapi Manchester City di Stadion Etihad.

    Dalam pertandingan tersebut, tim asal Paris itu memberikan pelajaran tentang pragmatisme, ketika mereka merelakan penguasaan bola yang hanya mencapai 46%, dan sebagai gantinya memilih untuk menarik diri serta membentuk blok pertahanan rendah.

    Rencana ini pada dasarnya mengandalkan membiarkan City menguasai bola, sambil memanfaatkan ruang-ruang kosong yang ditinggalkan lawan dan berlari ke ruang di belakang mereka. Taktik ini membuahkan efektivitas serangan yang menakutkan, yang berujung pada terciptanya 4 gol.

    Efektivitas ini terwujud sejak dini pada menit ke-13, ketika Fabian Ruiz mengirimkan umpan matang dalam sebuah serangan balik untuk menemukan Desire Doue, dan hanya dua menit berselang, Doue melepaskan umpan silang yang diubah oleh Ousmane Dembele menjadi gol lewat sundulan.

    Serangan kilat ini membuat skor menunjukkan keunggulan Paris 3-0 dalam 32 menit pertama pertandingan, dan meskipun City menghujani gawang Paris dengan 27 tembakan, Paris Saint-Germain cukup dengan 15 tembakan saja yang mampu menghasilkan empat golnya.


  • Bayang-bayang musim lalu

    Dan mungkin hal yang paling menyita perhatian jelang laga Selasa adalah skenario pertemuan terakhir yang mempertemukan kedua tim pada Oktober 2025.

    Dalam laga itu, Barcelona kesulitan akibat ketergantungannya pada lini pertahanan yang bermain terlalu "tinggi". Tim pun membayar mahal pada menit ke-90, ketika Achraf Hakimi melesat dengan cemerlang ke ruang kosong di belakang lini pertahanan, dan berhasil menemukan Goncalo Ramos, yang memastikan kemenangan Paris Saint-Germain dengan skor 2-1.

    Namun pertandingan itu diwarnai sejumlah absensi di kedua kubu, sehingga masing-masing pihak tidak menampilkan kualitas terbaiknya jika dibandingkan dengan musim ini.

    Dan dengan semakin dekatnya peluit awal laga Selasa di Paris, pertanyaan paling mencolok yang mengemuka dengan kuat tetaplah: apakah pelatih Luis Enrique akan menerapkan tekanan tinggi terhadap Barcelona? Atau apakah ia akan kembali memilih untuk memberikan bola kepada mereka dan menunggu untuk menyerang ruang-ruang kosong di belakang lini pertahanan mereka?

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  • Absennya pemain-pemain penting

    Di tengah laga yang dinantikan ini, jangan lupa bahwa kedua tim sama-sama mengalami absennya sejumlah pemain penting jelang pertandingan.

    Tim tuan rumah kehilangan Nuno Mendes, pemain yang berhasil menyulitkan Lamine Yamal pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Absennya dia, dengan kemungkinan dimainkannya Lucas Beraldo atau Lucas Hernández, bisa membuat tugas Lamine dalam situasi 1x1 menjadi lebih mudah.

    Jangan lupa bahwa Lamine mampu memperoleh tendangan penalti saat berhadapan dengan Lucas Beraldo pada Piala Dunia terakhir melawan Prancis, yang membuka jalan bagi kemenangan Spanyol dalam laga tersebut dan melaju ke final.

    Duet Nuno/Lamine tidak akan muncul dalam laga ini, yang berarti perlunya mencari solusi lain untuk meredam Yamal yang tengah menjalani periode terbaik dalam kariernya belakangan ini.

    Adapun di sisi Barcelona, absennya Koundé dan García ditambah belum siapnya kondisi fisik Gerard Martín membuat opsi bertahan Flick menjadi terbatas, yang bisa memaksanya mengandalkan Rodri sebagai bek tengah jika memang diperlukan.

    Mundurnya Rodri ke belakang akan berdampak negatif terhadap dominasi Barcelona di lini tengah, tetapi hal itu mungkin menjadi solusi yang diperlukan untuk mengungguli transisi cepat Paris Saint-Germain.

  • Apakah El Clasico memengaruhi jalannya laga puncak?

    Meski pentingnya laga yang dinanti antara kedua tim, Barcelona masih memiliki pertandingan melawan Real Madrid dalam El Clasico pada Minggu mendatang di Stadion Camp Nou.

    Klub Catalan itu berambisi meraih kemenangan untuk memperlebar jarak dengan Los Blancos menjadi 9 poin, sekaligus menegaskan dominasinya di kancah domestik dan meraih 10 kemenangan beruntun sebagai tim dengan awal musim terbaik dalam sejarah LaLiga sepanjang masa.

    Sedangkan pertandingan melawan Paris Saint-Germain tidak akan terlalu berpengaruh dari sisi perolehan poin, namun tentu saja penting dari sisi psikologis, karena menjadi ujian nyata pertama bagi pasukan Hansi Flick pada musim ini.

    Sebab, bahkan jika terpeleset sekalipun, Barcelona masih memiliki peluang kuat untuk melaju ke babak gugur secara langsung, sehingga pertandingan ini tidak akan menentukan, sementara setiap pengurangan jarak dari sisi Real Madrid bisa diiringi dengan kebangkitan psikologis yang memanaskan LaLiga.

    Lantas, apakah Flick akan berupaya keluar dari Parc des Princes dengan kerugian sekecil mungkin agar tim berada dalam kondisi terbaik di El Clasico? Atau justru laga besar melawan Paris Saint-Germain memiliki nilai tersendiri bagi klub Catalan itu dan mereka berusaha memenangkannya dengan segala cara?

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