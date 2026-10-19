Para penggemar si kulit bundar di seluruh dunia tengah menantikan duel kelas berat, ketika ibu kota Prancis, Paris, menjadi tuan rumah pada hari Selasa bagi laga puncak yang dinanti-nantikan dan mempertemukan pemuncak klasemen dengan tim di posisi kedua Liga Champions Eropa.

Kedua tim memasuki pertandingan sengit ini dengan catatan sempurna; di mana keduanya berhasil meraih kemenangan dalam dua laga mereka di turnamen tersebut, dan sama-sama memiliki selisih gol yang luar biasa, yakni (+7) gol untuk masing-masing tim.

Sebelum laga puncak yang dinantikan ini, kedua tim menegaskan kesiapan penuh mereka melalui kemenangan domestik yang meyakinkan pada hari Sabtu lalu.

Paris Saint-Germain berhasil melewati rintangan Strasbourg dengan meraih kemenangan dengan skor 3-1. Di sisi lain, Barcelona melanjutkan penampilan kuatnya dan menggulung Real Betis dengan skor 5-2, menegaskan dominasi domestiknya dengan mencatatkan kemenangan kesembilan di liga dari sembilan pertandingan yang telah dimainkannya.